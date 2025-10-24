El nombre de Yoshan Valois empieza a ganar peso en el mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). El joven delantero del Deportivo Pasto, con apenas 21 años, ha despertado el interés de varios clubes importantes gracias a su poderío físico, capacidad goleadora y madurez futbolística. Su irrupción en la Liga BetPlay ha sido tan llamativa que, en pocas semanas, su valor de mercado se duplicó y hoy es considerado una de las grandes joyas emergentes del fútbol nacional.

Atlético Nacional toma ventaja en las conversaciones

De acuerdo con el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, son Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios y Deportivo Independiente Medellín los cuatro grandes equipos del país que ya han mostrado interés en hacerse con los servicios del atacante nacido en Palmira, Valle del Cauca.

Sin embargo, Atlético Nacional parece haber tomado la delantera. El club paisa ya estableció un primer contacto con el entorno del jugador y habría expresado su disposición de pagar la cláusula de rescisión fijada por Deportivo Pasto, además de duplicar el salario que actualmente percibe el delantero en el equipo nariñense.

Desde Medellín, el director deportivo Gustavo Fermani lidera la gestión con el objetivo de asegurar la llegada de Valois antes del inicio de la temporada 2026. La intención es reforzar la zona ofensiva con más alternativas, luego de un 2025 donde solo Alfredo Morelos y Kevin Viveros entregaron un rendimiento aceptable en esa posición.

Los planes de Atlético Nacional para su delantera

El equipo antioqueño busca conformar una nómina sólida en ataque. Tras la salida de Kevin Viveros al fútbol brasileño, llegó el uruguayo Facundo Batista, quien aún no ha logrado convencer del todo a la afición. En paralelo, el club trabaja en la compra definitiva de Morelos, mientras proyecta el crecimiento de los juveniles Emilio Aristizábal y Jayder Asprilla.

En ese contexto, la incorporación de Yoshan Valois se plantea como una inversión estratégica: un jugador joven, en proyección y con características diferentes a las del resto del plantel. Su fortaleza en el juego aéreo, su potencia al choque y su efectividad frente al arco encajan con el perfil que el club busca para la nueva era deportiva que arrancará en enero de 2026.

El ascenso meteórico de Yoshan Valois

Surgido de la escuela de fútbol, Talentos Envigado; completó después su formación en el Internacional de Palmira, equipo en el que Valois debutó en la segunda división del fútbol colombiano. Tras ello, también tuvo un breve paso por el Zamora FC de Venezuela. Su llegada al Deportivo Pasto marcó un antes y un después en su carrera: en apenas 15 partidos disputados, el delantero acumula 9 goles y 3 asistencias, números que reflejan su impacto inmediato en la Liga BetPlay.

Estas cifras llevaron a que el Deportivo Pasto elevara el precio de su ficha de 600.000 a 1 millón de euros, una señal de la alta cotización que ha alcanzado el atacante en tan corto tiempo.

Yoshan Valois: un futuro que apunta alto

A sus 21 años, Yoshan Valois se perfila como una de las grandes promesas ofensivas del país. Mientras los principales clubes del FPC pujan por su contratación, el delantero mantiene la calma y se concentra en cerrar bien la temporada con el Deportivo Pasto.

No obstante, el panorama es claro: Atlético Nacional lleva la ventaja en las negociaciones y podría concretar su fichaje en las próximas semanas. La apuesta Verdolaga apunta a asegurar al jugador cuanto antes para que haga parte de su nuevo proyecto deportivo en 2026.

En medio del creciente interés que despierta el joven atacante, la hinchada del Pasto sabe que disfruta las últimas semanas de una joya que, todo indica, pronto dará el salto a un equipo grande del fútbol profesional colombiano.