El nombre de Marino Hinestroza vuelve a cruzar fronteras y a instalarse con fuerza en el mercado internacional. El extremo de Atlético Nacional, uno de los jugadores jóvenes con mayor proyección ofensiva del club, reapareció en la órbita de Boca Juniors, equipo que ya había preguntado por él en el pasado reciente. Esta vez, el interés no quedó solo en versiones periodísticas: vino acompañado de declaraciones oficiales desde el Consejo de Fútbol del conjunto argentino.

Marcelo Delgado, integrante del Consejo Deportivo que gestiona los fichajes en Boca, habló abiertamente sobre el jugador en diálogo con Radio La Red, reconociendo que el club lo tiene en seguimiento y que su perfil encaja en lo que buscan a futuro. Las palabras del directivo no solo confirmaron el interés, sino que encendieron la atención en Medellín, ya que involucran directamente a Atlético Nacional, equipo que cuenta con el futbolista.

Declaración desde Boca sobre Marino Hinestroza: análisis del jugador y seguimiento activo

Las palabras de Marcelo Delgado fueron claras y directas, dejando en evidencia que el jugador forma parte del radar xeneize: «He visto videos, es un jugador interesante, rápido, hábil, vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y esperamos poder contar con la mayoría de los jugadores que podamos traer a la institución».

La frase no solo da cuenta del seguimiento, sino del nivel de detalle con el que Boca analiza al extremo. Hinestroza es visto como un futbolista con capacidad de desborde, velocidad en banda y desequilibrio individual, atributos que históricamente han sido apreciados en el estilo ofensivo del club.

Para Boca, se trata de un perfil que encaja en la idea de renovar piezas en ataque para la temporada 2026. Para Nacional, es una señal de que el interés continúa vigente y podría transformarse en un movimiento concreto en el próximo mercado de pases.

Marino Hinestroza y Atlético Nacional: un jugador clave en los éxitos de 2024

Marino Hinestroza se ha consolidado como pieza importante del club. Fue determinante en las conquistas de Liga, Copa y Superliga de finales de 2024 e inicios de 2025. Su fútbol vertical, su capacidad de uno contra uno y su impacto en transición ofensiva lo han convertido en un elemento llamativo tanto en la Liga BetPlay como en torneos internacionales.

Por qué el jugador genera expectativa en el mercado

Tiene juventud y margen de crecimiento.

Aporta desequilibrio en zonas que escasean en el fútbol sudamericano.

Ya cuenta con minutos y experiencia en un club grande como Nacional.

Su evolución sugiere potencial exportable a corto plazo.

Este contexto explica por qué Boca vuelve a ponerlo en carpeta: no es casualidad que un jugador con estas características tenga seguimiento continuo desde el exterior.

Hinestroza ya había sido buscado: Boca retoma una operación pendiente

El seguimiento actual no es un primer acercamiento. En el mercado de pases anterior, Boca ya había consultado por la situación contractual de Hinestroza y evaluado su incorporación. En ese momento, la operación no prosperó, pero el interés nunca desapareció del todo.

Motivos por los que Boca insiste en su nombre

El departamento de scouting ya tiene informes previos.

Es un jugador accesible dentro del mercado sudamericano.

Puede adaptarse al estilo directo y vertical que busca el equipo.

Su edad permite pensar en un proyecto deportivo y económico.

La declaración pública de Delgado reabre la puerta y confirma que el jugador sigue en la parte alta de la lista de análisis para 2026.

Qué implica esto para Atlético Nacional: escenario, valor y proyección

Para el club verdolaga, estas declaraciones de Marcelo Delgado tienen impacto inmediato. Nacional deberá decidir si está dispuesto a negociar o si mantiene a Hinestroza como parte estructural de su proyecto deportivo.

Factores que condicionarán una eventual negociación

Contrato vigente: Otorga ventaja al club colombiano para definir tiempos y condiciones.

Otorga ventaja al club colombiano para definir tiempos y condiciones. Proyección deportiva: Diego Arias y los cuerpos técnicos del equipo ha apostado por talento joven y podría querer retenerlo.

Diego Arias y los cuerpos técnicos del equipo ha apostado por talento joven y podría querer retenerlo. Interés del jugador: Su deseo y proyección internacional pueden influir en el proceso.

El mercado argentino suele ser comprador frecuente de talento colombiano, pero Nacional históricamente ha sido firme en sus negociaciones, lo que añade un componente adicional de expectativa.

Un 2026 en el horizonte: Boca observa, Atlético Nacional analiza y Marino Hinestroza a la expectativa

Por ahora, la situación se resume en un escenario concreto: Boca evalúa, Hinestroza está en seguimiento y Atlético Nacional observa. No hay oferta ni negociación formal, pero sí los primeros movimientos de un interés que puede fortalecerse cuando se abra el mercado.

La decisión final dependerá de Boca, del valor que Nacional le asigne a su jugador y del papel que se proyecte para Hinestroza en el 2026 verdolaga. Lo cierto es que el extremo volvió a instalar su nombre fuera del país y la declaración desde Buenos Aires ya hizo ruido en Medellín. Marino Hinestroza está otra vez en el radar internacional… y Atlético Nacional está en modo atento.