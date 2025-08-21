El nombre de Edwin Cardona sigue en el centro de la polémica en el entorno de Atlético Nacional. El talentoso volante creativo de 32 años es señalado por un grueso sector de la hinchada Verdolaga como el principal culpable de la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 a manos de Sao Paulo de Brasil.

En el partido de ida en el Atanasio Girardot, Cardona falló dos penas máximas en el empate 0-0. Y en la revancha en el Morumbí, cuando Nacional caía 1-0, llegó la igualdad gracias a un penal convertido por Alfredo Morelos. Sin embargo, en medio de la celebración, Cardona increpó verbalmente a un rival, recibió tarjeta amarilla y, como ya tenía una, terminó expulsado a 20 minutos del final, dejando a su equipo en inferioridad numérica. El desenlace fue fatal: Nacional cayó en la definición desde el punto penal y quedó eliminado.

Ese capítulo abrió un debate candente: ¿es momento de cerrar el ciclo de Cardona en Nacional? La respuesta podría empezar a resolverse en el Atanasio Girardot, cuando el equipo vuelva a jugar de local el próximo 31 de agosto frente a Envigado. Antes deberá visitar a América en el Pascual Guerrero, pero será en Medellín donde el hincha verdolaga dictará sentencia.

Edwin Cardona, entre el amor y el rechazo de la hinchada de Nacional

Cardona es un jugador formado en las divisiones menores de Nacional y, en tres etapas con el club, ha conquistado cinco títulos, lo que le otorga un lugar especial en la memoria del hincha. Para muchos es un ídolo. Sin embargo, los hechos recientes en la serie ante Sao Paulo —los penales errados y la expulsión infantil— han despertado un rechazo creciente.

El debate en redes sociales ha sido feroz: mientras unos defienden a Cardona como referente histórico, otros exigen su salida inmediata de la institución. El próximo partido en el Atanasio podría ser un termómetro perfecto de cuál corriente es mayoritaria.

La barra brava, un apoyo clave para Cardona

En el ambiente del fútbol colombiano no es un secreto que la barra Los del Sur (LDS) tiene un peso determinante en el Atanasio Girardot. Con cánticos, banderas y presión sobre las demás tribunas, la barra popular impone su voz en el estadio.

Cardona, además, es un futbolista muy cercano a los líderes de LDS, lo que lo convierte en uno de sus protegidos. Por esa razón, ante cualquier atisbo de silbidos o insultos desde otras tribunas, la barra brava responderá con respaldo inmediato, intentando apagar las críticas que provengan de las demás tribunas.

Esa protección será clave en el ambiente: el jugador contará con un colchón de apoyo fuerte, al menos desde la tribuna sur, donde se ubica la hinchada popular.

Las demás tribunas, un escenario de desaprobación genuina

Aunque la barra brava defienda al jugador, la realidad es que el descontento con Cardona en el resto de tribunas e hinchas es notorio. En redes sociales circulan convocatorias para silbar al volante cada vez que toque la pelota, un sentimiento que podría trasladarse a las graderías de oriental y occidental, principalmente.

El aluvión de críticas muestra que hay una corriente genuina de hinchas que no le perdonan sus errores recientes y que consideran que la paciencia con el ’10’ se agotó.

Un debate que trasciende: la hinchada de Nacional es en toda Colombia

Atlético Nacional se precia de tener cerca de 13 millones de hinchas en Colombia, con presencia en todos los rincones del país. Ese carácter masivo también se refleja en la división de opiniones: mientras en Medellín existe una protección marcada hacia Cardona, en otras ciudades los seguidores Verdolagas exigen que al volante se le cobre con dureza lo sucedido contra Sao Paulo.

El Atanasio Girardot, con sus 40.000 asistentes promedio, será un pequeño reflejo de esa gigantesca hinchada nacionalizada. Allí se medirá si pesa más el apoyo de la barra o la presión de los sectores que piden un castigo ejemplar en la tribuna.

