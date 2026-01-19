La historia entre Atlético Nacional y Marino Hinestroza dio un giro inesperado en el mercado de fichajes. Cuando todo parecía encaminado hacia un acuerdo con Boca Juniors, las negociaciones se dilataron, no hubo avances definitivos y el escenario empezó a cambiar. En medio de esa demora apareció un nuevo actor con una propuesta que modificó las prioridades del club verdolaga.

La información, revelada por el periodista Pipe Sierra, marca un punto de quiebre: Atlético Nacional ahora prioriza la propuesta de Vasco da Gama por Marino Hinestroza. La razón es clara y contundente: la oferta del club brasileño supera a la de Boca en todos los aspectos, tanto económicos como contractuales, y le da al Verdolaga un escenario más favorable para cerrar la operación.

La negociación con Boca Juniors por Marino Hinestroza que se enfrió en el mercado

Durante semanas, Boca Juniors fue el club que más ruido generó alrededor del nombre de Marino Hinestroza. Hubo contactos, versiones cruzadas y expectativas altas, especialmente por el interés deportivo del Xeneize. Sin embargo, el proceso se fue extendiendo más de lo previsto.

Las diferencias económicas y la falta de un acuerdo definitivo terminaron por desgastar la negociación. Desde Nacional, la sensación fue clara: el interés existía, pero los tiempos y las condiciones no acompañaron. En un mercado dinámico, la demora se paga, y fue allí donde apareció una alternativa más sólida.

La oferta de Vasco da Gama por Marino Hinestroza

El giro en la historia llegó desde Brasil. Según la versión de Pipe Sierra, Vasco da Gama presentó una propuesta formal que Atlético Nacional considera superior. Los números y las condiciones cambiaron el orden de prioridades del club colombiano.

La oferta incluye 6 millones de dólares por el 80% de los derechos deportivos de Marino Hinestroza. Además, Nacional conservaría el 20% de una futura venta, un punto estratégico que garantiza participación en una posible transferencia posterior.

Por qué la propuesta de Vasco por Marino Hinestroza supera a la de Boca

No se trata solo del monto inicial. Desde la dirigencia verdolaga analizan la operación de manera integral, y en ese análisis la propuesta de Vasco da Gama sale mejor parada por varios motivos:

Mejor cifra global por el porcentaje del pase

por el porcentaje del pase Conservación de un 20% de los derechos para una futura venta

de los derechos para una futura venta Condiciones salariales más altas para el jugador

para el jugador Mayor claridad contractual en los plazos y formas de pago

En contraste, la propuesta de Boca no lograría igualar ese paquete completo, lo que llevó a Nacional a replantear el destino prioritario de su extremo.

Atlético Nacional y la estrategia de quedarse con un porcentaje

Uno de los aspectos más valorados por Atlético Nacional es retener el 20% de una futura venta. Esta cláusula le permite al club no solo cerrar una transferencia importante en el presente, sino también proyectar beneficios a mediano plazo si Hinestroza continúa creciendo y es transferido nuevamente.

En un mercado donde los extremos colombianos tienen alta demanda, conservar un porcentaje se vuelve una jugada estratégica que protege los intereses del club.

El contexto deportivo: por qué Vasco da Gama seduce

Desde lo deportivo, Vasco da Gama ofrece un escenario atractivo. La liga brasileña es una vitrina permanente, con alto nivel competitivo, seguimiento internacional y exigencia constante. Para Hinestroza, es un paso lógico en su proceso de crecimiento. Ya estuvo allí, aunque con el equipo sub-20 de Palmeiras.

Además, el club carioca busca potenciar su proyecto con jugadores jóvenes, rápidos y desequilibrantes, un perfil en el que el extremo encaja perfectamente. Y, finalmente, es un equipo que actualmente tiene varis futbolistas colombianos con los que se ha potenciado: Carlos Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Johan Rojas.

El mensaje de Atlético Nacional en este giro del mercado

Con esta decisión, Atlético Nacional envía un mensaje claro: no cerrará operaciones solo por el nombre del comprador, sino por la conveniencia integral del negocio. El club prioriza condiciones favorables, claridad contractual y proyección futura, incluso si eso implica cambiar el rumbo inicial de una negociación muy mediática. El giro con Hinestroza refleja una postura firme en la gestión deportiva y financiera del club.

Qué sigue en la historia de Marino Hinestroza

Aunque todavía restan pasos por completar, la prioridad ya está marcada. Atlético Nacional ahora se inclina por la propuesta de Vasco da Gama y el mercado entra en una fase decisiva. Boca Juniors, por ahora, quedó relegado por no haber alcanzado un acuerdo oportuno.

La historia de Marino Hinestroza en este mercado tomó un rumbo distinto al que muchos imaginaban. La demora cambió el escenario y una nueva opción, más fuerte y mejor estructurada, pasó al frente. El desenlace está cada vez más cerca, pero el giro ya es un hecho.