Atlético Nacional atraviesa un momento crucial en la planificación de su nómina y uno de los grandes temas es la continuidad de Alfredo Morelos, delantero que se ha consolidado como pieza clave en el ataque verdolaga. El artillero llegó en condición de cedido desde Santos FC de Brasil, y aunque su préstamo ya fue extendido una vez, ahora el panorama es diferente.

El club brasilero ya comunicó que no habrá nuevas extensiones de cesión. La única posibilidad de que Morelos continúe en Medellín pasa por una compra definitiva de sus derechos deportivos, lo que obliga a Nacional a preparar una propuesta formal si quiere mantenerlo en la plantilla para 2026.

Santos FC y la postura definitiva en la negociación por Alfredo Morelos

El equipo paulista ha dejado claro que esta vez no contemplará un nuevo préstamo. Su intención es que Morelos, quien mantiene cartel internacional, sea transferido en una venta que le permita recuperar parte de la inversión hecha en él.

En ese sentido, el paso a seguir para Nacional es presentar una oferta concreta de compra, ya que cualquier negociación que no contemple la adquisición definitiva será descartada. Esto convierte la operación en un reto económico para el club antioqueño, que deberá evaluar cifras y posibilidades en el mercado.

La voluntad de Alfredo Morelos

En medio de este panorama, hay un factor que juega a favor del cuadro verdolaga: la voluntad del jugador. Alfredo Morelos ya manifestó que su deseo es permanecer en Atlético Nacional. Se siente cómodo en Medellín, está identificado con la hinchada y con el grupo, y considera que el club le brinda el entorno ideal para recuperar su mejor versión futbolística.

Este deseo puede inclinar la balanza a favor de Nacional, siempre y cuando el equipo logre estructurar una propuesta convincente que también satisfaga las exigencias de Santos FC.

Los números de Morelos en Atlético Nacional

La relevancia de Alfredo Morelos se refleja en las estadísticas. Desde su llegada al club, el atacante ha disputado 75 partidos oficiales, en los que anotó 27 goles y repartió 11 asistencias. Su aporte ha sido determinante en diferentes competencias.

La distribución de sus goles con el cuadro verdolaga es la siguiente:

Liga BetPlay: 19 goles.

19 goles. Copa BetPlay: 6 goles.

6 goles. Copa Libertadores: 2 goles.

Estos números evidencian que Morelos no solo suma en cantidad de anotaciones, sino que también ha marcado en torneos internacionales, mostrando su jerarquía y experiencia.

Morelos y su importancia en el presente del club verdolaga

El atacante ha logrado consolidarse como uno de los referentes ofensivos en la nómina de Efraín Juárez en su momento, luego Javier Gandolfi y ahora con Diego Arias. Su capacidad de definir en el área, su fortaleza física y su experiencia internacional lo convierten en una pieza difícil de reemplazar.

El hincha verdolaga también lo ha adoptado como uno de los jugadores que simbolizan el presente del equipo, y su continuidad es un tema que genera expectativa y debate en el entorno del club.

Lo que deberá hacer Atlético Nacional para continuar con Alfredo Morelos

El paso obligado para que Morelos siga en Medellín es que Atlético Nacional prepare una oferta de compra definitiva. La dirigencia tendrá que analizar el costo de la operación, los términos del contrato y el impacto económico en el presupuesto general.

Será clave la negociación con Santos FC, que aunque ha mostrado apertura al diálogo, ha sido tajante en descartar cualquier nuevo préstamo. El escenario, entonces, se centra en una decisión institucional de Nacional: apostar por la inversión en Morelos o buscar alternativas en el mercado.

El contexto de mercado y el futuro inmediato

En este tipo de operaciones, también juega un papel importante el mercado de fichajes. Los clubes brasileños suelen ser firmes en sus posturas de venta, especialmente cuando se trata de jugadores con experiencia internacional como Morelos.

Atlético Nacional, por su parte, tendrá que medir el costo-beneficio de la operación, evaluando no solo el aporte deportivo, sino también el retorno económico que podría significar tener a un goleador como él en la plantilla de cara a la Liga, Copa y posibles competencias internacionales en 2026.

La expectativa del hincha verdolaga

La hinchada de Nacional sigue de cerca esta negociación. Morelos es un jugador identificado con los colores del club, y su permanencia es vista como un movimiento estratégico para mantener la competitividad del equipo.

Los próximos meses serán decisivos: el futuro de Alfredo Morelos en Atlético Nacional depende de una negociación que apenas comienza, pero que ya despierta gran expectativa en el fútbol colombiano.