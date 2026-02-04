La noche de este miércoles promete emociones fuertes en el estadio Atanasio Girardot. Atlético Nacional recibirá a América de Cali para cerrar la turbulenta Jornada 4 de la Liga BetPlay Dimayor I – 2026, en un clásico histórico del Fútbol Colombiano que llega cargado de expectativa. Más allá del peso del rival y del ambiente que se espera en las tribunas, el foco de atención estará puesto en dos posibles debuts oficiales con la camiseta verdolaga.

Todo indica que los hinchas de Nacional podrían ver por primera vez en competencia oficial al arquero Kevin Cataño y al extremo venezolano Eduard Bello, dos incorporaciones que están listas desde lo físico y futbolístico para asumir el reto de un partido de alta exigencia.

La lesión de Ospina abre la puerta para Kevin Cataño

La inesperada lesión del arquero titular y capitán, David Ospina, cambió el panorama en el arco de Atlético Nacional. Para este compromiso, el técnico Diego Arias incluyó en la convocatoria a Harlen Castillo y Kevin Cataño, pero todo apunta a que el cuerpo técnico optará por darle minutos al guardavallas de 22 años.

Castillo ya fue titular el pasado sábado en el partido amistoso frente a Inter Miami, mientras que Cataño aparece como la alternativa natural para este duelo oficial. El contexto no es menor: un clásico ante América, con estadio lleno y presión máxima. Desde el cuerpo técnico consideran que el joven guardameta está preparado.

Un regreso esperado y una apuesta con presente

Kevin Cataño, formado en las divisiones inferiores del club, regresó a Nacional hace un mes luego de un recorrido por equipos de la segunda división del fútbol colombiano. El arquero, que mide 1,99 metros, ha mostrado seguridad y regularidad en los entrenamientos, al punto de ganarse la confianza del cuerpo técnico.

En el entorno verdolaga hay consenso en que se trata de uno de los arqueros con mayor proyección en Colombia, y el partido ante América aparece como una oportunidad ideal para empezar a evaluarlo en competencia oficial. Pese a la magnitud del duelo, Arias considera que Cataño está mental y futbolísticamente listo para asumir la responsabilidad desde el inicio.

Estos son los convocados y el reporte médico de nuestro equipo, previo al juego ante América

Eduard Bello: hora de su estreno oficial

El segundo nombre que aparece en la órbita del debut es el del venezolano Eduard Bello. El extremo de 30 años ya tuvo sus primeros compases con Nacional el pasado sábado, cuando disputó 45 minutos en el amistoso frente a Inter Miami, dejando buenas sensaciones en asociaciones y movilidad.

Ahora, el siguiente paso sería su estreno en partido oficial, y todo indica que podría darse desde el arranque ante América de Cali. Bello viene creciendo en entendimiento con sus compañeros y ha mostrado una evolución constante desde el mismo momento que llegó.

Una prueba de fuego en un partido grande

Hasta ahora, Diego Arias ha utilizado a Marlos Moreno con perfil cambiado por el sector derecho. Sin embargo, para este clásico estaría evaluando una prueba real con Bello en su posición natural, en un escenario exigente y con el Atanasio Girardot a plena capacidad.

La idea del cuerpo técnico es medir al venezolano en un contexto de máxima presión, frente a un rival de peso y con ritmo competitivo alto. Si responde bien, Bello podría empezar a consolidarse como una alternativa fuerte en el frente ofensivo verdolaga.

Chicho Arango, la gran ausencia de la noche

No todas son buenas noticias para la afición de Atlético Nacional. El esperado debut de Cristian “Chicho” Arango deberá seguir esperando. El delantero se encuentra en óptimas condiciones físicas, futbolísticas y mentales, pero temas administrativos impiden su inscripción oficial.

El club aún no ha recibido el Certificado de Transferencia Internacional (CTI), documento indispensable para registrarlo ante Dimayor. Dicho certificado debe ser enviado por San José Earthquakes, club de la MLS dueño de sus derechos federativos, y se espera que llegue en el transcurso de esta semana.

Mientras tanto, Nacional se enfoca en el clásico ante América con la ilusión de ver en cancha a Kevin Cataño y Eduard Bello, dos nombres que podrían empezar a escribir su historia oficial con la camiseta verdolaga en una noche cargada de simbolismo y expectativa.