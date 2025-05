La seguidilla de partidos decisivos en la Liga BetPlay y la Copa Libertadores llevó al cuerpo técnico de Atlético Nacional a tomar una decisión estratégica con respecto a sus nóminas para los compromisos ante Junior de Barranquilla y Club Nacional de Fútbol de Uruguay. La exigencia del calendario, con solo 72 horas de diferencia entre ambos duelos, obligó a Javier Marcelo Gandolfi a priorizar uno de los dos frentes.

El club apostará todo por la Copa Libertadores

La determinación no fue fácil. Dentro del cuerpo técnico se analizaron todas las variables posibles, pero finalmente se resolvió que el partido del próximo miércoles 28 de mayo ante Nacional de Uruguay, en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, será el que cuente con el equipo titular.

La decisión responde a las prioridades institucionales: Atlético Nacional ha hecho una alta inversión en este 2025 para tener un papel destacado en la Libertadores, y ganar en Montevideo le permitiría asegurar el primer lugar del Grupo F con 12 puntos. Esta posición no solo le aseguraría cerrar la serie de octavos de final como local, sino que también lo pondría como uno de los mejores primeros del torneo, con ventajas competitivas de cara a los cruces futuros.

Qué se juega Nacional ante Junior este domingo

Antes del viaje a Uruguay, Atlético Nacional deberá enfrentar este domingo 25 de mayo a Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot. En juego estará la posibilidad de obtener el ‘punto invisible’ que entrega Dimayor a los líderes de grupo en los Cuadrangulares.

Ese ‘punto invisible’ ya no depende exclusivamente del Verdolaga. La derrota 2-1 frente a Águilas Doradas el pasado domingo 18 de mayo lo relegó al tercer lugar en la tabla. Actualmente, América de Cali y Deportes Tolima, ambos con 36 puntos, tienen la ventaja y además jugarán este domingo como locales.

No obstante, un triunfo de Nacional podría acercarlo al objetivo si alguno de los líderes cede puntos. Además, en el club son conscientes de que, más allá del contexto, cualquier enfrentamiento con Junior es de alta relevancia por la histórica rivalidad entre ambos equipos.

Gandolfi prepara una nómina mixta para enfrentar a Junior

Pese a la importancia del duelo, Gandolfi apostará por una nómina mixta este domingo, buscando guardar piernas para el viaje internacional. Este sería el once titular que se perfila para enfrentar al equipo barranquillero:

Luis Marquínez; Joan Castro, Juan José Arias, Royer Caicedo, Andrés Salazar; Sebastián Guzmán, Juan Manuel Zapata; Marino Hinestroza, Billy Arce, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

En esta formación destaca la presencia de Juan José Arias y Marino Hinestroza, habituales titulares; así como el regreso de Juan Manuel Zapata, quien estuvo un mes fuera por lesión. También aparecen nombres como Billy Arce, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos, jugadores que han rotado entre titularidad y suplencia a lo largo del semestre.

La idea del DT es no sobrecargar físicamente a sus piezas clave, pero tampoco presentar un equipo alterno en su totalidad.

Contra Nacional de Uruguay sí irá la nómina de gala

Para el partido del 28 de mayo por la Copa Libertadores, Gandolfi utilizará lo mejor de su plantilla. Este sería el equipo base que el cuerpo técnico prepara:

Harlen Castillo; Andrés Román, Juan José Arias, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Marino Hinestroza; Edwin Cardona, Billy Arce y Kevin Viveros.

De este once, Juan José Arias, Marino Hinestroza y Billy Arce serían los únicos que repetirían presencia en ambos compromisos.

La apuesta es clara: llegar con los titulares en óptimas condiciones físicas para buscar el liderato del Grupo F en Montevideo, una meta que se trazaron desde que arrancó la fase de grupos.

Caso David Ospina: en evaluación día a día

Otro punto clave es la situación del arquero y capitán David Ospina, quien viene de superar una fuerte virosis que lo afectó durante una semana. Aunque ya está recuperado de esa afección, no ha podido trabajar con normalidad junto al grupo debido a algunas molestias musculares que está fortaleciendo en el gimnasio.

La idea del cuerpo técnico es no apresurar su regreso. Si no está al 100% desde lo físico, no lo arriesgarán, pensando más en tenerlo a punto para el inicio de los Cuadrangulares. En caso de que Gandolfi decida darle minutos en alguno de los próximos dos partidos, el afectado sería Luis Marquínez, quien saldría del once inicial frente a Junior.