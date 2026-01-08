Atlético Nacional busca afanosamente un delantero que supla la salida del uruguayo Facundo Batista, una baja que dejó al club con menos variantes ofensivas de cara a una exigente temporada. Tras no lograr cerrar un nombre de jerarquía en el exterior, la dirigencia verdolaga decidió volver la mirada al mercado local y desempolvó una carpeta que ya conocía bien: la de Yoshan Valois, atacante de Deportivo Pasto por quien ya había tenido contactos preliminares en octubre pasado.

En aquella ocasión, Atlético Nacional solo realizó averiguaciones sobre su situación contractual y algunos aspectos personales del jugador. Hoy el escenario es muy distinto. La urgencia en el mercado llevó al club paisa a dar un paso más y, según se conoció, este miércoles enviará una oferta formal al conjunto nariñense para adquirir de forma definitiva al joven delantero.

La oferta que prepara Atlético Nacional por Valois

La propuesta que pondrá sobre la mesa Atlético Nacional ronda el millón de dólares por la ficha completa del jugador, cifra con la que espera convencer a Deportivo Pasto para liberar al atacante chocoano de 21 años, quien viene de cumplir un semestre sobresaliente. Valois anotó 11 goles en 19 partidos, números que lo posicionaron como uno de los delanteros jóvenes más destacados del último torneo.

En el cuerpo técnico y en la gerencia deportiva del Verdolaga gustan especialmente sus condiciones físicas, su velocidad y la inteligencia para atacar los espacios. Si bien internamente consideran que aún debe pulir algunos aspectos de definición, destacan su capacidad para realizar desmarques constantes y diagonales tanto de adentro hacia afuera como en sentido contrario, una virtud muy valorada para el modelo ofensivo del equipo.

Valois: una apuesta deportiva y también económica

Otro factor clave para que Atlético Nacional decidiera avanzar por Yoshan Valois es su edad. Con apenas 21 años, el club no solo espera obtener réditos deportivos inmediatos, sino también proyectar una futura venta que deje ganancias importantes.

En Nacional consideran que, por condiciones, edad y la exposición que ofrece vestir la camiseta verdolaga —especialmente en torneos internacionales—, Valois podría multiplicar su valor de mercado en el mediano plazo. Esa visión de negocio terminó de inclinar la balanza a su favor frente a otras opciones que se manejaron semanas atrás.

La postura de Deportivo Pasto y el desgaste con el jugador

Actualmente, al delantero le resta año y medio de contrato con Deportivo Pasto, pero si la oferta de Atlético Nacional se acerca al monto previsto, el acuerdo no tendría mayores obstáculos. En el cuadro volcánico existe disposición para venderlo ahora.

Incluso, se conoció que en la dirigencia pastusa hay malestar con la actitud del futbolista en las últimas semanas. Tras el periodo de vacaciones, Valois puso trabas para reintegrarse a los entrenamientos y manifestó abiertamente que no quería continuar en el club, exigiendo una salida inmediata al considerar que su ciclo en Pasto estaba cumplido.

Un final en Pasto que parece inevitable

Esta situación generó incomodidad en la hinchada, teniendo en cuenta que Yoshan Valois apenas lleva seis meses en la institución que le abrió las puertas. El nuevo entrenador del equipo, el español Jonathan Risueño, reconoció recientemente en un programa de televisión local que sostuvo varias charlas con el jugador para lograr su reintegro a la pretemporada.

Sin embargo, el propio técnico dejó claro que lo más probable es que el delantero no continúe en el club. Risueño fue contundente al señalar que no desea en su plantel a futbolistas que no estén comprometidos con el proyecto y añadió que, a su juicio, el entorno del jugador lo está asesorando de manera equivocada.

Nacional quiere cerrar el tema esta semana

Desde Atlético Nacional confían en cerrar la operación en el transcurso de esta semana y así dar por terminada la búsqueda del delantero que será alternativa del titular, Alfredo Morelos. Inicialmente, la idea del club era incorporar un atacante extranjero y se realizaron sondeos por nombres como Matías Cóccaro, Octavio Rivero y Enzo Nahuel Copetti, pero en todos los casos las negociaciones se cayeron por diferencias económicas.

Con ese panorama, en el Verdolaga creen que la llegada de Yoshan Valois representaría un pleno: una solución inmediata para el ataque y una apuesta estratégica pensando en el futuro del club.