América de Cali apostó fuerte en el mercado de fichajes 2026 por Yeison Guzmán. El mediocampista llegó desde Fortaleza (Brasil), por pedido directo de David González, el entrenador que mejor ha sabido potenciar su talento. La apuesta era clara: traer a un jugador capaz de marcar diferencias en el último tercio de la cancha.

El impacto ha sido inmediato. En 7 partidos con la camiseta escarlata, Yeison Guzmán suma 5 goles, es el máximo anotador del equipo en el semestre y uno de los goleadores de la Liga BetPlay. Entre sus anotaciones hay dobletes ante Internacional de Bogotá y Jaguares, además de un gol clave ante Junior. Su rendimiento no solo aporta puntos: también rompió una racha histórica que llevaba casi dos años sin cambiar.

Yeison Guzmán en América de Cali: 5 goles en 7 partidos

El inicio de Yeison Guzmán con América de Cali ha sido contundente. El mediocampista ofensivo acumula cinco goles en siete encuentros oficiales, números que lo convierten en el goleador del equipo y uno de los más destacados del campeonato.

Su estreno incluyó doblete ante Internacional de Bogotá, una presentación que lo metió en registros históricos del club. Luego repitió doblete ante Jaguares, confirmando su capacidad para aparecer en momentos decisivos.

En el medio también marcó ante Junior en Barranquilla, en un partido clave para el equipo. Ese tanto confirmó su capacidad para rendir en escenarios exigentes.

El fichaje de Yeison Guzmán pedido por David González

La llegada de Yeison Guzmán a América de Cali tiene historia. David González lo dirigió en Deportes Tolima y convirtió al volante en el eje ofensivo del equipo.

Bajo su mando, Guzmán vivió su mejor momento. En 2024 anotó 18 goles en 44 partidos oficiales, el mejor registro de su carrera. Esa sociedad entrenador-jugador generó confianza y el DT quiso repetirla. Primero intentó llevarlo a otros proyectos, incluso lo pidió en Millonarios, pero no fue posible. En América de Cali sí se concretó el fichaje y los resultados han sido inmediatos.

El gol de tiro libre ante Jaguares que rompió una racha negativa en América de Cali

Uno de los goles más importantes de Yeison Guzmán llegó ante Jaguares en el Pascual Guerrero. Fue su segundo tanto del partido, anotado de tiro libre.

Ese gol tuvo un valor especial. América de Cali llevaba casi dos años sin marcar de tiro libre. La última vez había sido en abril de 2024, cuando Daniel Bocanegra anotó ante Junior.

Con su definición precisa, Guzmán cortó esa racha y devolvió al equipo una vía de gol que parecía olvidada. Un detalle que muestra su calidad técnica y su importancia en el plantel.

Yeison Guzmán es el goleador de América de Cali en la Liga BetPlay

El rendimiento del mediocampista no solo se refleja en momentos puntuales. Sus cinco goles en siete partidos lo convierten en el goleador del equipo en el semestre.

En un plantel que sumó delanteros como Daniel Valencia y extremos como Darwin Machís, que el máximo anotador sea un volante ofensivo demuestra su protagonismo. Además, Guzmán está entre los goleadores de la Liga BetPlay 2026, un dato que confirma su nivel Top en el campeonato.

La conexión David González – Yeison Guzmán que potencia al América

El éxito de Guzmán en América también tiene que ver con su relación con David González. El entrenador entiende su juego y le da libertad para moverse en ataque. Yeison responde con goles y rendimiento. Esa conexión ya había funcionado en Tolima y ahora se repite en el cuadro escarlata.

Para un equipo que aspira a títulos, tener un jugador que marque diferencias en la mitad de la cancha es fundamental.

Qué significa Yeison Guzmán para el proyecto de América de Cali 2026

El América de Cali que armó David González busca competir en Liga BetPlay, Copa BetPlay y torneos internacionales. Para eso necesita líderes en la cancha. Yeison Guzmán se perfila como uno de ellos. Su rendimiento en los primeros partidos demuestra que puede ser protagonista del equipo.

5 goles en 7 partidos, dobletes en momentos clave y una racha histórica rota con su tiro libre ante Jaguares son pruebas de su impacto inmediato. América de Cali disfruta el nivel Top de Yeison Guzmán. El mediocampista llegó por pedido del entrenador y empezó a responder desde el primer día, confirmando que es uno de los fichajes más determinantes del equipo en la temporada 2026.