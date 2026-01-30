América de Cali entra en horas decisivas para resolver uno de los temas que más ha condicionado su planificación deportiva en este inicio de 2026: la llegada de un centro delantero. Tras más de un mes de negociaciones fallidas con José Neris, el club escarlata quedó contra el reloj y este viernes espera cerrar definitivamente a uno de los dos atacantes con los que más avanzó en los últimos días.

La prioridad es clara y responde tanto al calendario como a la presión interna. El cuerpo técnico encabezado por David González Giraldo necesita una definición inmediata para completar la estructura ofensiva del equipo y dejar atrás un desgaste que se ha extendido más de lo esperado en el mercado.

Fin del novelón con Neris y giro total en la hoja de ruta

La historia con José Neris llegó a su punto final. Desde el primer contacto hubo voluntad de ambas partes, pero la intervención de Colón de Santa Fe, dueño aún de un porcentaje del pase del delantero uruguayo, terminó bloqueando cualquier posibilidad real de acuerdo. Ni los intentos del jugador por salir libre ni los esfuerzos del América fueron suficientes para destrabar la operación.

Con ese capítulo cerrado, en el club entendieron que no había más margen para esperar. La decisión fue activar de inmediato el plan B, y en ese escenario aparecieron dos nombres que tomaron fuerza durante la semana: Jorge Daniel Valencia y Agustín Rodríguez.

Daniel Valencia, el nombre que hoy corre en punta

Todo indica que el elegido está muy cerca de definirse. En este momento, el ecuatoriano Jorge Daniel Valencia, de 29 años, es quien mejor posicionado está para convertirse en nuevo delantero del América de Cali.

Un perfil físico, potente y con gol

Valencia es un atacante de gran talla y fortaleza física, ideal para jugar de espaldas al arco y sostener el balón en campo rival. Su capacidad para imponerse en el duelo individual, sumada a una definición confiable, lo convierten en un “tanque” ofensivo con variantes interesantes.

Aunque su rol natural es el de 9 de área, también ha sido utilizado como extremo por derecha, una faceta que ha desarrollado gracias a su velocidad y movilidad, lo que le permite ofrecer soluciones distintas dentro del mismo partido.

Negociación avanzada y acuerdo con Manta FC

A esta hora, el acuerdo con el jugador y con su club, Manta FC de Ecuador, está prácticamente cerrado. El equipo ecuatoriano había tasado al delantero en 1,5 millones de dólares por una venta definitiva, pero tras negociaciones intensas se llegó a un punto medio: América comprará el 60 % de los derechos deportivos del futbolista. Las cifras finales no fueron reveladas, pero el negocio quedó encaminado.

El último semestre de Valencia fue determinante para despertar interés internacional. Anotó 21 goles en 35 partidos, números que llamaron la atención de varios clubes grandes de Ecuador. Sin embargo, Manta tomó una decisión estratégica: no venderlo ni prestarlo dentro de su país para evitar reforzar a un rival directo. En Colombia, tanto Atlético Nacional como Millonarios hicieron consultas a finales de 2025.

Agustín Rodríguez, una opción que se fue enfriando

El otro nombre en carrera es el del uruguayo Agustín Rodríguez, de 27 años. Con él, América avanzó rápidamente en el plano personal: hubo acuerdo salarial y el jugador expresó de manera clara su deseo de vestir la camiseta roja.

El obstáculo económico que frenó la operación

El problema apareció del lado de su club, Juventud Las Piedras, que se mantuvo firme en su postura: solo venderlo por dos millones de dólares o cederlo a préstamo con obligación de compra bajo metas deportivas. América presentó una propuesta para adquirir un porcentaje del pase, pero fue rechazada 24 horas después por considerarse insuficiente.

Con el avance simultáneo por Daniel Valencia, la dirigencia escarlata decidió no insistir más y evitar una negociación que se perfilaba larga y compleja.

Números altos y una revancha pendiente en Colombia

Rodríguez viene de un semestre destacado en Uruguay, con 18 goles en 31 partidos, y su perfil como 9 neto de área también seducía al cuerpo técnico. El jugador estaba abierto a regresar a Colombia tras un paso discreto por Independiente Santa Fe en 2024, donde no logró consolidarse y desde entonces busca revancha en la Liga BetPlay.

Antes de América, Junior de Barranquilla también intentó ficharlo, pero se encontró con el mismo obstáculo en la negociación con Juventud.

La presión del DT y un mensaje claro

La impaciencia interna quedó reflejada en las palabras de David González en la más reciente conferencia de prensa. “El tema del delantero se tiene que definir ya o ya”, afirmó el entrenador, visiblemente molesto tras más de un mes solicitando un 9 sin que la operación se concretara.

América apostó durante semanas a la espera por José Neris, confiando en que el jugador lograría salir libre. Esa espera terminó pasando factura y ahora el margen de maniobra es mínimo.

Un frente adicional: Holgado y un escenario incierto

En paralelo, apareció otro elemento inesperado. Rodrigo Holgado, delantero argentino suspendido por FIFA durante un año por falsificación de documentos, fue habilitado provisionalmente por el TAS y en las próximas horas deberá presentarse a entrenamientos en Cascajal.

Sin embargo, trascendió que la intención del jugador no es continuar en América, por lo que su situación no altera la urgencia del club por cerrar a su nuevo goleador.

Definición inminente en el América

Con el calendario apretando y la presión deportiva en aumento, América de Cali sabe que este viernes no hay espacio para dilaciones. La decisión está sobre la mesa y todo apunta a que Daniel Valencia será el elegido, aunque el mercado siempre deja lugar para giros de último momento.

Lo cierto es que el nuevo centro delantero del América está a punto de definirse y marcará el cierre de un capítulo largo, desgastante y clave en la planificación del proyecto 2026.