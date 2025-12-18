La consagración de Atlético Nacional en la Copa BetPlay 2025 tuvo un significado especial más allá del título. Fue el último capítulo de Marino Hinestroza con la camiseta verdolaga. Tras levantar el trofeo, publicó un mensaje de despedida en redes sociales que confirmó el cierre de su ciclo en el club, justo cuando las negociaciones para su transferencia quedaron prácticamente cerradas. A falta de un detalle contractual, todo apunta a que continuará su carrera en Boca Juniors a partir de 2026.

La salida se da con el futbolista en un punto alto: campeón, titular en la final y con presencia reciente en la Selección Colombia. Nacional, por su parte, concreta una venta relevante tras año y medio de rendimiento deportivo y títulos. El acuerdo con Boca está avanzado y las cifras ya se conocen en el mercado, marcando una de las transferencias más importantes del fútbol colombiano en los últimos tiempos.

El mensaje de despedida de Hinestroza tras ser campeón, otra vez, con Atlético Nacional

Luego de la final de la Copa BetPlay ganada al DIM, Marino eligió las redes sociales para cerrar su etapa en el club. El mensaje fue directo, emotivo y significativo para la hinchada: “Esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título. Te llevaré siempre en el corazón, Verde querido”.

La publicación llegó en medio de un contexto en el que las conversaciones con Boca estaban prácticamente acordadas. Por eso, fue interpretada como una despedida definitiva, agradeciendo al club que lo potenció y desde el cual dio el salto a la escena internacional.

Un ciclo de año y medio cargado de títulos para Marino Hinestroza en Atlético Nacional

Marino Hinestroza se va de Atlético Nacional tras año y medio en el club, tiempo en el que dejó una huella clara desde lo deportivo y lo colectivo. No fue un paso más: fue protagonista de un periodo exitoso en el que el Verdolaga levantó varios trofeos.

Durante su estadía, Hinestroza hizo parte de las coronaciones en:

2 Copas Colombia

1 Superliga

1 Liga

Estos títulos consolidaron su perfil ganador y lo ubicaron como un jugador habitual en los partidos decisivos, especialmente en instancias finales.

Los números de Marino Hinestroza en Nacional: partidos, goles y asistencias

Más allá de los títulos, los registros individuales reflejan su aporte al equipo. En total, Marino Hinestroza jugó 84 partidos oficiales con Atlético Nacional, repartidos en torneos locales e internacionales.

En ese lapso, dejó estas cifras:

11 goles convertidos

12 asistencias

Sus estadísticas evidencian un extremo desequilibrante, con participación directa en el marcador y una influencia constante en el frente de ataque. A eso se suma su capacidad para aparecer en partidos de alta exigencia, como finales y clásicos.

Un 2025 que lo catapultó: título y convocatoria a la Selección Colombia

El último semestre fue determinante para el crecimiento de Hinestroza. Su rendimiento con Nacional le permitió alcanzar un objetivo mayor: la convocatoria a la Selección Colombia, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo.

El extremo se ganó ese llamado tras una temporada en la que fue titular, respondió en partidos clave y cerró el año como campeón de Copa. La final disputada con Nacional fue una vitrina perfecta para confirmar su madurez futbolística.

Boca Juniors acelera por Hinestroza: llamado de Riquelme y emisario en Colombia

En paralelo a la despedida pública, la negociación avanzó de manera decisiva. En las últimas horas, Juan Román Riquelme se comunicó directamente con el jugador, mientras Boca envió un emisario a Colombia para cerrar los últimos detalles con Atlético Nacional.

Los clubes quedaron prácticamente de acuerdo y solo resta resolver un punto contractual menor para que la transferencia se confirme. Boca proyecta a Hinestroza como una pieza importante para 2026, temporada en la que el club volverá a disputar la Copa Libertadores tras dos años de ausencia.

La oferta de Boca por Hinestroza: cifras que destraban la operación

Aunque no hubo anuncio oficial, las cifras del acuerdo ya trascendieron. Atlético Nacional habría tasado inicialmente al jugador en 8 millones de dólares, mientras que Boca presentó una oferta cercana a los 6 millones, incluyendo bonos y objetivos deportivos.

Todo indica que la operación se cerrará en ese rango, con variables que podrían incrementar el monto final. El punto de encuentro entre ambas partes fue clave para destrabar una negociación que llevaba varios meses en evaluación.

De un pase frustrado a mitad de año al acuerdo actual

El interés de Boca no es nuevo. A mitad de año, el club argentino intentó fichar a Hinestroza, pero en ese momento Atlético Nacional exigió una cifra superior a los 10 millones de dólares, lo que frenó la operación.

Con el correr del segundo semestre y una merma en el rendimiento del jugador en algunos tramos, el club colombiano ajustó sus pretensiones económicas. Esa decisión, sumada al interés sostenido de Boca, permitió retomar el diálogo y alcanzar el acuerdo actual.

Atlético Nacional y una venta estratégica en el mercado

Para Atlético Nacional, la salida de Hinestroza representa una venta estratégica. Se desprende de un jugador importante, pero lo hace tras títulos, con cifras relevantes y habiendo maximizado su exposición deportiva.

El club capitaliza económicamente una etapa exitosa del futbolista y abre espacio para nuevas apuestas en su plantilla, manteniendo una línea clara de gestión en el mercado de transferencias.

Un adiós con balance positivo y una nueva etapa en el horizonte

La despedida de Marino Hinestroza de Atlético Nacional se produce con un balance contundente: 84 partidos, 11 goles, 12 asistencias y cuatro títulos. Se va campeón, reconocido por la hinchada y con el respaldo de haber crecido en uno de los clubes más grandes del continente.

Para Nacional, queda la satisfacción de haber potenciado a un jugador que hoy da el salto internacional. Para Hinestroza, comienza un nuevo desafío, con la ambición intacta y la Copa Libertadores como próximo gran objetivo.