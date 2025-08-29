Después de casi una década jugando en el exterior, Marlos Moreno volvió a vestir la camiseta de Atlético Nacional y, con solo siete partidos y un gol en su segunda etapa, ya se ha convertido en una voz autorizada dentro del vestuario verdolaga. En entrevista con Blu Radio, el extremo no dudó en poner a su equipo en lo más alto del panorama nacional: “Nacional está para cosas grandes, tenemos la mejor plantilla de Colombia”, afirmó.

Su regreso no solo ha reforzado la zona ofensiva, sino que también ha sumado experiencia y un liderazgo que contagia al grupo. Marlos conoce la exigencia de una hinchada que no se conforma con menos que títulos y sabe que el potencial actual del equipo ilusiona con pelear cada torneo en disputa.

Atlético Nacional con calidad en cada línea, según Marlos Moreno

Para Marlos Moreno, la fortaleza del actual plantel verdolaga radica en la calidad y diversidad de sus jugadores. Desde la jerarquía de referentes como Edwin Cardona y Jorman Campuzano, hasta la explosión de talentos como Marino Hinestroza, Nacional ha conformado un grupo que combina experiencia y juventud con un alto nivel competitivo.

“Jugadores de mucha calidad como Marino, Cardona, Campuzano, entre otros, que se destacan de manera espectacular”, dijo, destacando que cada línea tiene figuras que pueden marcar diferencias. Esa mezcla, asegura, es la que convierte a Nacional en el equipo mejor armado del fútbol profesional colombiano, capaz de enfrentar cualquier desafío local o internacional.

El crecimiento de Atlético Nacional con Javier Gandolfi

Otro de los puntos clave que resaltó el atacante paisa es el trabajo del cuerpo técnico liderado por Javier Gandolfi. Según Marlos, el método de preparación y la forma en que se estudia cada partido han ayudado a que el equipo crezca en conceptos tácticos y confianza colectiva.

“Con el sistema de juego del profe, su metodología y la forma en que estudia los partidos, hemos crecido mucho”, explicó. Este enfoque, que combina análisis detallado y exigencia en el entrenamiento diario, ha sido fundamental para que el grupo consolide una identidad competitiva que lo mantiene en los primeros lugares de la Liga BetPlay y con aspiraciones firmes en la Copa BetPlay.

Atlético Nacional y un plantel para soñar, dice Marlos Moreno

La plantilla de Nacional no solo es amplia, sino versátil. En el mediocampo, Campuzano y Uribe aportan equilibrio y salida limpia; en el ataque, Morelos, Hinestroza y ahora el propio Marlos le dan al equipo variantes ofensivas; y en defensa, la solidez de nombres como Tesillo y Haydar complementan un equipo que, línea por línea, tiene argumentos para pensar en grande.

Este potencial es, precisamente, lo que ha llevado a Marlos a asegurar que Nacional tiene todo para destacarse este semestre y recuperar la hegemonía en el fútbol colombiano.

El golpe en Libertadores y el enfoque en lo que viene

Aunque la eliminación en la Copa Libertadores fue un golpe duro para el grupo y para la hinchada, Moreno prefiere mirar el panorama con optimismo. Reconoce que el equipo está en construcción y que el trabajo diario les ha permitido crecer y afianzarse en el juego colectivo.

“Lastimosamente, en la Copa Libertadores las cosas no se dieron, pero el equipo está en un crecimiento impresionante”, dijo, convencido de que las lecciones aprendidas en el torneo internacional fortalecerán al grupo para los desafíos locales.

Ilusión por los títulos locales

Con el camino despejado para concentrarse en la Liga y la Copa BetPlay, el objetivo de Nacional es claro: ganar. Marlos cree que el equipo tiene el talento y el compromiso necesarios para volver a celebrar en grande este semestre.

Su aporte, tanto dentro como fuera de la cancha, será clave para que el equipo mantenga la regularidad y logre el nivel de juego que los hinchas esperan. La ilusión en el entorno verdolaga crece con cada jornada, alimentada por la convicción de que este grupo está para pelear hasta el final.

La voz de un referente para la afición de Atlético Nacional

El mensaje de Marlos Moreno es más que una declaración optimista: es la voz de alguien que sabe lo que significa ganar con Atlético Nacional. Campeón de Liga y Libertadores en 2016, el extremo conoce el peso de la camiseta y la exigencia que conlleva representar al club más laureado del país.

Hoy, en su regreso, quiere aportar esa experiencia para guiar a un plantel que, según él, tiene las condiciones para devolverle a la hinchada las alegrías que tanto anhela.