Atlético Nacional volvió a mostrar cómo una decisión estratégica puede transformarse en un negocio redondo. Tras ceder por un año a Jayder Asprilla, el club verdolaga no solo obtuvo a un delantero potenciado, sino que cerró su transferencia directa al fútbol europeo, asegurando ingreso inmediato y proyección futura. El movimiento confirma una línea clara: potenciar talento propio, darle minutos y capitalizar su rendimiento.

La operación se concretó luego de una temporada sobresaliente del atacante en el ascenso. El rendimiento goleador despertó interés fuera del país y permitió que Atlético Nacional cerrara una venta con condiciones favorables. El resultado: dinero ahora, porcentaje retenido para una futura venta y un jugador formado en casa que da el salto al exterior.

Jayder Asprilla, canterano de Atlético Nacional que vuelve a ser noticia

Jayder Asprilla es producto de la cantera verdolaga. Entre 2022 y 2024 sumó 24 partidos con el plantel profesional de Atlético Nacional y anotó un gol. En un contexto de alta competencia ofensiva, el club optó por una salida a préstamo para acelerar su crecimiento y darle continuidad.

Esa decisión fue clave. Nacional entendió que el delantero necesitaba minutos, confianza y un rol protagónico para explotar sus virtudes, y el destino elegido resultó determinante para su evolución.

El año a préstamo en Real Cundinamarca que lo cambió todo

Durante 2025, Asprilla jugó el Torneo BetPlay (Segunda División) cedido en Real Cundinamarca. Allí encontró el escenario ideal para consolidarse: continuidad, responsabilidad ofensiva y un equipo construido para competir.

El resultado fue contundente. En el Torneo BetPlay, el delantero firmó una campaña de alto impacto con 26 goles en 48 partidos, cifras que lo ubicaron entre los atacantes más productivos del certamen. No fue una racha aislada: sostuvo rendimiento a lo largo del año y se convirtió en referencia ofensiva.

Goles, regularidad y vitrina internacional para Jayder Asprilla, canterano de Atlético Nacional

El volumen goleador y la regularidad de Asprilla llamaron la atención fuera de Colombia. Los informes llegaron a Europa y el interés se tradujo en una negociación concreta. Nacional, atento al mercado, supo leer el momento y avanzar con una operación que maximizó el valor del futbolista.

La cesión cumplió su objetivo: potenciar el activo. El club pasó de tener un canterano con minutos intermitentes a un delantero con cifras de élite en el ascenso y proyección inmediata para el exterior.

La transferencia a Sheriff y los términos del acuerdo

Según información del periodista Pipe Sierra, Atlético Nacional transfiere a Jayder Asprilla al Sheriff Tiraspol por 650.000 dólares. Además, el club verdolaga se reserva el 50% de una futura venta, una cláusula clave que protege el valor a mediano plazo.

El delantero firmó contrato por tres años, hasta diciembre de 2028, y ya fue presentado oficialmente por su nuevo club. El acuerdo combina ingreso inmediato y potencial retorno mayor si el jugador continúa su progresión en Europa.

Por qué el 50% retenido es una jugada estratégica de Atlético Nacional con Jayder Asprilla

Quedarse con la mitad de una futura venta es un movimiento inteligente. Sheriff suele competir en torneos continentales y vender jugadores a ligas de mayor visibilidad. Si Asprilla mantiene su promedio goleador y se adapta al fútbol europeo, Nacional participará de una próxima transferencia, multiplicando el beneficio inicial.

Esta estructura de negocio refleja una gestión moderna: no solo vender, sino asegurar upside en el crecimiento del futbolista.

Sheriff, un trampolín europeo probado

El club moldavo es conocido por su participación recurrente en competiciones UEFA y por funcionar como trampolín hacia ligas más grandes. Para Asprilla, el paso representa adaptación al fútbol europeo, exposición internacional y una plataforma competitiva para seguir creciendo.

Desde lo deportivo, encontrará un entorno exigente; desde lo estratégico, una vitrina que puede acelerar su carrera.

Un negocio redondo que deja aprendizajes

La cesión de un año fue la llave. Los goles hicieron el resto. Nacional cierra una transferencia directa a Europa con ingreso inmediato y participación futura, mientras el jugador da un salto competitivo. Es una ecuación en la que ganan todas las partes: club, futbolista y mercado.

Jayder Asprilla se va a Europa con contrato largo; Atlético Nacional se queda con un negocio bien estructurado; y la cantera vuelve a demostrar que, con decisiones correctas, el rendimiento se transforma en valor.