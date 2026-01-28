La confirmada llegada de Cristian ‘Chicho’ Arango a Atlético Nacional no solo despertó entusiasmo en la hinchada verdolaga, sino que también empezó a generar movimientos colaterales dentro del plantel. Mientras crece la expectativa por el nuevo once que pueda armar el técnico Diego Arias, comienzan a aparecer escenarios donde algunos futbolistas verían reducido su margen de protagonismo, al punto de evaluar una salida anticipada del club.

En medio de ese reacomodo interno, un nombre empieza a tomar fuerza. Se trata de Juan Bauzá, volante creativo de 29 años que llegó al club hace seis meses y que, ante el nuevo panorama deportivo, no descartaría cambiar de aires antes de cumplir la totalidad de su préstamo.

Juan Bauzá y un ciclo que no logró consolidarse

Juan Bauzá arribó a Atlético Nacional procedente del FC Craiova de Rumania en condición de préstamo hasta junio de 2026, con la expectativa de convertirse en una alternativa creativa importante para el mediocampo. Su inicio fue alentador: en los primeros partidos dejó ver buen manejo de balón, lectura de juego y capacidad para asociarse en ataque.

Sin embargo, con el paso de los meses su rendimiento fue irregular. Alternó actuaciones destacadas con otras de bajo impacto y cerró el 2025 sin lograr consolidarse como titular indiscutido. Esa falta de continuidad, sumada a los cambios que se avecinan en el equipo, lo ponen hoy en una posición incómoda dentro del proyecto deportivo.

🚨 Peñarol 🇺🇾 está interesado en Juan Bauzá -quien está a préstamo en Atlético Nacional hasta junio de 2026- y estudia presentar una oferta por él. 🤝 @urieliugt pic.twitter.com/IHI043YAMV — Julián Capera (@JulianCaperaB) January 28, 2026

El cambio táctico que altera el escenario

La llegada de Chicho Arango abre la puerta a una modificación estructural en el esquema de Atlético Nacional. Todo indica que Diego Arias podría dejar de lado el tradicional 4-2-3-1 para apostar por un 4-4-2, con la intención de alinear a dos delanteros de peso: Arango y Alfredo Morelos.

Este ajuste táctico tendría un impacto directo en los volantes creativos, que pasarían a competir por menos espacios en el once inicial. En ese grupo aparecen nombres como Edwin Cardona, Juan Bauzá y Juan Manuel Rengifo, quienes tendrían que adaptarse a un rol distinto o asumir una mayor rotación.

Bauzá ha leído con claridad este nuevo contexto y entiende que sus opciones de protagonismo podrían reducirse aún más, factor que empieza a pesar en su evaluación personal.

Peñarol aparece como una alternativa concreta

A la inquietud deportiva del jugador se suma un interés formal desde el exterior. Peñarol de Montevideo manifestó su intención de contar con Juan Bauzá y ya trabaja en una propuesta para incorporarlo con un contrato por un año. El club uruguayo ofrece un escenario competitivo atractivo, especialmente por su participación en la Copa Libertadores 2026, un objetivo que seduce al mediocampista argentino.

Además, trascendió que la oferta que prepara el club charrúa superaría levemente el salario que el jugador percibe actualmente en Atlético Nacional, sumándole estabilidad deportiva y un rol más protagónico.

Una salida que podría convenir a todas las partes

Bauzá tiene contrato vigente con Nacional por seis meses más, pero es consciente de que el club antioqueño no ejecutará una renovación al finalizar el préstamo. En ese contexto, una salida anticipada aparece como una oportunidad de mercado tanto para el futbolista como para el FC Craiova, dueño de sus derechos deportivos.

Desde el entorno del jugador aseguran que está tranquilo y agradecido con el Verdolaga, y que no pretende forzar ninguna situación. No obstante, estaría dispuesto a solicitar que, si llega una oferta formal de Peñarol, la institución la considere seriamente, entendiendo que sería una solución favorable para todos.

Atlético Nacional evalúa los pasos a seguir

Por ahora, en Atlético Nacional prefieren la cautela. La dirigencia esperará la propuesta oficial para analizar tanto el aspecto deportivo como el económico. En caso de aceptar la salida anticipada, el club buscaría una compensación económica moderada como resarcimiento por los meses restantes de contrato, liberando así un cupo dentro del plantel.

El “efecto rebote” del fichaje de Chicho Arango empieza a sentirse. Mientras la hinchada celebra una incorporación de peso, en los pasillos del club se estudian movimientos que podrían redefinir el equilibrio interno del equipo en este nuevo capítulo del proyecto deportivo verdolaga.