Atlético Nacional vivió una jornada agridulce en su enfrentamiento ante Envigado. Aunque el equipo sumó minutos importantes pensando en los retos de la semana, una imagen encendió las alarmas: Jorman Campuzano, uno de los jugadores más regulares del semestre, tuvo que abandonar el campo tras una durísima falta de Didier Dawson, jugador que terminó expulsado por la acción.

El mediocampista, clave en el funcionamiento del equipo dirigido por Javier Gandolfi, se retiró con evidentes signos de dolor. Ya en el banquillo, las cámaras captaron una escena que preocupa a la hinchada: Jorman Campuzano con el tobillo derecho envuelto en hielo, una señal clara de que la molestia es de consideración.

El golpe a Jorman Campuzano y la expulsión al jugador de Envigado

La acción que provocó la lesión se dio en el primer tiempo. Didier Dawson, en una entrada fuerte e innecesaria, impactó directamente sobre el tobillo derecho del volante verdolaga. El árbitro no dudó y mostró la tarjeta roja de manera directa, dejando a Envigado con un jugador menos y a Atlético Nacional con un problema inesperado en su zona de equilibrio.

El propio Campuzano intentó continuar en el partido, pero minutos después pidió el cambio y fue reemplazado. La imagen en el banco, con hielo y gestos de molestia, fue suficiente para generar preocupación en el cuerpo técnico y la hinchada.

Jorman Campuzano, un jugador clave en el semestre de Atlético Nacional

El momento no podría ser más inoportuno. Campuzano ha sido, hasta ahora, uno de los futbolistas más destacados de Atlético Nacional en el segundo semestre de 2025. Su capacidad para recuperar balones, distribuir con precisión y aportar liderazgo en la mitad de la cancha lo han convertido en una pieza fundamental para el sistema de Gandolfi.

Su ausencia, de confirmarse para los próximos compromisos, obligaría al cuerpo técnico a replantear la zona media. Jugadores como Matheus Uribe, Elkin Rivero y Juan Manuel Zapata podrían asumir el rol, pero la experiencia y regularidad de Campuzano no tienen sustituto inmediato.

Una semana decisiva para Atlético Nacional

La lesión de Campuzano llega en un momento crucial para Atlético Nacional. El calendario verdolaga incluye dos partidos clave: el duelo de ida por los octavos de final de la Copa ante Deportes Quindío y el clásico ante Independiente Medellín en la Liga BetPlay.

En ambos compromisos, el aporte del mediocampista sería vital. En la Copa, su equilibrio en la mitad del campo es fundamental para sostener el juego ofensivo; y en el clásico, su jerarquía y experiencia en partidos de alta tensión lo convierten en una pieza insustituible.

Expectativa por el diagnóstico de Jorman Campuzano

Tras el encuentro, el cuerpo médico de Nacional inició el proceso de evaluación para determinar la gravedad de la lesión. Aunque no se ha emitido un parte oficial, el hecho de que el jugador no pudiera continuar en el partido y la inflamación evidente en el tobillo son señales que generan incertidumbre.

La hinchada y el cuerpo técnico esperan que el diagnóstico no implique una baja prolongada, especialmente en un semestre donde el equipo se juega la posibilidad de sumar títulos locales.

El respaldo del equipo y de la hinchada con Jorman Campuzano

Desde el pitazo final, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para Campuzano. Compañeros, exjugadores y aficionados verdolagas expresaron su solidaridad y deseo de pronta recuperación para un futbolista que, por rendimiento y entrega, se ha ganado el respeto de todos.

Mientras se define el estado físico del volante, el cuerpo técnico ya trabaja en variantes tácticas para suplir su ausencia en caso de que no pueda estar en los próximos compromisos. Lo cierto es que, con o sin Campuzano, Nacional afronta una semana en la que se pondrá a prueba el carácter y la profundidad de su plantilla.

Para los hinchas, la prioridad es clara: ver de nuevo a su mediocampista en el campo, liderando al equipo y aportando ese equilibrio que tanto lo ha caracterizado. Mientras tanto, la expectativa crece alrededor del parte médico y de lo que pueda significar esta lesión en el desarrollo del semestre verdolaga.