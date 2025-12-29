En Atlético Nacional, la elección del nuevo director técnico se convirtió en uno de los asuntos más complejos y sensibles del cierre de año. No solo por la exigencia deportiva que implica conducir al club más ganador del país, sino también por las diferencias internas que se fueron marcando entre directivos, dueños e hinchada. Tras la salida del argentino Javier Marcelo Gandolfi en septiembre, el Verdolaga inició un proceso de búsqueda que estuvo lejos de ser lineal.

Durante semanas, el club sostuvo conversaciones con varios entrenadores extranjeros e incluso alcanzó acuerdos de palabra con algunos nombres. Sin embargo, por distintas razones —económicas, deportivas o de consenso interno— ninguna negociación llegó a concretarse. El tiempo avanzó, el calendario apretó y Nacional optó por una salida provisional que terminó transformándose en algo mucho más profundo.

Diego Arias, de interino a opción real para 2026

Ante la falta de un técnico en propiedad, Atlético Nacional designó como entrenador interino a Diego Arias, exjugador del club, para un período inicial de cuatro meses. La misión era clara: sostener al equipo mientras se resolvía la llegada de un DT definitivo. Ese plazo ya se cumplió y, lejos de quedar como una solución pasajera, Arias se consolidó como una alternativa real para continuar al frente del proyecto en 2026.

El trabajo del conocido ‘Caballito’ Arias fue silencioso, estratégico y muy enfocado en lo humano. Su primera decisión no pasó por cambios drásticos en lo táctico, sino por reconstruir la interna del camerino, fortalecer vínculos y establecer una comunicación frontal con los jugadores. Ese trato directo, sin rodeos, permitió unir a un grupo que venía golpeado y recuperar la confianza colectiva.

En lo deportivo, el equipo quedó a un paso de disputar la final de la Liga, pero encontró un premio mayor con la conquista de la Copa BetPlay, un título que tuvo un sabor especial para la afición verdolaga al imponerse en la final nada menos que ante Independiente Medellín, el rival de patio.

Una decisión marcada por las diferencias internas

La posibilidad de dejar a Diego Arias como técnico en propiedad no surgió únicamente por los resultados. También fue consecuencia directa de la falta de consenso en la cúpula del club. Por un lado, los dueños de Atlético Nacional manifestaron su deseo de contar con un entrenador colombiano de amplia experiencia y pusieron sobre la mesa el nombre de Reinaldo Rueda como prioridad.

Rueda, quien ya dirigió al Verdolaga durante dos años (2015-2017) y obtuvo seis títulos, no atraviesa hoy el mejor momento anímico tras su reciente salida de la selección de Honduras, eliminada en la carrera hacia el próximo Mundial. Esa situación personal lo llevó a descartar, al menos por ahora, cualquier regreso inmediato a los banquillos.

En la otra orilla se ubicaron el presidente Sebastián Arango Botero y el gerente deportivo Gustavo Fermani, quienes desde su llegada al club apostaron por un perfil distinto. En año y medio de gestión, Nacional tuvo dos técnicos extranjeros: el mexicano Efraín Juárez y el argentino Javier Gandolfi. La intención de la dupla Arango–Fermani era sostener esa línea y, de hecho, hace apenas una semana habían llegado a un acuerdo total con el uruguayo Alexander ‘Cacique’ Medina. Sin embargo, desde la propiedad del club ese nombre fue descartado.

El respaldo del plantel, un factor clave

Mientras las posturas se cruzaban en los escritorios, el vestuario empezó a jugar un papel determinante. Antes de salir de vacaciones, los capitanes del equipo —David Ospina, Edwin Cardona, William Tesillo y Alfredo Morelos— sostuvieron una reunión con Fermani para expresar una posición clara.

Los referentes dejaron en claro que no pretendían influir en la elección del nuevo entrenador, pero sí consideraron importante comunicar que el grupo de jugadores se siente cómodo, respaldado y seguro con Diego Arias al mando. Además, manifestaron su deseo de continuar el proceso bajo su liderazgo, valorando la cercanía, el orden y la claridad que encontraron durante su gestión.

El tiempo apremia y la decisión se acerca

Con el mercado de fichajes en pleno movimiento y la pretemporada a punto de comenzar, en Atlético Nacional entendieron que no podían seguir dilatando una definición clave. La imposibilidad de encontrar un nombre que generara consenso total terminó empujando al club hacia una decisión salomónica: ratificar al técnico que ya está en casa, conoce el ADN verdolaga y cuenta con el respaldo del plantel.

Según trascendió en la prensa deportiva de Medellín, lo más probable es que el viernes 2 de enero Nacional emita un comunicado oficial anunciando a Diego Alejandro Arias Hincapié como director técnico en propiedad. Un día después, el 3 de enero, arrancaría oficialmente la pretemporada en la sede deportiva de Guarne.

Arias no es un improvisado en la institución. Como jugador, defendió la camiseta de Atlético Nacional durante seis años y levantó 10 títulos. En los últimos dos años se desempeñó como entrenador del equipo Sub-20, hasta que recibió la oportunidad de asumir la primera plantilla. Todo indica que esa oportunidad está a punto de transformarse en un respaldo definitivo.