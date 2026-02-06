El mercado de fichajes vuelve a poner en primer plano el nombre de Emilio Aristizábal. Tras completar un 2025 de crecimiento y números positivos fuera del club, el delantero de 20 años encara una nueva salida de Atlético Nacional, esta vez con destino internacional. La operación avanza y, según las versiones más recientes, el negocio ya está encaminado.

La información del mercado apunta a un acuerdo entre el cuadro verdolaga y Toronto FC para una transferencia en modalidad de préstamo con opción de compra. El movimiento se da luego de que Aristizábal regresara al cuadro antioqueño, hiciera la pretemporada y quedara a la espera de definición, sin ser inscrito, mientras se analizaban alternativas deportivas y contractuales.

La versión del mercado: préstamo con opción de compra a la MLS

La fórmula que se trabaja es clara: cesión a Toronto FC con opción de compra. Para Atlético Nacional, el esquema permite proteger el activo, evaluar el desempeño del jugador en un contexto exigente y abrir la puerta a una transferencia definitiva si se cumplen los objetivos deportivos.

Para el futbolista, la MLS representa continuidad, visibilidad y un entorno competitivo que suele potenciar a delanteros jóvenes con margen de desarrollo.

El regreso a Atlético Nacional y la decisión de no inscribirlo

Luego de su cesión en 2025, Emilio Aristizábal volvió a Atlético Nacional y realizó la pretemporada con el plantel. Sin embargo, el club optó por no inscribirlo mientras se definían opciones en el mercado, una señal de que la prioridad era encontrarle un escenario con minutos y responsabilidad ofensiva.

Esa decisión evitó cortar el ritmo del delantero y permitió que las conversaciones avanzaran sin urgencias deportivas inmediatas.

El antecedente clave: los números de Emilio Aristizábal en el 2025 con Fortaleza

El impulso del mercado se explica, en buena parte, por su rendimiento con Fortaleza CEIF. Durante 2025, Aristizábal disputó 36 partidos, en los que marcó 12 goles y dio 2 asistencias. Fue su temporada de mayor continuidad y producción ofensiva, un salto relevante para un jugador en etapa de consolidación. Esos números lo reposicionaron y despertaron interés fuera de Colombia, validando la estrategia de salida para sumar minutos.

Emilio Aristizábal: del rumor en Brasil a la opción en la MLS

Antes de que tomara fuerza la alternativa norteamericana, el nombre de Aristizábal fue vinculado con EC Vitória, en Brasil. Aquella versión no se concretó, pero sirvió para evidenciar que el delantero ya estaba en el radar internacional.

Ahora, la opción de Toronto FC gana terreno por estructura, calendario y proyección. La MLS suele ofrecer continuidad y roles definidos, factores claves para delanteros jóvenes.

Por qué Toronto FC aparece como un destino viable

Toronto FC busca reforzar su ataque con un perfil joven, móvil y con capacidad de finalización. Aristizábal encaja por edad, rendimiento reciente y margen de crecimiento. Además, la modalidad de préstamo con opción reduce riesgos y permite una evaluación real en competencia oficial.

El club canadiense ve en el colombiano una apuesta de desarrollo con potencial de retorno deportivo y económico. Desde Atlético Nacional, la prioridad es cuidar el proceso. Una nueva cesión no implica descarte, sino gestión del talento. El club entiende que, a los 20 años, los minutos son determinantes y que la competencia interna no siempre garantiza continuidad.

Qué puede ganar Emilio Aristizábal con esta salida

La operación le ofrece continuidad, responsabilidad ofensiva y una vitrina distinta. En Toronto FC, el delantero puede asumir un rol protagónico, sumar minutos y medirse semana a semana en un torneo que exige intensidad y adaptación. Para su carrera, es una oportunidad de consolidación internacional tras un año productivo en Colombia.

Con el acuerdo en marcha, la nueva salida de Emilio Aristizábal toma forma. El préstamo con opción de compra ordena intereses, cuida el proceso y alinea objetivos: Nacional gestiona su activo, Toronto FC evalúa en competencia y el jugador gana minutos en un escenario internacional.

El mercado terminó inclinándose por una fórmula que prioriza desarrollo y proyección, y que podría marcar el siguiente paso en la carrera del joven delantero.