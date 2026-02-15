Atlético Nacional entregó la lista de convocados para visitar al Deportivo Cali en Palmaseca, en uno de los clásicos históricos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Una ausencia volvió a encender el debate en el entorno de Nacional: Kevin Cataño no viajó a la capital vallecaucana.

No es un caso aislado. El arquero de 22 años, uno de los fichajes más celebrados por la hinchada para la temporada 2026, aún no ha debutado oficialmente y ahora ni siquiera figura entre los viajeros para un partido de alto voltaje.

La inquietud crece. Y las razones combinan decisiones deportivas y condicionantes reglamentarios.

La decisión deportiva: Arias apostó por la experiencia

Desde lo estrictamente futbolístico, el entrenador Diego Arias Hincapié optó por la experiencia.

Ante la baja de Ospina, el elegido fue Harlen Castillo, considerado el suplente natural y segundo en la línea de confianza del cuerpo técnico. También en el amistoso frente a Inter Miami, el reparto fue claro: primer tiempo para Ospina y segundo para Castillo.

Es decir, la ausencia de minutos de Cataño responde, en principio, a una decisión técnica. Las razones profundas solo las conoce la interna del cuerpo técnico: puede tratarse de un proceso de adaptación, de aspectos mentales o simplemente de la intención de protegerlo de un debut en un escenario de máxima presión.

Lo cierto es que físicamente el arquero está en óptimas condiciones y se ha entrenado con normalidad desde su llegada.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante Cali 🟢⚪️#VamosTodosJuntos🇳🇬 pic.twitter.com/CQshlV5d2Y — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 14, 2026

El reglamento también pesa: la norma Sub-20

A la lectura deportiva se suma un factor administrativo que ha condicionado las convocatorias: la norma que exige incluir dos jugadores Sub-20 en la planilla de 20 futbolistas por partido.

Para el juego ante el Deportivo Cali, los juveniles elegidos son el arquero Edimer Zea y el lateral Cristian Uribe. Esa obligación implica, a su vez, sacrificar dos cupos profesionales en cada convocatoria.

En esta ocasión, los afectados fueron Samuel Velásquez —quien completa su segunda citación consecutiva por fuera— y Kevin Cataño.

El reglamento, entonces, terminó jugando un papel determinante en la ausencia del joven guardameta.

Buenas noticias en medio del debate

No todo es tensión en la antesala del duelo en Palmaseca. La convocatoria también trajo regresos esperados.

El venezolano Eduard Bello vuelve a la lista y tiene opciones reales de ser titular, mientras que Cristian ‘Chicho’ Arango finalmente hará su debut absoluto con la camiseta de Atlético Nacional, muy probablemente ingresando en el segundo tiempo.

Dos noticias que equilibran el panorama y renuevan la expectativa de la hinchada.

Kevin Cataño, una apuesta a futuro que aún no despega

El joven guardameta fue adquirido en propiedad por Atlético Nacional y firmó contrato por tres años. Su llegada respondió a una apuesta estratégica: proyectarlo como el futuro del arco verdolaga y, por qué no, del fútbol colombiano.

Con 1.99 metros de estatura y un destacado rendimiento en 2025 en la Segunda División, su perfil convenció a la dirigencia para ejecutar la compra. Sin embargo, en los primeros cuatro compromisos del año (tres por Liga BetPlay y un amistoso ante Inter Miami), no ha sumado un solo minuto.

La lesión de David Ospina, capitán y referente, parecía abrir la puerta para su estreno. Pero no ocurrió. Y ahora, fuera incluso de la convocatoria, el debate tomó más fuerza en redes sociales.

Un caso que refleja el pulso del proyecto

La situación de Kevin Cataño sintetiza el momento que vive el proyecto verdolaga: presión inmediata por resultados, decisiones técnicas que privilegian experiencia y un reglamento que obliga a maniobrar cada convocatoria con precisión quirúrgica.

El debate está abierto. El hincha quiere ver a la nueva apuesta en acción, mientras el cuerpo técnico administra tiempos y contextos. En un calendario que empieza a apretarse y con partidos de alta exigencia por delante, la pregunta sigue flotando en el aire: ¿cuándo será el momento indicado para que Cataño asuma el reto bajo los tres palos?