En el cierre del mercado de fichajes 2026, América de Cali sigue buscando un delantero para completar su plantel. La pregunta que se repite entre hinchas y medios es la misma: ¿Puede volver Michael Rangel, el goleador de la Estrella 14? El nombre del atacante apareció varias veces en rumores y análisis, sobre todo por su historia en el club y por su condición de agente libre tras su paso por Llaneros.

La respuesta la hizo pública el cuerpo técnico. David González habló del tema en entrevistas radiales y dejó clara la posición del club en este momento. América de Cali sigue buscando un atacante, pero el regreso de Michael Rangel no está dentro de los planes actuales. Con esas declaraciones, el entrenador cerró uno de los temas más comentados del mercado escarlata.

Michael Rangel en América de Cali: por qué surgieron los rumores

El nombre de Michael Rangel volvió a sonar en América de Cali por varias razones. Primero, su historia en el club. Fue uno de los goleadores del equipo campeón de 2019, en la recordada Estrella 14, anotando 13 goles en 23 partidos de Liga y 18 en 32 juegos con la camiseta escarlata.

Segundo, el contexto del mercado. América de Cali busca delanteros. La llegada de Daniel Valencia resolvió parte de la necesidad ofensiva, pero el cuerpo técnico quiere otra opción en ataque. En ese escenario, el nombre de Rangel apareció como alternativa natural. Hinchas y analistas recordaron su paso exitoso por el club y la posibilidad de su regreso empezó a generar expectativa.

David González habló de Michael Rangel y fue claro

Ante la insistencia sobre el tema, David González respondió en entrevistas con Zona Libre de Humo Radio y América en la Red.

En Zona Libre de Humo Radio explicó: “El otro delantero tendría que llegar, estamos en eso. Lo de Michael Rangel no es en este momento”.

En América en la Red añadió: “Con Michael Rangel no he tenido la oportunidad de hablar directamente y, por ahora, no es una posibilidad. Estamos a la espera de poder concretar una incorporación más para terminar de completar el plantel. Solo buscamos un jugador que nos dé recambio en la parte de arriba; el grupo ya está bastante conformado”.

América de Cali busca otro delantero en el mercado 2026

La prioridad del América es sumar un atacante más para reforzar la plantilla. El equipo compite en Liga BetPlay, Copa BetPlay y torneos internacionales, y necesita profundidad ofensiva. El cuerpo técnico quiere un jugador que complemente a Daniel Valencia, Darwin Machís y Yeison Guzmán en la estructura ofensiva. No se trata de fichar por fichar, sino de encontrar un perfil que encaje en el sistema.

En mercados recientes, América analizó opciones como José Neris, Rodrigo Holgado o Gustavo Del Prete. Algunas negociaciones no prosperaron, pero el club sigue buscando alternativas.

Michael Rangel y su historia con América de Cali

El nombre de Rangel tiene peso en la historia reciente del club. Fue protagonista en el título de 2019, un momento que la hinchada escarlata recuerda con emoción. El delantero llegó en un contexto complicado y respondió con goles.

Su conexión con la tribuna y su entrega en la cancha lo convirtieron en referente del equipo campeón. Por eso su posible regreso generó tanta expectativa. La hinchada recuerda su aporte y valora su compromiso con la camiseta.

Por qué Michael Rangel no es opción en este momento de América de Cali

La decisión del cuerpo técnico responde a un análisis deportivo. América busca un perfil específico para el ataque, alguien que encaje en el sistema y en la planificación del club.

Además, el mercado exige decisiones rápidas y evaluaciones económicas. El club analiza opciones viables antes de cerrar incorporaciones. En este contexto, David González fue claro: Michael Rangel no es posibilidad en este momento.

Qué sigue en el mercado de fichajes de América de Cali

Con el mercado aún abierto, América de Cali sigue evaluando opciones. El club tiene claro que necesita un delantero más para completar el plantel. La decisión final dependerá de las oportunidades que surjan, del análisis deportivo y de la situación económica.

Mientras tanto, la hinchada escarlata ya tiene claridad sobre uno de los rumores más comentados del mercado. David González habló y dejó claro el panorama del club respecto al posible regreso de Michael Rangel.