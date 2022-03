Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras los partidos del domingo

Se jugaron 3 partidos más de la fecha 13 en el fútbol colombiano y se presentaron movimientos pensando en la clasificación a cuadrangulares.

En la tarde, se dio inicio a la jornada futbolera con un partido entre dos representantes del Valle del Cauca, Deportivo Cali y Cortuluá, donde el actual campeón consiguió regresar a la victoria luego de varias jornadas complicadas y sumar 3 puntos que lo dejan en la posición número 18, al menos hasta que jueguen Pasto y Unión, respectivamente.

+ Resumen, goles y resultado: Deportes Tolima vs. América de Cali

Posteriormente, Alianza Petrolera recibió a Patriotas Boyacá en Barranca, donde todo parecía que iba a terminar en empate, pero nuevamente el portero José Luis Chunga sacó de la galera un golazo con un tiro libre y en el último minuto le dio la victoria a su equipo para meterse de manera parcial a los 8 clasificados.

Ya en la noche, el estadio Murillo Toro recibió el interesante juego entre Deportes Tolima y América de Cali, donde el equipo local logró quedarse con los 3 puntos que los suben de manera parcial al segundo puesto, mientras que a los escarlatas los dejaron muy comprometidos con 15 puntos en la posición 15 de la tabla, quedando 7 juegos en disputa.

Partidos restantes de la fecha 13

– Deportivo Pasto vs. La Equidad

– Atlético Nacional vs. Santa Fe

– Millonarios vs. Junior de Barranquilla

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay