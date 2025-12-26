Atlético Nacional aceleró en el mercado y todo apunta a que la búsqueda de su nuevo lateral izquierdo está muy cerca de llegar a su fin. En el club verdolaga entienden que el tiempo apremia y que la posición requiere una solución inmediata de cara a la temporada 2026, por lo que en las últimas horas tomaron una decisión firme que sorprendió por su rapidez y contundencia.

La continuidad de Camilo Cándido era la prioridad absoluta, pero ese camino se cerró. El Cruz Azul de México, dueño de sus derechos, dejó claro que no contempla una nueva cesión y solo aceptaría una venta definitiva. En Atlético Nacional no están dispuestos a hacer una inversión elevada por el uruguayo, pese al buen nivel que mostró durante todo el 2025, y esa negativa obligó a mirar otros mercados.

Casco: la opción que tomó fuerza en tiempo récord

En medio de ese panorama apareció un nombre que convenció de inmediato a Gustavo Fermani, gerente deportivo del club: Milton Óscar Casco, lateral argentino de 37 años que recientemente quedó libre tras cerrar un ciclo de diez temporadas en River Plate.

Lo más llamativo del caso es la velocidad con la que avanzaron las gestiones. Fermani se comunicó con el jugador a comienzos de esta semana y, según trascendió, los términos básicos del acuerdo se resolvieron en cuestión de minutos. En el entorno verdolaga dan el negocio prácticamente por hecho y aseguran que el anuncio oficial estaría a horas de concretarse.

Casco, que recibió varias ofertas para continuar su carrera en Argentina, no terminó de sentirse convencido por ninguno de esos proyectos. La propuesta de Atlético Nacional, tanto en lo deportivo como en lo personal, fue la que más lo sedujo en esta etapa final de su carrera.

Milton Oscar Casco: experiencia, liderazgo y polifuncionalidad

Más allá de la edad, en Nacional valoran especialmente el perfil del futbolista. Casco es un jugador de experiencia, con liderazgo y ascendencia dentro del vestuario, habituado a la alta competencia y a la presión de clubes grandes. Aunque su posición natural es la de lateral izquierdo, también puede desempeñarse por la banda derecha, un detalle que suma puntos en la evaluación interna.

El hecho de llegar como agente libre facilitó aún más la operación, ya que el negocio se centró exclusivamente en lo contractual y salarial, sin necesidad de acuerdos con terceros. Ese contexto permitió que ambas partes alcanzaran un entendimiento rápido y sin mayores obstáculos.

El consejo clave de Franco Armani

Casco estuvo muy cerca de regresar a Gimnasia y Esgrima de La Plata, club en el que debutó profesionalmente en 2009, y con el que pensaba cerrar su carrera tras pasar también por Newell’s Old Boys entre 2012 y 2015. Incluso tenía previsto avanzar con ‘El Lobo’ a comienzos de enero, después de sus vacaciones.

Sin embargo, la irrupción de la oferta de Nacional cambió todos los planes. Antes de tomar una decisión definitiva, el lateral consultó con su gran amigo Franco Armani, histórico arquero del conjunto paisa y con quien compartió diez títulos en River Plate. Las referencias fueron determinantes.

Armani le habló del club más grande de Colombia, de la estabilidad institucional, de Medellín como ciudad para la familia y del impacto que genera el Atanasio Girardot lleno. Ese llamado terminó de inclinar la balanza y selló el convencimiento del defensor argentino.

Atlético Nacional cierra la búsqueda de lateral izquierdo

Con este movimiento, Atlético Nacional daría por concluida la búsqueda de lateral izquierdo. Antes de Casco, el club evaluó varias alternativas: la renovación de Cándido, el nombre del samario Gabriel Fuentes, la opción de Junior Hernández del Deportes Tolima y el posible regreso del canterano Samuel Velásquez, quien aún sigue bajo evaluación.

Todo indica que la apuesta final será por Milton Casco, una incorporación que combina jerarquía, experiencia internacional y liderazgo, justo lo que el Verdolaga considera necesario para afrontar los retos de la temporada 2026.