El presente de Atlético Nacional atraviesa uno de sus momentos más turbulentos en la temporada. La salida del entrenador Javier Marcelo Gandolfi, quien fue cesado a comienzos de semana, dejó al club en una situación de incertidumbre tanto en lo deportivo como en lo administrativo. Mientras la dirigencia trabaja a toda marcha en la búsqueda de un nuevo técnico y un cuerpo de trabajo de emergencia para el compromiso del domingo ante Unión Magdalena, surgió una novedad inesperada dentro de la plantilla: un delantero expresó su deseo de abandonar el equipo de inmediato.

La sorpresiva decisión de Dairon Asprilla

El atacante Dairon Asprilla, de 33 años, le comunicó directamente al presidente Sebastián Arango Botero su intención de salir de Nacional. El chocoano padece una lesión de rodilla que lo mantiene alejado de las canchas desde hace casi tres meses, sin lograr una recuperación completa. Ante este panorama, Asprilla manifestó su deseo de rescindir el contrato que lo vincula con el club todavía por cuatro meses más.

El futbolista argumentó que busca viajar a Estados Unidos para adelantar de manera personal su recuperación física y, además, analizar ofertas de equipos de ese país que estarían interesados en contar con sus servicios a partir de enero. Según su postura, desligarse de Nacional ahora le permitiría ganar tiempo y negociar con mayor tranquilidad de cara a su futuro inmediato.

Una lesión que cambió el panorama

El delantero sufrió una lesión en su rodilla hace casi tres meses. En un principio, el cuerpo médico del club estimó que estaría disponible en un mes como máximo, con un plan de fortalecimiento y ejercicios de rehabilitación. Sin embargo, el tiempo se ha extendido más de lo previsto y todavía no está en condiciones de integrarse al primer equipo.

Pese a la prolongada recuperación, los médicos de Atlético Nacional han descartado una intervención quirúrgica, afirmando que el proceso marcha bien, aunque con mayor lentitud de lo proyectado inicialmente.

La respuesta del club a la solicitud

Si bien Dairon Asprilla tiene contrato vigente hasta dentro de cuatro meses, el presidente Arango Botero le respondió que su petición será evaluada una vez se defina la situación del nuevo entrenador, algo que no debería tardar más de una semana. El club quiere conocer el concepto del próximo DT antes de tomar una decisión definitiva, dado que podría tenerlo en sus planes.

No obstante, trascendió que en Nacional verían con buenos ojos acceder a la solicitud del atacante. El jugador ha mantenido un comportamiento ejemplar durante sus 15 meses en la institución, tanto dentro como fuera del campo, lo que genera un alto aprecio por él en la dirigencia. Por ello, en caso de que Asprilla insista en rescindir su contrato de manera anticipada, no habría mayores obstáculos para facilitarle la salida.

El paso de Dairon Asprilla por el Verdolaga

Asprilla llegó al Rey de Copas hace poco más de un año y en ese lapso tuvo participación bajo la conducción de los tres entrenadores que pasaron en ese período: Pablo Repetto, Efraín Juárez y Javier Gandolfi. Su papel fue principalmente como alternativa desde el banco de suplentes, cumpliendo funciones de recambio en momentos importantes de los partidos.

Su polifuncionalidad fue un aspecto muy valorado por los técnicos, pues podía desempeñarse como extremo por la banda derecha o lateral y, en algunas ocasiones, incluso como centrodelantero. Esa capacidad de adaptación lo convirtió en una pieza útil para el plantel.

Nacional, en medio de un panorama incierto

El caso de Asprilla se suma a la crisis que atraviesa Atlético Nacional tras la salida de Gandolfi, que ha obligado a la dirigencia a redoblar esfuerzos en la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico. Mientras tanto, la solicitud del delantero refleja que no solo desde lo deportivo, sino también desde lo interno, el club enfrenta un periodo de definiciones claves para lo que resta de la temporada.