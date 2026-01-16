Atlético Nacional resolvió uno de los pendientes más importantes en la conformación de su proyecto deportivo para 2026. El club Verdolaga oficializó la llegada de un nuevo integrante al cuerpo técnico encabezado por Diego Arias, una decisión que venía siendo trabajada con cautela desde hace varias semanas y que apunta a fortalecer un equipo de trabajo joven, pero con una mirada moderna del fútbol.

La incorporación no fue improvisada. En los despachos del club se buscó un perfil específico, alineado con la idea de juego, la metodología de entrenamiento y el momento institucional que atraviesa Atlético Nacional.

Un refuerzo clave para el cuerpo técnico de Diego Arias

El elegido es el argentino Guillermo Nazareno Vélez, quien arribará este fin de semana a Medellín para integrarse oficialmente al primer equipo. Su llegada responde a la necesidad de sumar un asistente principal que aporte nuevas herramientas, análisis y metodologías a un cuerpo técnico que apenas comienza su recorrido en el fútbol profesional.

En Nacional consideran que el crecimiento del proyecto de Diego Arias Hincapié exige rodearlo de perfiles complementarios, capaces de enriquecer el día a día del plantel y afrontar un calendario exigente.

Un perfil joven, moderno y con experiencia internacional

Con 38 años, Nazareno Vélez incluso es dos años menor que Arias, una coincidencia que no es menor. Desde la gerencia deportiva, encabezada por Gustavo Fermani, se buscó desde el inicio un entrenador joven, con conceptos actuales y experiencia comprobada en estructuras profesionales.

La afinidad generacional y metodológica entre Arias y Vélez es vista como un factor clave para que la relación fluya de manera natural y se genere una sinergia de trabajo sólida dentro del cuerpo técnico.

Trayectoria: formación, banca y análisis de video

En su recorrido profesional, Guillermo Nazareno Vélez trabajó inicialmente como formador en las categorías juveniles de Huracán en Argentina. Posteriormente dio el salto al fútbol chileno, donde se desempeñó como asistente técnico en Ñublense y Palestino, sumando experiencia en contextos competitivos exigentes.

Uno de sus grandes fuertes es el análisis de video, función que viene desarrollando desde hace cerca de 15 años. Este aspecto fue altamente valorado por Atlético Nacional, que busca potenciar el estudio táctico, el análisis del rival y la preparación detallada de cada partido.

Confianza plena en el complemento ideal para Arias

En la interna del club hay optimismo con esta incorporación. Consideran que Nazareno Vélez será el complemento ideal para Diego Arias, quien tras varios años dirigiendo las divisiones menores del club asumió el reto del primer equipo en septiembre del año pasado.

Hasta ahora, el popular ‘Caballito’ completa cinco meses al frente del plantel profesional, en un proceso que Nacional pretende consolidar con estabilidad, respaldo y estructura.

Así queda conformado el cuerpo técnico Verdolaga

Con la llegada del argentino, el cuerpo técnico de Atlético Nacional queda completamente definido para un 2026 que se anticipa intenso:

Diego Arias : director técnico en propiedad

: director técnico en propiedad Guillermo Nazareno Vélez : asistente técnico 1

: asistente técnico 1 Diego Mazo : asistente técnico 2

: asistente técnico 2 Felipe Gutiérrez y Didier Aguilar : preparadores físicos

y : preparadores físicos Milton Patiño: entrenador de arqueros

Una estructura pensada para responder tanto en lo competitivo como en lo formativo.

El rumor que ilusionó a la hinchada… y el giro final

Durante varias semanas, en la hinchada de Atlético Nacional se especuló con que el asistente de Arias sería alguna de las grandes figuras campeonas de la Copa Libertadores hace una década. Nombres como Alexis Henríquez, Alexander Mejía, Macnelly Torres y Alejandro Bernal circularon con fuerza.

Sin embargo, desde la dirigencia siempre tuvieron claro que la búsqueda apuntaba a otro perfil: menos apellido, más metodología; menos pasado glorioso y más proyección profesional. Con la llegada de Guillermo Nazareno Vélez, Nacional confirma esa línea y apuesta decididamente por un proyecto técnico moderno y de largo plazo.