Atlético Nacional no quiere improvisar de cara a la temporada 2026. Con el cierre del préstamo del uruguayo Camilo Cándido, la dirigencia verdolaga activó de inmediato el radar para definir quién será el lateral izquierdo titular del equipo. Aunque no se descarta retomar conversaciones más adelante por el charrúa, la prioridad hoy es explorar alternativas reales en el mercado, tanto nacionales como internacionales.

La idea es clara: cerrar un nombre confiable antes del arranque oficial del nuevo proyecto deportivo y evitar que una zona clave quede debilitada. En ese escenario, ya hay tres frentes bien definidos sobre la mesa.

Gabriel Fuentes, una opción de jerarquía que seduce en Medellín

Uno de los nombres que más fuerza tomó en los últimos días es el de Gabriel Fuentes. El lateral samario de 28 años no continuará en Fluminense, luego de una conversación directa con el técnico argentino Luis Zubeldía, quien le dejó claro que lo mejor para su carrera sería buscar un nuevo destino en este momento.

En el club brasileño reconocen que una venta definitiva hoy es compleja, principalmente porque la suplencia prolongada durante 2025 redujo su cotización. Por eso, en Río de Janeiro ven con buenos ojos un préstamo con cargo alto, fórmula que permitiría relanzar al jugador y recuperar valor de mercado.

Aunque Fuentes cuenta con dos propuestas de la MLS, una declaración reciente de un dirigente del Flu abrió una puerta clave: el deseo del jugador es regresar a Colombia. Bajo ese contexto, solo dos clubes del FPC tienen la capacidad financiera para afrontar una operación de ese calibre: Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

Desde Medellín consideran que el encaje es ideal. Nacional necesita un lateral de recorrido, experiencia y jerarquía inmediata, y Fuentes cumple con ese perfil. El principal obstáculo podría ser la voluntad del futbolista, históricamente ligado a Junior, club del cual es hincha y donde ganó cinco títulos. Sin embargo, hasta ahora, el cuadro barranquillero no ha mostrado interés formal, lo que deja al Verdolaga bien posicionado.

Junior Hernández, un viejo anhelo que podría destrabarse

El segundo nombre en carpeta es Junior Hernández, lateral izquierdo de Deportes Tolima, quien todavía tiene un año más de contrato ahí, pero ya manifestó su deseo de cambiar de aires tras seis temporadas en Ibagué y dos títulos en su palmarés.

Nacional lo ha seguido de cerca durante varias ventanas de mercado, aunque siempre chocó con la postura firme del Tolima, que prefería venderlo al exterior antes que reforzar a un rival directo del FPC. No obstante, el contexto actual es distinto: hay desgaste entre el jugador, la dirigencia y la hinchada, y todas las partes parecen abiertas a una salida negociada.

Aquí aparece una posible fórmula clave: un trueque directo con Samuel Velásquez, lateral que pertenece a Nacional y estuvo a préstamo en Tolima durante el último año. Como el club pijao no ejecutará la opción de compra, un intercambio podría destrabar esta operación que antes parecía imposible.

Canteranos al acecho: Velásquez y Salazar, plan alterno

Si ninguna negociación externa llega a buen puerto, Atlético Nacional no descarta afrontar al menos el primer semestre de 2026 con dos opciones formadas en casa: Samuel Velásquez y Andrés Salazar.

Velásquez, con apenas 22 años, ya acumula rodaje importante en el fútbol profesional. Tras pasos por Fortaleza FC y Deportes Tolima, regresó al club con mayor madurez, ritmo competitivo y una lectura de juego más sólida. En la interna consideran que está listo para asumir responsabilidades mayores si el escenario lo exige.

El caso de Andrés Salazar Osorio es distinto. Aunque también es canterano y tuvo una experiencia internacional en el Heart of Midlothian FC de Escocia, su rendimiento ha generado dudas en la hinchada y en parte de la prensa local. Sin embargo, Salazar cuenta con un respaldo institucional fuerte: parte de sus derechos federativos pertenecen a Elite Player (Carolina Ardila), empresa vinculada directamente a la estructura propietaria de Atlético Nacional, lo que le da margen de continuidad dentro del proyecto.

Camilo Cándido, una puerta que no está del todo cerrada

Mientras tanto, el futuro de Camilo Cándido sigue en compás de espera. El lateral uruguayo se encuentra de vacaciones en Punta del Este y debe reintegrarse a Cruz Azul en la primera semana de enero. El club mexicano es dueño de su pase y, según declaró su entrenador Nicolás Larcamón, no tendría problema en contar con él para 2026 si no se concreta una transferencia.

Cruz Azul exige 1,5 millones de dólares por una venta definitiva, cifra que Atlético Nacional no está dispuesto a pagar. La única alternativa viable sería un nuevo préstamo, algo que por ahora no está avanzado.

A nivel deportivo, la evaluación de Cándido en Nacional es positiva. Cumplió un buen 2025, en un contexto exigente, y asumió un reto complejo al reemplazar a Álvaro Angulo, uno de los laterales izquierdos más destacados del club en la última década.

Nacional mueve fichas con anticipación

Atlético Nacional entiende que el lateral izquierdo es una posición estratégica y no quiere llegar al 2026 con improvisaciones. Entre opciones internacionales, negociaciones locales y canteranos, el Verdolaga empieza a definir el camino.

La decisión final no se hará a la ligera. En juego está no solo el rendimiento deportivo inmediato, sino la estabilidad de un proyecto que busca volver a ser protagonista en Liga BetPlay, torneos internacionales y competencias de alto nivel.