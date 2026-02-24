Con solo 11 días por delante para cerrar el último cupo de inscripción ante Dimayor, América de Cali acelera gestiones para concretar su fichaje final del semestre. La decisión está tomada: el refuerzo será, sí o sí, un delantero. En ese contexto, volvió a escena un nombre que ya estuvo en el radar escarlata: Tomás Ángel.

El máximo accionista del club, Tulio Gómez, confirmó recientemente en el programa Corrillo de Mao, en Cali, que el último cupo disponible será destinado exclusivamente a un atacante. No hay margen para reforzar otra posición.

La instrucción es clara: cerrar cuanto antes un delantero que complemente la plantilla actual y compita directamente en el frente de ataque.

¿Dónde juega actualmente Tomás Ángel?

El atacante antioqueño de 23 años milita en San Diego FC, club que disputa su segunda temporada en la Major League Soccer. Fue fichado en diciembre de 2024 y durante 2025 tuvo un desempeño aceptable.

Su pase pertenecía a Los Angeles FC, institución que lo cedió durante dos temporadas al Phoenix Rising FC, equipo de la segunda división estadounidense. Allí relanzó su carrera.

En Phoenix dejó atrás su rol clásico de ‘9’ y se reinventó como segunda punta o extremo, lo que le permitió:

Ser más participativo.

Mejorar su frecuencia goleadora.

Llegar con sorpresa desde atrás.

Ese cambio táctico llamó la atención de San Diego, que primero lo tuvo a préstamo y luego adquirió su ficha de manera definitiva.

Situación contractual y condiciones del posible negocio

San Diego le renovó recientemente por dos años y tasó su pase en 1.2 millones de dólares. Sin embargo, el club californiano no descarta una cesión si se cumplen dos condiciones:

Préstamo con cargo elevado .

. Cobertura total del salario por parte del club interesado.

El contexto competitivo también influye. Ángel tendrá fuerte competencia interna con el danés Marcus Ingvartsen y el tunecino Anisse Saidi, lo que abre la puerta a una posible salida para garantizarle mayor rodaje.

¿Es prioridad para América?

Por ahora, el nombre de Tomás Ángel está en carpeta, pero no es la primera opción.

Tras varios negocios caídos con delanteros extranjeros, la presidenta Marcela Gómez evaluó la posibilidad de contratar al experimentado Michael Rangel, jugador de buen recuerdo en la afición americana. Sin embargo, tanto Tulio Gómez como el técnico David González frenaron esa alternativa al considerar que no encaja con el perfil que buscan en este momento.

El plan A: Gustavo del Prete

La información, revelada por el periodista Jaime Orlando Dinas, señala que América realizará un último intento por el argentino Gustavo Javier del Prete. El atacante recibió autorización del Atlas de Guadalajara para buscar equipo.

Si esa negociación no prospera, el máximo accionista insistirá en reactivar la opción de Ángel, un jugador que ya había sido considerado en diciembre de 2023 cuando salió de Atlético Nacional rumbo a la MLS.

En @Americadecali hay un “choque” Hija-Padre : La Presidente quiere a Michael Rangel y @tulioagomez se opone y para NO permitir la llegada de Rangel, gestiona contratar a Gustavo Javier del Prete delantero del Atlas de Méxic, y de no concretarlo, ficharía a Tomás Ángel, el hijo… pic.twitter.com/8XBTZ4Ev6I — Jaime Dinas (@JaimeDinas) February 23, 2026

La postura del técnico David González

Consultado por el nombre del atacante, el entrenador fue claro:

Le gustan sus movimientos inteligentes.

Lo ve como un buen complemento para el titular del puesto, el ecuatoriano Daniel Valencia.

Sin embargo, no termina de convencerle su biotipo, pues busca un delantero con mayor talla.

Ahí radica uno de los principales debates internos en el club: ¿perfil móvil y asociativo o un ‘9’ más corpulento?

Cierre: semana decisiva en América de Cali

El reloj corre. Con menos de dos semanas para cerrar inscripciones, América de Cali debe definir si apuesta por el talento y movilidad de Tomás Ángel, insiste por Gustavo del Prete o sorprende con una tercera opción. Lo único claro es que el último cupo será para un delantero y que la decisión marcará buena parte del rumbo ofensivo del equipo en lo que resta del semestre.