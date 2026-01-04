Atlético Nacional sabe que las primeras decisiones del mercado de fichajes suelen marcar el destino de toda una temporada. Con la planificación de 2026 en marcha y la exigencia permanente de pelear títulos, el cuadro Verdolaga trabaja a contrarreloj para cerrar una pieza clave: el delantero que supla el vacío dejado por la salida de Facundo Batista y que eleve la competencia interna en el frente de ataque.

En Guarne dan por asegurada la continuidad de Alfredo Morelos como referencia ofensiva, pero el cuerpo técnico y la gerencia deportiva coinciden en que el plantel necesita otro centrodelantero con características complementarias. La idea es clara: sumar un atacante que compita directamente con el ‘Búfalo’ o, incluso, que rinda al nivel suficiente para obligar al entrenador a considerar esquemas con dos hombres en punta.

La búsqueda no es improvisada. Desde hace cerca de tres semanas, la dirección deportiva encabezada por Gustavo Fermani analiza perfiles, condiciones contractuales y contextos de mercado. El objetivo es encontrar un delantero de área, con capacidad de definición inmediata y experiencia para responder bajo presión.

La urgencia de un 9 de área tras la partida de Batista

La salida del uruguayo Facundo Batista hacia Peñarol dejó una sensación agridulce en Atlético Nacional. Su paso por el club no cumplió con las expectativas deportivas y, en consecuencia, la posición de ‘9’ volvió a quedar corta en alternativas reales.

Por eso, desde Nacional no quieren repetir errores. El nuevo fichaje debe ser un futbolista probado, con recorrido competitivo y características claras para el modelo de juego Verdolaga. Bajo ese criterio, han surgido varios nombres en los últimos días, todos con algo en común: atacantes especializados en el área, capaces de resolver acciones de gol en pocos segundos.

Octavio Rivero vuelve a escena con fuerza

Uno de los nombres que más peso ha ganado es el de Octavio Rivero, delantero uruguayo que actualmente pertenece a Barcelona SC de Guayaquil. Su caso no es nuevo en los escritorios de Guarne: a finales de noviembre, Atlético Nacional ya había consultado condiciones por una eventual negociación.

En esta primera semana de enero, el nombre de Rivero volvió a tomar fuerza luego de que el propio futbolista manifestara a la dirigencia del club ecuatoriano su decisión de no continuar en 2026. El atacante pidió que se analizaran con seriedad las propuestas que han llegado por él, abriendo así la puerta a una salida.

Según información de la prensa ecuatoriana, por el jugador —que está próximo a cumplir 34 años— han existido varios sondeos, incluido uno desde la Liga BetPlay por parte de Junior de Barranquilla, pero propuestas formales solo dos: Atlético Nacional y Universidad de Chile.

El punto de quiebre: las cifras de la negociación

El principal obstáculo para avanzar con Octavio Rivero está en lo económico. Barcelona SC tiene tasado al delantero en 1,5 millones de dólares para una venta definitiva, una cifra que en Nacional consideran elevada teniendo en cuenta la edad del ariete.

Rivero tiene un año más de contrato, pero ha sido enfático en su deseo de cambiar de aires para esta temporada. En 2025, el uruguayo disputó 2.842 minutos en 38 partidos, marcó 14 goles y fue una de las piezas clave para que el conjunto ‘Torero’ compitiera hasta el final por un cupo a Copa Libertadores.

En Nacional analizan si el contexto contractual del jugador puede abrir una ventana para renegociar el monto o plantear una alternativa que acerque posiciones.

Jeison Medina, una opción con aval deportivo y emocional

Paralelo al caso Rivero, Atlético Nacional activó otros frentes. Uno de ellos es Jeison Medina, delantero colombiano de 30 años que pertenece a Liga de Quito.

A mediados de diciembre, Gustavo Fermani sostuvo una conversación preliminar con la dirigencia del club ecuatoriano. Desde ese primer contacto, el negocio se mostró viable: Liga estaría dispuesta a vender, el jugador ve con muy buenos ojos regresar a Colombia y, además, es hincha de Atlético Nacional, un factor que suma en la negociación.

Medina tiene contrato por dos temporadas más, pero Nacional evalúa cambiar su postura inicial —buscar un préstamo— y avanzar directamente por una compra definitiva. Liga de Quito tasa su salida en 2,0 millones de dólares, aunque en Guarne consideran que el negocio podría cerrarse alrededor de los 1,2 millones, cifra que desde Ecuador no descartan aceptar.

El perfil de Medina que seduce a Nacional

Desde lo deportivo, Jeison Medina ofrece una cualidad altamente valorada: excelente ubicación en el área. Es un delantero que interpreta rápido las jugadas ofensivas, anticipa el recorrido del balón y suele aparecer en el lugar exacto para definir.

Ese instinto goleador, sumado a su conocimiento del Fútbol Profesional Colombiano, lo convierten en una alternativa sólida para competir con Morelos y aportar soluciones inmediatas.

Enzo Copetti, el nombre que “rompe el molde”

El tercer nombre en carpeta es el del argentino Enzo Copetti (29 años), actualmente en Rosario Central. Su caso genera debate interno, no tanto por estadísticas, sino por perfil.

Copetti no es un ‘killer’ tradicional ni viene de una temporada con alta frecuencia goleadora, pero su estilo encaja en un modelo de juego que hoy Nacional no tiene plenamente cubierto: movilidad constante, presión alta, intensidad, choque físico y desgaste permanente de los defensores rivales.

Para Fermani, Copetti es un delantero que “rompe el molde” y puede complementar a Morelos, aportando variantes ofensivas distintas y rompiendo esquemas defensivos cerrados.

El salario, la gran barrera para que llegue Copetti

Pese al interés deportivo, la negociación por Enzo Copetti tiene un freno claro: el salario solicitado por el jugador para actuar en Colombia. La cifra está fuera de los parámetros no solo de Atlético Nacional, sino del mercado de la Liga BetPlay en general.

Rosario Central tasó al delantero en 5 millones de dólares para una venta definitiva. Conscientes de esa realidad, el propio Copetti pidió que se analizara la opción de una cesión a préstamo, alternativa que podría reactivar el interés de clubes con economías intermedias.

En Nacional, el tema no está descartado. El jugador sigue en carpeta, a la espera de que en un segundo intento las condiciones económicas se ajusten a la realidad del mercado colombiano.

Atlético Nacional y una decisión clave para su ataque

Con Octavio Rivero, Jeison Medina y Enzo Copetti sobre la mesa, Atlético Nacional se acerca a una decisión que será determinante para su temporada 2026. El objetivo es claro: no fallar en la elección del nuevo delantero y garantizar competencia real, gol y variantes ofensivas.

El mercado entra en días decisivos y en Guarne saben que acertar ahora puede marcar la diferencia entre un año de protagonismo… o de reproches.