La conquista de la Copa BetPlay 2025 no fue un título más en la historia de Atlético Nacional. La victoria en la final ante Independiente Medellín, además de tener el peso simbólico de un clásico, sirvió para ratificar una realidad que se sostiene con números, trofeos y vigencia competitiva: el club verdolaga es, sin discusión, el Rey de Copas del fútbol colombiano. Con esta coronación, llegó a 37 títulos oficiales, una cifra que lo distancia de forma contundente del resto de equipos del país.

La diferencia no es menor. Con esos 37 campeonatos, Atlético Nacional supera por 15 títulos a su inmediato perseguidor en el historial colombiano, Millonarios (22). Más allá de las épocas, los formatos o los contextos, la regularidad del Verdolaga para ganar trofeos en torneos locales e internacionales es lo que sostiene su dominio histórico y explica por qué su nombre aparece siempre en la cima.

Atlético Nacional campeón de la Copa BetPlay 2025 y un nuevo salto histórico

La Copa BetPlay 2025 le permitió a Nacional no solo sumar un nuevo trofeo, sino reafirmar su hegemonía en este certamen. Con ocho títulos, es el club que más veces la ganó y el único que logró un tricampeonato consecutivo en la historia del torneo (2023, 2024 y 2025).

Este título fue clave para ampliar la brecha en el listado general de campeonatos y consolidar una vitrina que combina éxito local e impacto internacional. Cada copa levantada refuerza una identidad construida sobre la competencia constante y la ambición de ganar.

37 títulos oficiales: así quedó el palmarés histórico de Atlético Nacional

Con la coronación en 2025, el listado de títulos de Atlético Nacional quedó conformado por 37 campeonatos oficiales, distribuidos en torneos nacionales e internacionales. El detalle confirma por qué el club no solo es el más ganador de Colombia, sino uno de los más importantes del continente.

18 Ligas de Atlético Nacional: el máximo campeón del torneo

Atlético Nacional es el equipo que más veces ganó la Liga colombiana, con 18 títulos, un registro que ningún otro club ha logrado igualar. Estas ligas representan la constancia del Verdolaga en el torneo más exigente del país, donde se pone a prueba la regularidad, la profundidad de nómina y la capacidad para competir durante todo un semestre. Nacional ha sido campeón en distintas épocas, con diferentes formatos y generaciones, lo que refuerza su carácter histórico.

8 Copas Colombia: dominio absoluto del certamen

Con la Copa BetPlay 2025, Atlético Nacional llegó a 8 títulos de Copa Colombia, consolidándose como el máximo ganador del torneo. Este certamen, que exige rotación, gestión de plantel y competitividad en llaves directas, ha sido uno de los escenarios favoritos del club. Nacional no solo ganó más Copas que nadie, sino que mantiene un récord perfecto en finales, una marca que refuerza su imagen de equipo decisivo.

4 Superligas: presencia constante en los duelos de campeones

Atlético Nacional suma 4 títulos de Superliga, ubicándose entre los equipos más ganadores de este trofeo que enfrenta a los campeones del fútbol colombiano. La Superliga ha servido como termómetro del dominio verdolaga en diferentes ciclos. Ganarla implica sostener el nivel tras una coronación liguera y responder en partidos de alta exigencia, algo que Nacional ha sabido hacer en varias oportunidades.

2 Copas Libertadores: el gigante colombiano del continente

En el plano internacional, Atlético Nacional es el equipo colombiano que más veces ganó la Copa Libertadores, con 2 títulos (1989 y 2016). Estas conquistas marcaron hitos en la historia del fútbol sudamericano y elevaron al club a un estatus continental. La Libertadores no solo exige calidad futbolística, sino fortaleza institucional, manejo de presión y jerarquía internacional, factores que Nacional supo reunir para convertirse en referente.

2 Copas Interamericanas: dominio más allá de Sudamérica

Atlético Nacional también es el club colombiano que más Copas Interamericanas ganó, con 2 títulos. Este torneo enfrentaba a los campeones de Sudamérica y Norteamérica, y representó una vitrina internacional clave en su época. Ganar estas finales ratificó la capacidad del club para competir y vencer fuera del contexto sudamericano, ampliando su reconocimiento internacional.

2 Copas Merconorte: hegemonía regional

El palmarés verdolaga incluye además 2 Copas Merconorte, otro registro en el que Atlético Nacional es el máximo ganador colombiano. Estos títulos reforzaron su dominio regional y su presencia constante en competencias internacionales, sumando experiencia y prestigio a la institución.

Recopa Sudamericana: un título único en Colombia

Atlético Nacional es el único equipo colombiano que ganó la Recopa Sudamericana, un logro reservado para clubes que conquistan torneos continentales y luego enfrentan a otros campeones internacionales. Este título completa un listado internacional que ningún otro club del país ha logrado igualar en variedad y jerarquía.

La diferencia con el resto: por qué Nacional es el Rey de Copas

Los 37 títulos oficiales de Atlético Nacional no solo lo ubican como el club más ganador de Colombia, sino que explican la magnitud de su dominio. La diferencia de 15 campeonatos sobre Millonarios, su más cercano perseguidor, refleja una supremacía sostenida en el tiempo.

Ligas, Copas, Superligas y títulos internacionales construyen una vitrina sin comparación en el fútbol colombiano. Nacional no depende de una sola era ni de un solo torneo: su grandeza está repartida en múltiples competencias y generaciones, un sello que lo mantiene, año tras año, en la cima de la historia.