El final de ciclo de Edwin Cardona en Nacional: un patrón repetido

Más allá del respaldo o rechazo puntual, lo cierto es que el caso Cardona parece encajar en un patrón repetido: el mediocampista nunca ha terminado bien en ningún club.

Independiente Santa Fe

En 2012, con apenas 20 años, fue parte del equipo que rompió la sequía de 37 años sin títulos de Liga. Sin embargo, se fue inconforme, reclamando más minutos, mismos que en ese momento eran difíciles darle, pues Cardona fungía como suplente natural de la gran figura del equipo, el argentino Omar Sebastián Pérez.

Junior de Barranquilla

En 2013 brilló con el cuadro rojiblanco, tanto que la familia Char quiso comprar sus derechos deportivos. Cardona había dado el sí, pero a último momento decidió volver a Nacional para la temporada 2014 tras pedido de Juan Carlos Osorio, dejando en el aire a la dirigencia costeña con contrato en mano.

Rayados de Monterrey

Mostró talento y anotó golazos, pero los seguidores de Rayados nunca le perdonaron errar un penal en la final contra Pachuca en 2016, que les costó el título. Al irse de la institución un año después, muchos seguidores del club celebraron su partida por considerarlo un jugador conflictivo.

Boca Juniors

En su primera etapa dejó buenos recuerdos y fue campeón. Sin embargo, en su regreso en 2021, la relación se quebró: tras la Copa América de ese año pidió vacaciones reglamentarias y durante las mismas se le vio en eventos sociales en Medellín, justo cuando Boca debía jugar Octavos de Final de la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro, en esas mismas fechas. Tras ello, nunca recuperó la confianza de los hinchas y se fue con más pena que gloria del popular club argentino.

Racing de Avellaneda

Su peor etapa. Llegó con sobrepeso, no encajó en el esquema de Fernando Gago y su apatía desesperó tanto enojo en la afición que, incluso, organizaron marchas pidiendo su salida. Los hinchas de Racing argumentaron que el futbolista devengaba un salario muy alto en el equipo, para tener una producción tan baja.

América de Cali

Arrancó con buen nivel, pero pronto fue cuestionado por su lentitud y desinterés en muchos partidos. Terminó entre insultos, en primer lugar por su falta de compromiso en la institución, y en segundo lugar tras conocerse su decisión de regresar a Atlético Nacional, eterno rival escarlata. Los hinchas del América esgrimieron que el futbolista estuvo en el club siempre con la cabeza en otro lado.

Nacional parecía su refugio perfecto, pero la historia se repite

Cuando Cardona regresó en junio de 2024 al Verde, parecía haber encontrado su lugar definitivo. Hubo comunión inmediata con la hinchada, mostró técnica, excelente actitud y levantó títulos. Tras un primer año notable, se pensaba que Nacional sería el escenario de un final feliz en su carrera convulsionada.

No obstante, la serie contra Sao Paulo ha cambiado todo. Los dos penales fallados y la expulsión infantil en Brasil encendieron las alarmas. Más aún por sus declaraciones posteriores en el juego de ida, en las que restó importancia a lo sucedido: “a cualquiera le puede pasar”, dijo, subrayando, además, “ser un jugador con mucha personalidad”.

La expulsión parece ser la gota que rebosó la copa. Para muchos hinchas, esa irresponsabilidad en el partido más importante del año marcó un antes y un después. Lo que parecía el final perfecto en el club de sus amores, podría terminar siendo un nuevo capítulo de ruptura en la carrera de Edwin Cardona.

El próximo partido en el Atanasio, un veredicto inminente

El duelo contra Envigado el 31 de agosto será mucho más que un partido de Liga. Será un juicio popular en el Atanasio Girardot, donde Cardona medirá el respaldo real de los hinchas.

¿Pesará más la protección de Los del Sur o el rechazo del resto de las tribunas? ¿Será capaz Cardona de revertir la situación con buen juego o quedará marcado como uno de los responsables de la eliminación en Libertadores?

El tiempo dirá, pero lo que sí es claro es que el ambiente está caldeado y que el ciclo de Edwin Cardona en Atlético Nacional podría estar muy cerca de su final definitivo.