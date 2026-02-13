La victoria 4-1 de Atlético Nacional ante Fortaleza FC dejó algo más que tres puntos en casa: instaló tranquilidad en el entorno verdolaga y permitió que el foco regresara a la planificación deportiva en medio de un calendario que empieza a apretarse. Sin embargo, más allá del resultado, hubo un tema que volvió a instalarse en la conversación: la situación de Cristian ‘Chicho’ Arango.

Diego Arias habló sin rodeos

Tras la victoria ante Fortaleza, en la habitual rueda de prensa postpartido, uno de los comunicadores fue directo: preguntó por la ausencia de Arango, la creciente preocupación del hincha y la fecha tentativa para verlo en cancha con la camiseta verdolaga.

Lejos de eludir el tema, Diego Arias Hincapié respondió con claridad y buscó bajar la espuma alrededor del caso:

«Quiero ser claro: Chicho se viene preparando muy bien, a tope; hemos encontrado en él un profesional muy dispuesto y activo para recibir nuestras indicaciones como cuerpo técnico; creemos que antes de debutar debe sumar más fondo físico y él lo ha entendido de muy buena manera; puntualmente para el juego de hoy optamos por no tenerlo para que completara otra sesión de entrenamiento más por la tarde y así lo hizo. El está bien en todos los aspectos».

Con estas palabras, el entrenador dejó sentado que la decisión pasa por un manejo progresivo de cargas y no por problemas físicos ni administrativos. Incluso reveló que, mientras el equipo competía, el delantero completaba una sesión adicional de trabajo.

¿Cuándo debutará Chicho Arango?

La segunda parte de la pregunta apuntó directamente al calendario. ¿Está cerca el debut? Arias respondió sin comprometer una fecha exacta, pero sí entregó señales concretas:

«Creemos que ya está en la recta final de su preparación, haremos de acá al sábado las valoraciones finales y tomaremos la decisión como cuerpo técnico si lo incluimos, o no, en los convocados para el próximo partido. Entiendo perfectamente la preocupación y la ansiedad del hincha de Nacional; pero en este momento es mejor avanzar con pasos más seguros en cuanto a Chicho para tenerlo a disposición de nosotros en plenitud de condiciones».

El mensaje fue claro: Arango está en la fase final de su puesta a punto. No hay improvisaciones ni aceleraciones innecesarias. El cuerpo técnico quiere tenerlo en plenitud y evitar riesgos en un semestre exigente.

Palmaseca aparece en el horizonte

Sin dar una confirmación definitiva, las pistas apuntan a que Cristian ‘Chicho’ Arango podría integrar la delegación que viajará a Cali para el compromiso del próximo domingo ante Deportivo Cali en Palmaseca. La decisión final se tomará tras las valoraciones de los próximos días.

Por ahora, en Nacional hay calma. El equipo respondió con autoridad en casa, el cuerpo técnico ratificó que el plan con su refuerzo estrella sigue el cronograma trazado y el hincha, aunque impaciente, empieza a recibir certezas.

El debut no tiene fecha escrita en piedra, pero todo indica que la espera entra en su tramo final.

Un refuerzo esperado que todavía no suma minutos

La llegada de Cristian Arango fue uno de los grandes movimientos del mercado. El delantero antioqueño, de 30 años, hizo un esfuerzo importante para salir de la MLS y regresar al club de sus amores, una decisión que disparó la ilusión del hincha.

No obstante, desde su incorporación a los entrenamientos bajo las órdenes de Diego Arias, el atacante aún no ha sumado minutos oficiales. El hecho generó inquietud, considerando que venía con ritmo competitivo en el exterior y que superó sin inconvenientes las valoraciones médicas y físicas previas a su firma.

En redes sociales comenzaron a circular hipótesis: posibles molestias no reveladas, asuntos administrativos o decisiones estrictamente técnicas. La ausencia prolongada alimentó el debate en torno a la planificación deportiva del equipo.