El mercado de fichajes empieza a tejer conexiones que van más allá de un solo club. En las últimas horas surgió una opción internacional que podría cambiar el panorama de Andrés Sarmiento en Atlético Nacional. No se trata de un interés aislado ni de un rumor sin contexto: la posibilidad nace a partir de una operación paralela que involucra a otro futbolista colombiano y a dos clubes del continente.

La situación se explica así: Edwuin Cetré podría salir de Estudiantes de La Plata para jugar en Athletico Paranaense. Si ese traspaso se concreta, el club argentino evalúa alternativas para cubrir la vacante ofensiva y Andrés Sarmiento aparece como una de las opciones sobre la mesa.

Cómo se origina la opción internacional para Andrés Sarmiento

La posible salida de Cetré hacia Brasil activó un plan de contingencia en Estudiantes. El club platense analiza perfiles que ya conocen el fútbol sudamericano, con capacidad ofensiva y adaptación rápida. En ese listado preliminar surge el nombre de Andrés Sarmiento, futbolista que reúne experiencia local, títulos recientes y un rendimiento probado en un club de alta exigencia.

Por ahora, se trata de una posibilidad y no de una negociación avanzada. Sin embargo, el contexto del mercado y los movimientos en curso hacen que el escenario sea real y digno de seguimiento.

La situación contractual de Andrés Sarmiento en Atlético Nacional

Sarmiento tiene contrato vigente con Atlético Nacional hasta mediados de 2026. Ese detalle es clave: cualquier operación requeriría acuerdo entre clubes o una salida negociada. El Verdolaga, consciente de su valor deportivo, trabaja en su renovación, aunque todavía no la ha cerrado.

Este punto contractual es el que mantiene abierto el debate. Con vínculo vigente, el cuadro verdolaga conserva poder de decisión; con una renovación aún no firmada, el mercado observa y toma nota.

El arranque de 2026 con gol para Andrés Sarmiento en Atlético Nacional

El canterano verdolaga ya jugó en la Fecha 1 de la Liga BetPlay y lo hizo con impacto: marcó un gol en el triunfo de Nacional sobre Boyacá Chicó. Ese inicio reforzó su importancia en el plantel y volvió a poner su nombre en conversación.

Rendimiento inmediato, confianza del cuerpo técnico y protagonismo en cancha son factores que elevan su perfil justo cuando el mercado empieza a moverse.

Andrés Sarmiento, un canterano con peso en el ciclo verdolaga reciente

Sarmiento es canterano de Atlético Nacional y regresó al club a mediados de 2024. Desde entonces, su participación ha sido constante y relevante. En ese periodo, el extremo hizo parte de cuatro títulos:

Dos Copas Colombia

Una Liga BetPlay

Una Superliga

Estos logros no son menores: hablan de un futbolista acostumbrado a competir por objetivos grandes y a responder en contextos de presión.

Números de Andrés Sarmiento con la camiseta de Atlético Nacional

El rendimiento del jugador respalda cualquier interés externo. Desde su regreso en 2024, Andrés Sarmiento disputó 83 partidos oficiales, en los que aportó:

17 goles

8 asistencias

Son cifras que evidencian regularidad e incidencia ofensiva, atributos que explican por qué su nombre aparece en radares internacionales cuando se abre una vacante.

Qué busca Estudiantes si se va Edwuin Cetré

En caso de concretarse la transferencia de Cetré a Athletico Paranaense, Estudiantes necesitará un reemplazo inmediato, con experiencia y adaptación rápida al fútbol argentino. El perfil de Sarmiento encaja: conoce el ritmo sudamericano, tiene recorrido en un grande y llega con rodaje reciente. Para el club platense, sumar a un jugador con ese recorrido permitiría reducir tiempos de adaptación y sostener competitividad.

El escenario que se abre para Andrés Sarmiento en el mercado de fichajes

Para Andrés Sarmiento, la aparición de una opción internacional representa un reconocimiento a su rendimiento. Argentina es una liga exigente, con visibilidad y competencia permanente, y Estudiantes es un club con tradición continental.

Al mismo tiempo, la continuidad en Nacional le garantiza protagonismo, títulos y un entorno que conoce. La decisión, si el interés se formaliza, no será simple.

Un mercado que puede redefinir su futuro

La historia está en desarrollo. Todo parte de un movimiento externo -la posible salida de Edwuin Cetré- y se conecta con la situación contractual de Andrés Sarmiento. Nacional trabaja en su renovación, Estudiantes analiza alternativas y el jugador sigue respondiendo en cancha.

La opción internacional ya apareció. Ahora, el mercado dirá si se convierte en una negociación concreta o si termina reforzando la apuesta de Atlético Nacional por uno de sus canteranos más influyentes del ciclo reciente.