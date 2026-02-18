La semana previa al partido de América de Cali ante Junior en Barranquilla tuvo un protagonista inesperado fuera de la cancha: Tilman Palacios. La ausencia del extremo en un par de entrenamientos encendió rumores en redes sociales y medios deportivos. Se habló de una posible negociación para su transferencia, de decisiones disciplinarias e incluso de temas extradeportivos.

Ante ese panorama, el club y el propio futbolista decidieron dar claridad. América de Cali publicó la versión oficial sobre su situación médica, mientras que Tilman Palacios utilizó sus redes sociales para explicar qué estaba pasando. Con ambos mensajes, el equipo escarlata busca cortar las especulaciones y centrar la atención en el partido de la Liga BetPlay.

Tilman Palacios en América de Cali: por qué surgieron los rumores

Los rumores comenzaron por una situación concreta: la ausencia de Tilman Palacios en entrenamientos previos al viaje a Barranquilla. En un momento en que el mercado de fichajes sigue abierto y América de Cali está moviendo su plantilla, cualquier ausencia genera especulación.

En redes sociales aparecieron versiones sobre una posible negociación para su salida, supuestos temas disciplinarios o decisiones del cuerpo técnico. El contexto deportivo del equipo, con varias salidas y fichajes recientes, alimentó la incertidumbre.

En América de Cali no es la primera vez que sucede. El mercado de 2026 ha estado lleno de movimientos, desde la salida de Cristian Barrios hasta la llegada de refuerzos como Yeison Guzmán o Daniel Valencia, por lo que cualquier novedad se amplifica.

Versión oficial de América de Cali sobre Tilman Palacios

Ante la ola de comentarios, América de Cali publicó su reporte médico oficial. Según el club, Tilman Palacios presenta una enfermedad gastrointestinal.

El jugador fue baja para el partido ante Junior por esa razón, la misma situación que dejó fuera de convocatoria a Dylan Borrero, quien sufrió una sobrecarga muscular en los aductores.

Con este informe, América busca aclarar que la ausencia del extremo no tiene relación con negociaciones, decisiones disciplinarias ni temas extradeportivos.

Tilman Palacios responde en redes sociales a los rumores

Además de la versión oficial del club, el propio futbolista decidió hablar. Tilman Palacios publicó mensajes en Instagram para explicar su situación:

1- “ESTOY MUY CONTENTO Y FELIZ DE ESTAR AQUÍ ESTA ES MI CASA Y DE AQUÍ NO ME VOY”

2- “No entiendo por qué dicen cosas que no han salido de mi boca. Estoy por fuera de la convocatoria porque me siento un poquito mal del estómago. Eso es todo”.

El mensaje fue claro. Palacios reafirmó su compromiso con el equipo y negó las versiones que lo relacionaban con una salida inmediata.

América de Cali busca tranquilidad antes del partido ante Junior

El contexto del partido ante Junior hacía importante aclarar la situación. América de Cali se juega puntos clave en la Liga BetPlay y necesita estabilidad en su entorno.

David González ha insistido en que el equipo debe enfocarse en el rendimiento deportivo y evitar distracciones externas. Los rumores sobre Tilman Palacios podían generar ruido innecesario en el vestuario. Con el comunicado médico y las palabras del jugador, el club busca tranquilidad antes de un partido clave.

Qué sigue para Tilman Palacios en América de Cali

Con la aclaración oficial, el siguiente paso será su recuperación y regreso a la convocatoria. América de Cali espera contar pronto con el extremo en condiciones físicas normales.

El calendario de Liga BetPlay exige rotación y profundidad de plantilla. La presencia de Palacios será importante para los partidos que vienen. Mientras tanto, el club deja claro que la situación no tiene relación con transferencias ni decisiones disciplinarias.

América de Cali corta rumores y se enfoca en la Liga BetPlay

La historia de Tilman Palacios refleja cómo funciona el entorno del fútbol actual. Una ausencia genera rumores, los rumores crecen en redes sociales y el club debe salir a aclarar.

América de Cali decidió hacerlo con información médica oficial y el respaldo del propio jugador. Con eso, el equipo busca cerrar el tema y concentrarse en lo deportivo.

En medio de un mercado movido, con fichajes como Yeison Guzmán, Darwin Machís o Daniel Valencia y con la salida de Cristian Barrios, el club necesita estabilidad para competir por la Liga BetPlay y los objetivos del 2026.