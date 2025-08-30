El presente de Edwin Cardona en Atlético Nacional viene siendo blanco de fuertes cuestionamientos, especialmente después de lo ocurrido en la Copa Libertadores ante Sao Paulo. El volante antioqueño desperdició dos penales en el partido de ida en Medellín y fue expulsado en la vuelta en Morumbí, cuando el equipo tenía la serie bien encaminada. La posterior eliminación del Verde en la tanda de penales agudizó las críticas de la hinchada, que no ha dudado en pedir su salida.

Aunque Nacional ya disputó compromisos posteriores, incluida la goleada 4-0 frente a Deportes Quindío por la Copa BetPlay, los señalamientos contra el mediocampista persisten y su nivel sigue estando en entredicho.

El respaldo de Alfredo Morelos a su compañero

En medio de este panorama, Alfredo Morelos, delantero del conjunto verdolaga, se pronunció sobre la situación de Cardona. El atacante rechazó los abucheos que se escucharon en el Atanasio Girardot durante el choque contra Quindío y pidió respaldo para su compañero.

«Es un momento duro para todos nosotros. Yo creo que Edwin es una calidad de jugador, de la persona ni se diga, y él siempre va a tener el apoyo de nosotros, esperemos que la gente también lo apoye porque él nos dio momentos muy felices a todos en esta institución», comentó el ‘Búfalo’ Morelos en diálogo con el canal Win Sports.

El delantero insistió en que los rumores sobre malestar en la plantilla no corresponden a la realidad y reafirmó la unión del grupo en el tramo decisivo del semestre.

«Nosotros estamos fuertes y unidos todos de cara a lo que queda del año, espero que la afición también lo esté. Nadie va a querer hacer el mal para la institución, estoy seguro de eso, y menos Edwin que es un hijo de esta casa. Lo que pasó, ya fue, y vamos todos a tirar para adelante».

El contraste con sus palabras en Brasil

Las declaraciones de Morelos llaman la atención porque difieren del tono que tuvo al término del compromiso en Morumbí, cuando Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores. En ese momento, el delantero dejó entrever su inconformidad con la actuación de Cardona, aunque sin mencionarlo directamente:

«A lo último nos quedamos con 10 por esa expulsión. Yo creo que si tenemos los 11 jugadores hubiésemos sido vencedores hoy, pero bueno, ese es el fútbol y hay que corregir estos errores infantiles; los penales son un cara y sello, es suerte y hoy no nos tocó a nosotros».

Hoy, el discurso de Alfredo Morelos refleja un giro en el ambiente del camerino, con un mensaje de respaldo hacia Cardona y de unión hacia la hinchada, en busca de un cierre de temporada más sólido.