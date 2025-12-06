El clásico antioqueño de los cuadrangulares semifinales entre Atlético Nacional y el DIM terminó desbordado fuera de lo futbolístico. Tras el pitazo final, una discusión entre jugadores escaló hasta convertirse en una trifulca que obligó al árbitro Wilmar Roldán a intervenir con firmeza. En ese momento expulsó a Matheus Uribe, Washington Aguerre y Harlen Castillo.

La Dimayor, después de revisar el informe arbitral y el material disponible, publicó la Resolución No. 126 de 2025, en la que confirmó las sanciones para los tres futbolistas involucrados. Las medidas incluyen suspensiones y multas económicas que afectarán el cierre del cuadrangular y el inicio del próximo torneo.

Incidentes en Atlético Nacional vs DIM: qué pasó al terminar el clásico antioqueño

El compromiso fue intenso desde lo futbolístico e importante para la tabla, pero después del 2-1 definitivo el ambiente se caldeó. Jugadores de ambos clubes se vieron envueltos en empujones, recriminaciones y comportamientos antideportivos que generaron un caos que duró varios segundos.

El árbitro Wilmar Roldán, ya con el partido finalizado, decidió expulsar a:

Matheus Uribe (Atlético Nacional)

(Atlético Nacional) Washington Aguerre (DIM)

(DIM) Harlen Castillo (Atlético Nacional)

Según el informe del árbitro Wilmar Roldán, ellos 3 tuvieron participación directa en la confrontación.

Resolución Dimayor 126 de 2025: sanciones oficiales tras el clásico antioqueño

La Dimayor basó su decisión en el Artículo 63, literal d) del Código Disciplinario Único de la FCF, referente a “conducta violenta contra adversario”, una falta que se sanciona incluso cuando ocurre tras el pitazo final.

Sanciones impuestas a Uribe, Aguerre y Harlen Castillo:

Suspensión de 2 fechas

Multa de $616.850

Aplicación inmediata desde la Fecha 6 de los cuadrangulares semifinales

El documento también especifica que, si en alguno de los casos no se pueden cumplir las dos fechas dentro del calendario vigente (como es el caso del arquero del DIM), la sanción continuará en el primer partido oficial de la siguiente competencia.

Sanción para Matheus Uribe y Harlen Castillo: impacto directo en Atlético Nacional

Los casos de Matheus Uribe y Harlen Castillo son los directos para efectos competitivos inmediatos. El primero de ellos tiene influencia en el esquema de Diego Arias y venía siendo determinante. Con presencia, gol y liderazgo, era uno de los jugadores más sólidos en esta fase del semestre.

Consecuencias para Atlético Nacional

Ambos jugadores no podrán disputar la Fecha 6 del cuadrangular ante América de Cali.

ante América de Cali. Si Atlético Nacional avanza a la final, se perderán uno de los partidos por el título.

Si no avanza, cumplirán su segunda fecha de sanción en el inicio del próximo torneo.

Las bajas de Uribe y Castillo obligarán al cuerpo técnico a reformular parte del funcionamiento del equipo en el momento más determinante de la temporada.

Sanción para Washington Aguerre: baja sensible en el arco del DIM

Para el DIM, el castigo a Washington Aguerre es significativo. El arquero titular había sido una de las figuras del semestre, pese a los resultados adversos del club.

Cómo afecta al Medellín

No podrá estar en la Fecha 6 ante Junior en el Atanasio.

ante Junior en el Atanasio. Cumplirá su segunda fecha de suspensión en el inicio del próximo torneo oficial.

Perder al guardameta titular representa un desafío para el cuerpo técnico, que deberá recurrir a alternativas en un cierre que, aunque no define nada para el DIM, exige profesionalismo y equilibrio competitivo.

Código Disciplinario Único: por qué aplica el Artículo 63

El Artículo 63 del CDU está diseñado para sancionar todo tipo de agresiones, conductas violentas o acciones antideportivas contra adversarios. El literal d) contempla suspensiones desde dos fechas hacia arriba más multas económicas. La Dimayor aplicó la sanción mínima, pero suficiente para dejar claro que los comportamientos violentos, incluso al final del partido, tienen consecuencias inmediatas y obligatorias.

Un cierre de cuadrangulares marcado por decisiones disciplinarias en la Liga BetPlay

Las sanciones a Matheus Uribe, Washington Aguerre y Harlen Castillo alteran el cierre del cuadrangular para ambos equipos. Nacional pierde a uno de sus jugadores más influyentes y el DIM queda momentáneamente sin sus dos porteros principales. La Dimayor deja un mensaje claro: el control emocional es indispensable y cualquier incidente, incluso tras el pitazo final, tendrá una repercusión directa en la competencia.