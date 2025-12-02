La historia entre Atlético Nacional y Johan Rojas está lejos de terminar. Desde hace tres años, el futbolista se convirtió en uno de los anhelos más marcados de la dirigencia Verdolaga, pero múltiples factores impidieron que el fichaje pudiera concretarse en su momento. Hoy, el panorama se reacomoda y el club paisa prepara un nuevo intento, más estructurado y con una estrategia clara para que el talentoso volante antioqueño pueda vestir, por fin, la camiseta verde en 2026.

Rojas, actualmente en Necaxa a préstamo, pertenece a Rayados de Monterrey, institución que lo evalúa para decidir qué ocurrirá con su futuro inmediato. Aunque su continuidad en Necaxa no está contemplada, Monterrey necesita verlo nuevamente en sus entrenamientos antes de tomar determinaciones. Sin embargo, esta vez el club mexicano sí contempla la posibilidad de cederlo nuevamente, e incluso analizar ofertas de venta, lo cual reabre la puerta para Nacional de manera más concreta que en oportunidades anteriores.

Monterrey no prioriza a Nacional, pero la voluntad del jugador pesa

La situación tiene varios matices. Desde México ven con mejores ojos que el jugador se mantenga en una liga más competitiva —como el fútbol brasileño— para potenciar su crecimiento profesional. En ese sentido, aparecen ofertas desde Brasil que podrían seducir a Monterrey antes que una del balompié colombiano.

Pero aquí surge un punto clave: la prioridad del propio Rojas sigue siendo Atlético Nacional. Durante su paso por la Liga BetPlay con Equidad en 2022, el futbolista declaró públicamente su sueño de vestirse de Verdolaga, confesándose hincha del club desde niño. Ese deseo no ha cambiado e incluso se ha intensificado con el paso de los años.

Nacional entiende el valor emocional de esa preferencia y buscará apoyarse en ella para inclinar la balanza, especialmente ahora que Monterrey está dispuesto a negociar un préstamo con opción de compra, un escenario mucho más favorable que el de años anteriores.

El fallido intento de 2023 y los obstáculos previos

La relación entre Nacional, Rojas y su entorno no es nueva. En diciembre de 2023 el club paisa presentó una oferta concreta a Equidad, entonces dueño de sus derechos deportivos. Sin embargo, esa propuesta fue menor a la que Monterrey puso sobre la mesa, razón por la cual el club bogotano optó por aceptar la propuesta mexicana y transferir al jugador a la Liga MX.

Desde entonces, Nacional realizó dos intentos posteriores para obtenerlo en condición de préstamo, pero Monterrey se negó, pues su plan inicial era potenciar al jugador en su propio entorno y evaluar una posible consolidación en el plantel principal.

Hoy, con dos años de recorrido en México —uno en Rayados y otro en Necaxa— la situación es distinta. La disponibilidad para negociar está abierta y Nacional considera que esta es la ventana más realista en mucho tiempo para lograr la operación.

La estrategia del Verde: insistencia, sentimiento y un proyecto clave

La dirigencia Verdolaga está dispuesta a presentar una propuesta sólida: préstamo por un año con opción de compra, acompañado de un contrato altamente competitivo para el jugador, comparable a lo que percibe actualmente en México. La idea es que la parte económica deje de ser un factor de peso en la decisión final.

El movimiento dependerá, en gran medida, de que Rojas insista ante Rayados por la opción que él quiere: volver a Colombia y jugar en el club de sus amores. Nacional considera que, con una propuesta seria y la presión deportiva del jugador, Monterrey puede flexibilizar aún más su postura y permitir una salida bajo un acuerdo favorable para todas las partes.

Eso sí: la venta definitiva está tasada en 6 millones de dólares, cifra elevada para el mercado colombiano. Por ello, Nacional apostará a un modelo mixto: primero préstamo y luego un mecanismo de compra en una cifra más baja. Internamente creen que pueden llegar a un valor similar al pretendido, pero con mayor margen de maniobra según el desempeño del futbolista en 2026.

El rol de Fermani y la visión deportiva para fichar a Rojas

En las oficinas de Nacional, una figura tiene este negocio como prioridad: Gustavo Fermani, gerente deportivo del club. Desde hace año y medio sigue de cerca el rendimiento de Rojas en México y lo considera una pieza esencial para el plan deportivo del próximo año.

La intención del club es que Rojas sea el volante creativo titular del proyecto 2026, liderando la construcción de juego y aportando visión ofensiva. Además, su llegada estaría destinada a equilibrar la zona junto a la nueva joya del club, Juan Manuel Rengifo, con quien podría alternar labores de creación, filtración de pases y manejo del ritmo en mitad de campo.

Para Nacional, la mezcla entre la experiencia adquirida en el exterior, la identidad emocional del jugador y su perfil técnico lo convierten en un nombre ideal para los profundos cambios que se proyectan en la plantilla de cara al próximo año.

Una incorporación que podría cambiarlo todo

El nuevo intento de Atlético Nacional por Johan Rojas no es uno más: representa un proyecto que mezcla emoción, necesidad deportiva y oportunidad de mercado. El club entiende que es una operación compleja, con obstáculos desde México, pero también sabe que nunca había tenido una posibilidad tan concreta.

El tablero está en movimiento. Nacional prepara su oferta, Rojas espera por la decisión de Monterrey y el mercado de enero podría traer el capítulo más importante de una historia que lleva tres años en construcción.