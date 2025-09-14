Atlético Nacional perdió 0-1 en casa frente a Atlético Bucaramanga, en la fecha 11 de la Liga BetPlay, pero la polémica no se quedó únicamente en el marcador. El equipo dirigido por Javier Gandolfi reconoció un error reglamentario que podría costarle la derrota por escritorio con un 0-3 en contra.

El error de Nacional con los extranjeros en cancha

La gran controversia surgió porque el cuadro Verdolaga alineó durante un par de minutos a cuatro futbolistas extranjeros en el terreno de juego, cuando el reglamento de Dimayor establece un máximo de tres de manera simultánea.

El propio Gandolfi lo aceptó en rueda de prensa: «La respuesta es muy corta, cuando decido realizar el cambio en ningún momento tuve en cuenta que teníamos a los tres extranjeros en el campo, no hay excusas y lo hablaré con el cuerpo técnico; esto no puede pasar. No hay mucho más por agregar».

De confirmarse la grave falla, Bucaramanga solicitaría la aplicación del artículo 39 del reglamento, lo que significaría que el partido pase de un 0-1 en cancha a un 0-3 por escritorio.

La postura de Bucaramanga y el reglamento de Dimayor

Tras el partido, Leonel Álvarez, entrenador de los Búcaros también se refirió al tema: «Creo que Nacional jugó 2 minutos con 4 extranjeros. Nosotros vamos al límite del reglamento, es un tema pendiente; si podemos ganar 2 goles más, vamos por eso».

El artículo 39 de Dimayor es claro: solo se pueden mantener en cancha tres extranjeros al mismo tiempo. Una infracción de este tipo acarrea la pérdida del compromiso con resultado 0-3.

En este caso, Bucaramanga tendría la vía legal abierta para reclamar los puntos, lo que aumentaría aún más la crisis en Nacional y pondría en tela de juicio las decisiones de su cuerpo técnico.

Los cuatro extranjeros involucrados

Durante el encuentro, Gandolfi incluyó inicialmente al uruguayo Camilo Cándido y al argentino Juan Bauzá. En el segundo tiempo ingresó el charrúa Facundo Batista y, minutos después, el ecuatoriano Billy Arce. En ese instante, Nacional llegó a tener cuatro foráneos en cancha: Cándido, Bauzá, Batista y Arce.

Aunque desde el club se comentó que Arce está en proceso para recibir la nacionalidad colombiana, especialistas en derecho deportivo aclararon que, mientras no se haya oficializado el trámite, el futbolista sigue ocupando plaza de extranjero.

Lo que viene para Nacional tras error administrativo

Ahora todo queda en manos de Dimayor, que deberá revisar el caso y determinar si Nacional pierde oficialmente el partido con marcador 0-3. De confirmarse, el golpe deportivo y administrativo sería fuerte para un equipo que ya venía cuestionado por sus recientes resultados y por la gestión de su cuerpo técnico.

La reglamentación en Colombia permite inscribir hasta cuatro jugadores extranjeros por plantilla, pero únicamente tres pueden estar en cancha al mismo tiempo. Un detalle que, por descuido, podría costarle caro a Nacional en este torneo.