El 2025 se convirtió en uno de los años más desafiantes para Atlético Nacional en tiempos recientes. Después de haber alcanzado la Estrella 18 en 2024-2 con Efraín Juárez como entrenador, el cuadro verdolaga inició el nuevo año con la ambición de volver a competir por lo más alto en la Liga BetPlay. Sin embargo, pese a ganar la Superliga en el arranque del calendario, los dos torneos del año dejaron un sabor amargo: acumuló dos intentos fallidos por llegar a la final de la Liga y pelear por la Estrella 19.

La irregularidad, los cambios de entrenador y los errores en momentos decisivos marcaron un año que no estuvo a la altura de la historia reciente del club. Sin embargo, el cierre del 2025 abre la puerta a una reivindicación: la final de la Copa BetPlay, donde enfrentará al DIM y buscará un título que alivie las dos caídas consecutivas en la competencia liguera.

Atlético Nacional y su 2025 en Liga BetPlay: un año lejos del protagonismo habitual

Para un club acostumbrado a competir siempre por los primeros lugares, el rendimiento en Liga durante 2025 fue una señal clara de alerta. Los verdolagas no lograron consolidar un proyecto estable durante el año y, aunque fueron competitivos, no alcanzaron los resultados necesarios para meterse en la pelea final por el título.

El año inició con la expectativa de seguir construyendo sobre el proceso exitoso del semestre anterior, pero pronto quedó claro que el camino no sería sencillo.

Liga BetPlay 2025-1: tercer lugar en cuadrangulares y el primer golpe al sueño

El primer semestre estuvo liderado por Javier Gandolfi, quien asumió la dirección técnica con la misión de dar continuidad a la idea futbolística del club. Pese a ciertos momentos de solidez, Atlético Nacional no consiguió la consistencia necesaria para ser protagonista en la recta final.

Cómo fue el rendimiento en el primer semestre

Nacional clasificó a cuadrangulares, pero no con el dominio esperado. Ocupó el quinto puesto.

En la fase semifinal, terminó tercero del grupo , por detrás de Santa Fe y Millonarios .

, por detrás de y . Cerró la fase con 8 puntos, insuficientes para disputar la final.

Este fue el primer intento fallido por acercarse a la Estrella 19. El equipo no logró sostener la intensidad ni los resultados en partidos clave y la distancia con los líderes del cuadrangular dejó en evidencia la necesidad de ajustes profundos.

Liga BetPlay 2025-2: ahora con Diego Arias y una historia repetida en cuadrangulares

Con la salida de Gandolfi, el club optó por un cambio interno: la promoción de Diego Arias, un hombre de la casa que conocía bien las divisiones inferiores y que ya había trabajado con varios de los jóvenes que vienen teniendo protagonismo. Aunque se vieron señales de evolución futbolística y un trabajo más claro con la cantera, los resultados de Liga volvieron a ser esquivos.

Segundo cuadrangular, segundo tercer lugar

Nacional clasificó nuevamente a cuadrangulares, pero el desenlace fue casi idéntico al primer semestre:

Terminó tercero del grupo , esta vez superado por Junior y América de Cali .

, esta vez superado por y . Sumó una cifra de puntos similar y volvió a quedar sin opciones de llegar a la final.

Este segundo intento fallido confirmó que el equipo no encontró la fórmula para competir al nivel más alto durante el año. La irregularidad, las desconcentraciones y la falta de contundencia en partidos decisivos pesaron más que los buenos momentos individuales o colectivos.

Superliga 2025: el único título de un año irregular

Aunque la Liga no dejó alegrías, Nacional sí celebró al inicio del año la conquista de la Superliga BetPlay, un triunfo sobre Atlético Bucaramanga que significó continuidad en los logros recientes y un impulso para el inicio de la temporada.

Sin embargo, ese título no fue suficiente para cambiar el análisis general. El rendimiento en los torneos semestrales dejó al equipo lejos de la disputa por la estrella, y el balance competitivo obligó a replantear el modelo deportivo.

Atlético Nacional y la Copa BetPlay 2025: la última carta para salvar el año

Con los dos fracasos en Liga, la Copa BetPlay tomó un valor enorme para Nacional en el cierre del 2025. El equipo avanzó con solidez:

Eliminó a Cúcuta Deportivo

Superó a Deportes Quindío en octavos

en octavos Venció a Once Caldas en cuartos

en cuartos Eliminó a América de Cali en semifinales

La final, nada menos que ante el DIM, se convierte en una oportunidad para cerrar el año con un título importante, que además podría marcar un registro histórico: Nacional aspira a convertirse en tricampeón consecutivo de la Copa, algo que nunca antes ha logrado un club en el fútbol colombiano.

Un año de lecciones y una final que puede cambiar la narrativa del 2025

Aunque los dos intentos por alcanzar la Estrella 19 quedaron en el camino, Nacional tiene la posibilidad de transformar un año duro en una temporada con un cierre esperanzador. La final de la Copa BetPlay será, además de un clásico paisa, un examen para el proyecto de Diego Arias y una oportunidad de darle a la afición un título que compense parte de las frustraciones vividas en la Liga. El 2025, con sus sombras y aprendizajes, aún puede terminar con un trofeo en las manos verdolagas.