Aunque Atlético Nacional todavía no anuncia refuerzos de manera oficial, el club ya trabaja a toda máquina en la conformación de su plantel para 2026. El mercado del Fútbol Profesional Colombiano avanza y el Verdolaga tiene varios movimientos adelantados que deberán materializarse en los próximos días, con jugadores citados para presentarse a labores desde el lunes.

En ese contexto, el club antioqueño ya tiene acuerdos cerrados con el arquero Kevin Cataño, el lateral argentino Milton Casco y el volante creativo Nicolás Rodríguez, procedente de la MLS. Sin embargo, en las últimas horas surgió un nombre que puede convertirse en uno de los golpes inesperados del mercado: el del defensor central Jean Carlos Pestaña.

Jean Pestaña, un zaguero que reabrió el mercado

Con 28 años, Jean Carlos Pestaña se encuentra ante uno de los momentos más particulares de su carrera. El defensor no continuará en América de Cali, pese a haber tenido una buena temporada en 2025 y a que, hasta hace dos semanas, sostenía conversaciones para una posible renovación.

El caso de Pestaña es complejo y atípico. Aunque sus derechos deportivos pertenecían a Deportivo Pereira, el jugador logró quedar con el pase en su poder tras una serie de incumplimientos salariales del club matecaña. Posteriormente actuó en América en condición de cedido con opción de compra, y a finales de diciembre alcanzó un acuerdo verbal con Junior de Barranquilla, negociación que aún se mantiene vigente.

Ahora, Atlético Nacional, que siempre tuvo al zaguero chocoano en su radar, decidió entrar de frente en la puja, reactivando un negocio que parecía encaminado para Barranquilla.

Una salida forzada que cambió todo el tablero

La situación contractual de Jean Carlos Pestaña abrió una ventana de oportunidad que pocos esperaban semanas atrás. El defensor tenía vínculo con Deportivo Pereira hasta diciembre de 2026, pero la profunda crisis financiera del club, marcada por retrasos salariales y la pérdida del reconocimiento deportivo, cambió por completo el escenario.

Ante ese panorama, el jugador acudió a la vía legal y consiguió su desvinculación, incluso renunciando a dinero adeudado, con tal de obtener su carta de libertad. El efecto fue inmediato: Pestaña quedó como agente libre, habilitado para negociar directamente con cualquier equipo del FPC, sin costos de transferencia.

Atlético Nacional y una defensa que parecía completa

De cara a 2026, Atlético Nacional tiene definidos cuatro zagueros centrales. Por derecha aparecen los juveniles Juan José Arias y Simón García, mientras que con perfil zurdo están los costeños William Tesillo y César Haydar.

No obstante, desde la dirección deportiva del club se consideró que sumar un defensor más sería una decisión estratégica. La idea es incrementar la competencia interna, pero también anticiparse a posibles ofertas del exterior por Arias y García, dos jugadores jóvenes con proyección continental.

En ese análisis, el nombre de Pestaña volvió a tomar fuerza como una alternativa confiable, con recorrido y conocimiento del medio.

Junior acelera y hoy lleva la delantera

Hasta el momento, no se han conocido cifras concretas de una eventual oferta formal de Atlético Nacional. En cambio, quien parece llevar ventaja es Junior de Barranquilla, club que avanzó con decisión en las últimas semanas.

Desde el entorno del jugador se conoció que Junior le ofreció a Pestaña un salario que duplica lo que venía percibiendo en América, además de una propuesta para adquirir un porcentaje de sus derechos deportivos, algo que representa un ingreso adicional a mediano plazo.

Ese movimiento cambió el ritmo de la negociación y obligó a otros interesados a reaccionar.

Alfredo Arias dio el aval para contratarlo

El interés de Junior no es improvisado. El técnico Alfredo Arias ya había validado públicamente el perfil del defensor, dejando una declaración clara que terminó de impulsar la ofensiva rojiblanca. Sus palabras fueron contundentes:

“Sobre Jean Pestaña yo di mi opinión y me parece un jugador muy interesante por la edad y las condiciones que tiene; al menos de parte mía tiene el aval para sumarse a nuestro proyecto”.

Ese respaldo del entrenador explica por qué Junior aceleró cuando el mercado parecía abierto y por qué hoy la negociación sigue viva.

Un cierre abierto y una decisión que se cocina

Con Junior llevando la delantera, Atlético Nacional ingresando de manera formal en la conversación y el jugador en condición de agente libre, el futuro de Jean Carlos Pestaña se perfila como uno de los movimientos más atractivos del actual mercado.

La definición no parece lejana. Lo cierto es que el tablero cambió y el Verdolaga ya dejó claro que está dispuesto a competir por un defensor que puede marcar diferencia en la temporada 2026.