La eliminación de Atlético Nacional en los octavos de final de la Copa Libertadores dejó más que un sinsabor. Dos partidos ante Sao Paulo, dos empates y una definición por penales que terminó en derrota. Entre los señalados por la afición, Edwin Cardona cargó con el peso de los errores: dos penales fallados en el Atanasio, una expulsión en el Morumbí y el dolor de ver a su equipo fuera del torneo más importante del continente.

Después de días de silencio, el mediocampista rompió el hermetismo con un comunicado cargado de autocrítica y compromiso. Un mensaje que busca pasar la página, reconectar con la hinchada y abrir un nuevo capítulo en su historia con el club que considera su casa.

Reconocimiento de errores y disculpas por parte de Edwin Cardona

En su carta pública compartida en su cuenta en Instagram, Cardona reconoció que sus decisiones recientes no han estado a la altura de lo que representa vestir la camiseta de Atlético Nacional. Con palabras directas, asumió su responsabilidad y pidió disculpas a los hinchas, sus compañeros y al cuerpo técnico.

“Sé que mis decisiones y actitudes recientes no han estado a la altura de lo que representa Atlético Nacional. Asumo mis errores con humildad, sabiendo que el respeto por la camiseta, mis compañeros y nuestra hinchada debe ser siempre lo primero”, expresó el jugador.

Este gesto ha sido visto como un intento genuino de acercarse nuevamente a la hinchada, después de una serie que dejó heridas abiertas.

Un compromiso renovado con Atlético Nacional en el semestre

Más allá de reconocer sus equivocaciones, el mediocampista envió un mensaje de esperanza y compromiso. Aseguró que su deseo es aportar más al equipo y ayudar a que Nacional retome la senda de los títulos.

“Estoy convencido de que todavía tengo mucho para dar, mucho para aportar en la cancha y fuera de ella. Mi deseo es hacer más grande esta institución, honrar su grandeza y seguir escribiendo páginas que nos llenen de orgullo a todos”, afirmó.

Este tono de humildad y promesa de esfuerzo ha sido bien recibido por sectores de la hinchada que, pese al descontento por lo sucedido en la Libertadores, reconocen el valor de asumir responsabilidades y mostrar disposición para enmendar el camino.

La de Sao Paulo en Libertadores, una serie difícil de olvidar

La serie ante Sao Paulo será recordada como una de las más difíciles en la carrera de Cardona con Nacional. En la ida, dos penales fallados impidieron que el equipo se fuera con ventaja. En la vuelta, tras el empate de Alfredo Morelos, una celebración desmedida frente al venezolano Nahuel Ferraresi le costó la segunda amarilla y, por ende, la expulsión.

El equipo jugó 20 minutos con un hombre menos, resistió el marcador y llevó el partido a los penales. Pero allí, otros dos cobros errados y la falta de atajadas de David Ospina sellaron la eliminación.

Mensaje de Edwin Cardona a la hinchada verdolaga y al equipo

En el comunicado, Cardona también agradeció el apoyo que ha recibido en medio de las críticas y prometió trabajar para estar a la altura de lo que exige la camiseta verdolaga.

“Soy un hincha más de Nacional y como tal quiero lo mejor para la institución. Pueden estar seguros de que pondré todo de mí para estar a la altura de la confianza que esta institución y su gente me han dado”, destacó.

El jugador cerró su mensaje con una invitación a la unidad, recordando que el equipo aún tiene retos importantes en la Liga BetPlay y la Copa.

El reto de recomponer el camino

El comunicado abre un nuevo capítulo para Cardona y Atlético Nacional. El mediocampista sabe que las palabras deben respaldarse con hechos dentro de la cancha. Su experiencia y talento siguen siendo valiosos, y el club necesita de su mejor versión para afrontar lo que resta de la temporada.

Para la hinchada, el mensaje es un punto de partida, pero la reconciliación dependerá de que el jugador logre transformar su compromiso en resultados. En el ambiente verdolaga, la expectativa es alta: todos esperan que el dolor de la eliminación se convierta en combustible para conquistar nuevos objetivos.