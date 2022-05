Arturo Boyacá llegó en febrero y ya no es más técnico de Patriotas

Para doce equipos de la Liga BetPlay terminó la participación en el campeonato del primer semestre y ya se conocen los primeros técnicos que no seguirán.

En el fútbol colombiano hay pocos procesos y todo se debe a que el tiempo de trabajo y los malos resultados no permiten realizar un trabajo serio. Lo anterior no solo sucede en equipos grandes y es en esta ocasión un gran ejemplo es Patriotas, equipo que decidió terminar el contrato de Arturo Boyacá por la no clasificación a los cuadrangulares del primer semestre.

El director técnico llegó al equipo boyacense en el mes de febrero de 2022 el club hizo su presentación y los dirigentes auguraron que sería un proceso exitoso, pero al final del todos contra todos no se dio así.

Con 21 puntos en el lugar 17 Patriotas solo logró cuatro victorias, cinco derrotas y seis empates. 15 partidos del torneo dirigió Boyacá y esto dejó complicado al club que se encuentra disputando el descenso. Actualmente el equipo se ubica en la posición 19 de esta tabla, lo que indica que si hoy terminará el año estaría volviendo a la segunda división del fútbol colombiano.

Patriotas ya había cambiado de entrenador en las primeras fechas de la Liga BetPlay I, pues Arturo Boyacá llegó en reemplazo de Juan David Niño.

“Agradecemos al profesor Arturo Boyacá su entrega con la institución y le auguramos éxitos en sus siguientes proyectos”.