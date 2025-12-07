El mercado de fichajes 2026 comienza a moverse para el América de Cali, que ya tiene definido el día en que mostrará oficialmente a Harold Mosquera, su contratación estelar para el nuevo proyecto deportivo. Con el semestre finalizado y sin más competencias por disputar, el club aceleró su planificación para la próxima temporada, asegurándose la presencia inmediata del extremo vallecaucano.

Presentación oficial y comienzo de la pretemporada

De acuerdo con información del periodista Andrés Muñoz Ferriño, del medio Zona Libre de Humo, Harold Mosquera llegará a Cali en los primeros días de enero después de su periodo de descanso. Su presentación oficial quedó programada para el 8 de enero de 2026, en la sede deportiva del club, donde será anunciado ante medios y afición como una de las caras nuevas del proyecto escarlata. El jugador, que llega como agente libre, iniciará la pretemporada desde el primer día, tras cerrar su vínculo con Independiente Santa Fe.

América de Cali apunta a un 2026 ambicioso

La eliminación en la quinta fecha de Cuadrangulares de la Liga BetPlay obligó al América a acelerar movimientos para reestructurar un plantel competitivo. La institución apunta a un año con mayores exigencias, en el que deberá afrontar tanto el torneo local como la Copa Sudamericana 2026, certamen que vuelve a marcar su calendario internacional.

La llegada de Mosquera se alinea con ese propósito. El extremo cerró una de las mejores temporadas de su carrera, siendo decisivo en la décima estrella de Santa Fe y mostrando recursos ofensivos como desborde, velocidad y gol. Ese rendimiento despertó el interés de varios clubes del Fútbol Profesional Colombiano, pero el América terminó ganando la puja con una propuesta contractual sólida y un proyecto deportivo que sedujo al jugador.

La novela del mercado que terminó en manos del América

El nombre de Harold Mosquera estuvo en el radar de equipos como América, Millonarios, Nacional y Junior, además del intento fallido de renovación por parte de Santa Fe. Se especuló con su regreso al cuadro embajador, del que se ha declarado hincha, pero las diferencias económicas frenaron esa posibilidad. Finalmente, el América concretó un acuerdo por tres años, cerrando así un atractivo movimiento estratégico para 2026.

América de Cali: ¿Libertadores o Sudamericana?

La caída 2-1 frente al Atlético Junior dejó al América sin opciones de disputar la final de la Liga BetPlay II-2025, obligándolo a cerrar el año con decoro y con la mirada puesta en una reconstrucción profunda para 2026. Sin embargo, el panorama no es completamente negativo: el cuadro escarlata sigue con vida en la lucha por un cupo a torneos Conmebol.

Cómo se reparten los cupos internacionales en Colombia

Colombia cuenta con cuatro cupos para la Copa Libertadores 2026 y cuatro para la Copa Sudamericana 2026. A la Libertadores clasifican los campeones de los dos semestres y los dos mejores equipos de la reclasificación que no hayan levantado un título. A la Sudamericana acceden el campeón de la Copa BetPlay 2025 y los tres mejores clubes restantes de la reclasificación.

La situación del América en la tabla

Aunque el América ya no tiene posibilidades de alcanzar la Copa Libertadores, todavía mantiene una posición favorable en la reclasificación gracias a la sumatoria de puntos obtenida durante el año. La campaña final del semestre, incluida una racha de cinco victorias y los resultados en cuadrangulares, le permitió recuperar terreno después de un inicio negativo.

En ese escenario, el América ya tiene asegurada su participación en la Copa Sudamericana 2026, debido a que Santa Fe –campeón del semestre– no cuenta en esta tabla, y el otro campeón saldrá del segundo semestre. La ventaja acumulada, más el trabajo previo del técnico ‘Polilla’ Da Silva que dejó al equipo bien posicionado, terminó inclinando a su favor la clasificación internacional.