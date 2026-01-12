Atlético Nacional resolvió una de las situaciones internas que más análisis exigió en la planificación del primer semestre de 2026. El club Verdolaga, tras varias reuniones entre el cuerpo técnico y la gerencia deportiva, tomó una determinación clave respecto a su abundancia de arqueros, una posición donde hoy cuenta con nombres de peso y proyección.

En una nómina que incluye a los experimentados David Ospina y Harlen Castillo, además de los jóvenes Luis Marquínez y Kevin Cataño, era claro que uno de los dos arqueros Sub-23 debía salir a préstamo para sumar minutos. Este lunes festivo, la decisión quedó tomada y ejecutada.

Marquínez, el elegido para sumar rodaje por fuera del club

Finalmente, Luis Miguel Marquínez Preciado acordó su salida de Atlético Nacional y será nuevo arquero de Deportes Tolima durante el primer semestre de 2026. El préstamo representa su primera experiencia profesional fuera del club que lo formó, ya que llegó al Verdolaga en 2021, siendo todavía juvenil, y realizó allí todo su proceso de desarrollo.

Durante cuatro años, Marquínez acumuló 22 partidos oficiales defendiendo el arco de Nacional. En la interna del club consideran que este es el momento ideal para que el arquero de 22 años tenga mayor continuidad competitiva, algo que hoy sería difícil de garantizar en Medellín por la fuerte competencia en el puesto.

Un acuerdo con condiciones claras entre Nacional y Tolima

La negociación entre Atlético Nacional y Deportes Tolima avanzó de forma rápida y con puntos bien definidos que dejaron conformes a ambas instituciones. Aunque el préstamo está pactado inicialmente por un año, se estableció una cláusula que permite al Verdolaga repatriar a Marquínez en junio, siempre y cuando se pague una compensación económica al club de Ibagué.

Otro aspecto importante del acuerdo tiene que ver con una futura transferencia internacional. En caso de que Marquínez sea vendido al exterior mientras esté cedido al Tolima, Atlético Nacional entregará un porcentaje de esa venta al equipo Vinotinto y Oro, reconociendo su participación en el proceso competitivo del jugador.

El préstamo incluye a otro joven del Verdolaga

El negocio entre ambos clubes no se limitó únicamente al arquero. También se acordó el préstamo del mediocampista Luis Miguel Landázuri, de 20 años, quien buscará en Deportes Tolima los minutos que hoy no tiene en Nacional.

Landázuri se desempeña como mediocentro, una posición que actualmente presenta sobrepoblación en el plantel Verdolaga, lo que dificultaba su proyección inmediata dentro del equipo principal.

El rol que tendrá Marquínez bajo el mando de Lucas González

Luis Marquínez recibió con entusiasmo este nuevo desafío en su carrera. Si bien no llega a Tolima como arquero titular indiscutido, sí tendrá mayores opciones de competencia real, algo clave en su etapa de crecimiento.

El entrenador del conjunto Pijao, Lucas González, conoce bien al guardameta, ya que lo dirigió durante su paso por las divisiones inferiores de Atlético Nacional. El mensaje fue claro desde el primer contacto: el titular será el brasileño Neto Volpi, pero Marquínez tendrá la oportunidad de pelear el puesto y sumar minutos dentro de una rotación que se prevé inevitable.

Tolima afrontará un calendario exigente en 2026, con compromisos en Liga, Copa Colombia y Copa Libertadores, escenario que abre la puerta a una participación activa del joven arquero.

Una salida que beneficia a todas las partes

Con esta decisión, Atlético Nacional logra ordenar una situación compleja de manera inteligente. A comienzos de enero, el club oficializó la compra de Kevin Cataño, quedando así con cuatro arqueros de alto nivel, algo difícil de administrar durante una temporada larga.

Desde el inicio se contempló que entre Cataño y Marquínez uno debía salir a préstamo, y finalmente la elección se materializó de la mejor forma posible: el jugador suma rodaje, Deportes Tolima refuerza su plantel y el Verdolaga protege su patrimonio deportivo.

Una resolución estratégica que deja satisfechas a todas las partes y confirma la planificación detallada de Atlético Nacional para un 2026 que promete ser exigente y competitivo.