Atlético Nacional enfrentará esta noche a Fortaleza FC en el estadio Atanasio Girardot, por la sexta jornada de la Liga BetPlay Dimayor I – 2026. El ambiente en el entorno verdolaga es de expectativa: el equipo se reforzó con nombres de peso y la hinchada quiere ver resultados inmediatos en un semestre que promete alta competencia.

Sin embargo, en la previa del compromiso surgió un foco de inquietud. El club oficializó la lista de convocados y tres refuerzos que llegaron con etiqueta de protagonistas no aparecen. La situación abrió un intenso debate entre los seguidores de Atlético Nacional.

Cristian ‘Chicho’ Arango y una espera que inquieta

La llegada de Cristian ‘Chicho’ Arango fue celebrada como uno de los grandes golpes del mercado. El delantero antioqueño, de 30 años, hizo un esfuerzo para salir de la MLS y vestir la camiseta del club de sus amores, una decisión que potenció la ilusión del hincha.

No obstante, han pasado ya tres semanas desde su incorporación a los entrenamientos bajo las órdenes de Diego Arias y todavía no ha sumado minutos oficiales. El hecho resulta llamativo, considerando que venía en actividad con San José y que las pruebas médicas y físicas previas a su firma arrojaron condiciones óptimas.

En las prácticas se le ha visto en progresión futbolística, completando sesiones con normalidad. Desde el interior del club aseguran que se trata de un manejo de cargas y que su debut está próximo. Aun así, en redes sociales circulan hipótesis: desde una posible molestia física no revelada hasta temas administrativos pendientes para su habilitación.

La realidad es que la ausencia de Arango en esta etapa del torneo alimenta la conversación en torno a la planificación deportiva de Atlético Nacional.

Eduard Bello y la pausa estratégica

El caso de Eduard Bello también genera ruido. El extremo venezolano llegó como una de las incorporaciones más llamativas para fortalecer las bandas, pero sus primeras apariciones dejaron más dudas que certezas.

Sumó minutos en el amistoso frente a Inter Miami y en el duelo ante América de Cali, ambos en el Atanasio Girardot. En esos tramos se le vio impreciso y ansioso, lejos de la versión de un jugador con recorrido internacional y presencia en selección.

Ante ese panorama, el cuerpo técnico optó por hacer una pausa.

La idea es trabajar movimientos específicos para potenciar su rendimiento ofensivo y, al mismo tiempo, realizar un acompañamiento enfocado en el aspecto mental para disminuir la ansiedad.

En la interna del club mantienen la confianza en que Eduard Bello tiene condiciones para triunfar en Atlético Nacional. Incluso, consideran que su próximo partido podría ser como visitante, evitando la presión del entorno mientras gana confianza y ritmo competitivo.

Samuel Velásquez y la discusión por el lateral izquierdo

El tercer nombre que encendió la discusión es Samuel Velásquez Uribe. Canterano del club, con 22 años y experiencia previa en el equipo, regresó tras su paso por Deportes Tolima con la expectativa de consolidarse.

Para el lateral izquierdo, Atlético Nacional contrató al argentino Milton Casco, quien ha tenido un buen inicio. Desde el comienzo estaba claro que Velásquez sería alternativa, pero la ausencia en la convocatoria ante Fortaleza FC sorprendió.

La decisión no solo impacta al jugador, que esperaba mayor rodaje, sino que también generó cuestionamientos hacia Diego Arias.

Parte de la afición considera que no se están administrando los minutos de un activo joven del club y que la alta carga sobre Casco, de 40 años, podría pasar factura en el calendario.

Un debate abierto en Nacional

Las ausencias de Cristian Arango, Eduard Bello y Samuel Velásquez no pasan inadvertidas en un equipo que está llamado a competir por todo en la Liga BetPlay y en los demás frentes del semestre.

Mientras el balón rueda y el proyecto deportivo busca consolidarse, el hincha de Atlético Nacional sigue atento a las decisiones del cuerpo técnico.

La expectativa es clara: ver en cancha a los refuerzos que ilusionaron y comprobar si las apuestas del club terminan justificando la paciencia que hoy se le pide a la tribuna verdolaga.