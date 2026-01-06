Atlético Nacional tomó una determinación que no pasó desapercibida en este mercado de fichajes. Una operación que venía avanzando de buena forma fue frenada en seco por una razón estructural que hoy condiciona a todos los clubes del Fútbol Profesional Colombiano y que obliga a repensar cada movimiento con lupa.

La reciente normativa de Dimayor, que limita a 25 jugadores profesionales inscritos por equipo, empezó a mostrar sus primeras consecuencias de peso. En el caso del Verdolaga, el ajuste en la planificación deportiva llevó a descartar un refuerzo que generaba expectativa en la hinchada y que parecía bien encaminado hace apenas unos días.

Mateo Puerta, el fichaje que se quedó en el camino

El jugador que finalmente quedó descartado es Mateo Puerta Peláez, lateral derecho de 28 años, actualmente en Águilas Doradas. Desde finales de 2025, Atlético Nacional venía evaluando seriamente su incorporación con el objetivo de generar competencia directa en el costado derecho de la defensa, hoy ocupado por Andrés Felipe Román.

El nombre de Puerta reunía varios factores atractivos: buen recorrido en la Liga BetPlay, conocimiento del medio y una situación contractual favorable, ya que le restan apenas seis meses de vínculo con Águilas. Todo eso hacía pensar que el acuerdo entre clubes era viable y que el fichaje podía cerrarse sin mayores traumatismos.

Sin embargo, el análisis interno fue más allá del nombre propio.

La nueva norma que cambió la hoja de ruta en Nacional

La reducción obligatoria en el número de futbolistas profesionales impacta con más fuerza a clubes como Atlético Nacional, históricamente acostumbrado a plantillas amplias, con múltiples alternativas por posición y una nómina que en otros años llegó a superar, incluso, los 35 jugadores.

Hoy el panorama es distinto. Cada cupo cuenta y cada decisión implica sacrificar opciones. Bajo ese escenario, la dirigencia deportiva tuvo que priorizar versatilidad, equilibrio interno y proyección a mediano plazo antes que sumar nombres por simple profundidad de plantel.

Antes estuvo Santiago Arias, pero tampoco prosperó

Antes de enfocarse en Puerta, Atlético Nacional sostuvo diálogos con Santiago Arias, lateral internacional de Selección Colombia, quien había quedado libre tras su paso por el fútbol de Brasil. Aunque hubo interés mutuo, las cifras económicas terminaron enfriando la negociación y el negocio se cayó por falta de acuerdo.

Tras ese intento fallido, Puerta apareció como una opción más ajustada al mercado local. No obstante, el contexto reglamentario terminó pesando más que la necesidad puntual.

La decisión: Román y un juvenil como alternativa

Finalmente, la dirigencia optó por una solución interna. Andrés Felipe Román seguirá siendo el titular natural, mientras que el juvenil Cristian Uribe quedó definido como alternativa directa. Un punto clave en esta elección es que Uribe, al ser menor de 20 años, no ocupa cupo profesional dentro de los 25 exigidos por Dimayor.

A esto se suma la llegada de Milton Casco, lateral argentino de 38 años que, aunque ha desarrollado la mayor parte de su carrera por izquierda, también puede desempeñarse por el costado derecho. En Nacional lo consideran una pieza polifuncional, capaz de cubrir más de una necesidad defensiva sin comprometer cupos adicionales.

Un regreso frustrado y un nuevo destino en el horizonte

La decisión cayó como un balde de agua fría para Mateo Puerta, quien tuvo paso por las divisiones menores de Atlético Nacional y nunca pudo cumplir el sueño de debutar con el equipo del que es hincha. En redes sociales, varios seguidores del Rey de Copas manifestaron su inconformidad al conocer que el fichaje quedó descartado.

Mientras tanto, el mercado no se detiene para el lateral. En las últimas horas tomó fuerza la información de que Puerta estaría muy cerca de aceptar una propuesta del Cúcuta Deportivo, club que ya había mostrado interés semanas atrás y que ahora aparece como su destino más probable.

El mensaje desde la dirigencia: calidad antes que cantidad

Desde el área deportiva de Atlético Nacional, encabezada por Gustavo Fermani, el mensaje hacia la hinchada es claro: no se fichará por acumular nombres. La prioridad pasa por optimizar los 25 cupos profesionales, apostando por jugadores polivalentes y soluciones internas.

En esa línea, también se valoran perfiles como el de César Haydar, capaz de desempeñarse como defensor central o lateral por izquierda, una característica cada vez más valorada en un plantel que debe ajustarse a nuevas reglas.

Así, el Verdolaga deja claro que este mercado no solo se juega en los escritorios, sino también en la capacidad de adaptarse a un escenario reglamentario que ya empezó a marcar decisiones fuertes.