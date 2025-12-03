El anhelo de una parte importante de la hinchada de Atlético Nacional parece enfriarse. Durante años existió la ilusión del regreso de Franco Armani al arco Verdolaga, un sueño reforzado por las propias palabras del jugador, quien en repetidas oportunidades expresó su intención de retirarse en el club antioqueño. Sin embargo, de acuerdo con su entorno más cercano, ese escenario hoy está lejos de concretarse. Por ahora, el arquero continuará en River Plate, donde tiene contrato vigente.

El representante de Franco Armani fue claro sobre su futuro

Los rumores sobre una eventual salida del arquero se intensificaron tras un 2025 irregular del cuadro argentino. No obstante, su representante, Martín Araoz, se encargó de aclarar el panorama y confirmó que el objetivo de Armani es seguir defendiendo la camiseta del Millonario.

En declaraciones a DSports Radio, Araoz señaló: “Lo de Atlético Nacional fue un deseo. No depende de él solamente. Pero yo lo veo bien en River. Contrato tenemos hasta diciembre del año que viene, veremos qué va pasando”.

Además, dejó entrever cuál sería el camino del portero una vez cuelgue los guantes: “Yo lo veo ayudando en el club (River). Puede ser un espaldarazo para todos los jóvenes del club. Lo veo ahí, no lo veo como técnico”.

Frente a la posibilidad de un retorno al Fútbol Profesional Colombiano, el representante fue aún más directo:

“No lo veo jugando en Colombia. El fútbol es cambiante, pero ahora no lo veo. Lo veo jugando en River, ganando cosas”.

Con estas declaraciones, la opción de verlo nuevamente en el arco Verdolaga queda prácticamente descartada en lo inmediato.

🗣️ «Yo lo veo ayudando en el club en un futuro. Puede ser un espaldarazo para todos los jóvenes del club. Lo veo ahí, no lo veo como técnico. No lo veo jugando en Colombia. El fútbol es cambiante, pero ahora no lo veo. Lo veo jugando en River, ganando en cosas» Martín Araoz,… pic.twitter.com/aAg1gDQ8c9 — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) December 2, 2025

Armani en Nacional: un legado imborrable

La huella que dejó Franco Armani en Atlético Nacional sigue intacta. Arribó en 2010 y se consolidó como uno de los porteros más determinantes en la historia del club. Disputó más de 200 partidos oficiales y fue pieza fundamental en la obtención de 13 títulos, entre ellos la Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana y múltiples ligas del fútbol colombiano.

En 2018 dio el salto a River Plate, donde se convirtió en referente y figura internacional. Solo en 2025 registró 50 apariciones, sumando competencias locales, Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.

Sin sorpresas, Armani mantendrá su camino en Argentina al menos por una temporada más.

Atlético Nacional acelera por Johan Rojas

Mientras el panorama de Franco Armani apunta a la continuidad en Argentina, la dirigencia de Atlético Nacional mantiene activa una gestión clave para 2026: el fichaje de Johan Rojas, uno de los deseos más persistentes del club en los últimos años.

La intención Verdolaga es presentar una propuesta basada en un préstamo por un año con opción de compra, acompañada de un contrato competitivo para el jugador, buscando que la parte económica no sea un obstáculo. El movimiento dependerá en parte de que Rojas insista ante Rayados de Monterrey en su deseo de regresar al país, lo que podría facilitar una negociación.

Rayados mantiene una valoración de 6 millones de dólares, cifra elevada para el mercado colombiano. Por eso, Nacional analiza un modelo mixto que permita, primero, el préstamo y luego una opción de compra con un valor más manejable según su rendimiento en 2026.

La operación está en estudio, pero el club paisa considera que esta puede ser una oportunidad concreta para reforzar su proyecto deportivo de la próxima temporada.