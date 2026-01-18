Atlético Nacional tuvo un estreno soñado en la Liga BetPlay 2026. En la noche del sábado 17 de enero, el equipo Verdolaga goleó 4-0 a Boyacá Chicó en el estadio Atanasio Girardot, en un partido que se destrabó con paciencia y se resolvió con contundencia. El primer tiempo exigió trabajo y circulación, pero en el complemento el local impuso jerarquía, ritmo y talento individual.

El resultado no solo dejó tres puntos, sino también sensaciones alentadoras: un equipo dominante con balón, sociedades claras en campo rival y un Edwin Cardona que empieza a reconciliarse con la tribuna a punta de fútbol y goles inolvidables.

Andrés Sarmiento, el desequilibrio que marca la diferencia

Si hay un nombre que se repite partido a partido en Atlético Nacional es el de Andrés Sarmiento. El extremo por izquierda volvió a ser el jugador más profundo y determinante del equipo, tal como lo fue en el cierre del 2025.

Al minuto 41, Sarmiento apareció en el corazón del área para capturar un rebote y definir con un remate seco que abrió el marcador. Ese gol fue clave: rompió el planteo defensivo de Chicó y permitió que Nacional encontrara espacios para desplegar todo su poder ofensivo.

Con 28 años, el atacante atraviesa el mejor momento de su carrera. En un mercado donde el club buscó refuerzos para las bandas, Sarmiento se encargó de recordar que ya tiene en casa a un jugador desequilibrante, confiable y decisivo.

¡ANDRÉS SARMIENTO ANOTA EL PRIMER GOL DE NACIONAL EN #LALIGAxWIN 2026-1! 🟢⚽🤩🔥 pic.twitter.com/Nmk69Dr2B7 — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026

Edwin Cardona y un gol que puede cambiarlo todo

El foco de la noche también estuvo en Edwin Cardona, uno de los futbolistas más cuestionados por la hinchada en el tramo final de 2025. El volante ofensivo venía de meses complejos, marcados por críticas constantes y un quiebre evidente con la tribuna tras la eliminación en Copa Libertadores.

Sin embargo, el inicio de 2026 mostró otra versión. Más fino físicamente y con mayor claridad mental, Cardona firmó una auténtica obra de arte al minuto 55: vio adelantado al arquero y desde la mitad del campo sacó un remate perfecto para el 2-0, un gol de museo que levantó al Atanasio de sus asientos.

Ese tanto puede ser un punto de inflexión. No solo por lo estético, sino por lo simbólico: confianza, respaldo del público y una nueva oportunidad para liderar desde el talento.

¡GOLAZO DESDE ATRÁS DE LA MITAD DE LA CANCHA DE EDWIN CARDONA! Tremendo remate del 10 del ‘Verdolaga’ para anotar el 2-0 ante Boyacá Chicó. #LALIGAxWIN 🟢⚽🤯🔟 pic.twitter.com/rEDzQeJy7g — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026

Nacional cerró la goleada y sumó confianza

La goleada se completó con las anotaciones de William Tesillo y el argentino Juan Bauzá, quien ingresó en el segundo tiempo y aprovechó los espacios para sellar el 4-0 definitivo.

La hinchada es consciente de que el rival no representaba una exigencia máxima, pero también entiende que empezar así —con autoridad, goles y buenas sensaciones— es clave para fortalecer la confianza colectiva. Atlético Nacional cerró el 2025 entre dudas y arrancó el 2026 enviando un mensaje claro: cuando tiene la pelota, sigue siendo un equipo muy peligroso.