Duván Vergara, una de las figuras destacadas de América de Cali en este inicio de la Liga BetPlay 2025-1, alzó la voz tras la victoria ante Santa Fe. Decidió salir en defensa del trabajo realizado por el equipo con Polilla Da Silva como DT, conociendo que algunos sectores de la hinchada y de la prensa muestran su descontento con lo mostrado.

Con el triunfo sobre el cuadro bogotano, América llegó a 10 puntos de 12 posibles en el torneo y ocupa los primeros lugares de la tabla. En ese contexto, Duván Vergara dejó claras sus sensaciones sobre las críticas al DT: “A veces me da como rabia o tristeza que quieran sacar al profe porque… Vamos de primeros con Nacional, no hemos perdido. La vez pasada estuvimos 16 fechas invictos y los números no mienten. Tiene buenas estadísticas y vamos todos para el mismo lado”, afirmó.

El respaldo de Duván Vergara, basado en resultados

Las palabras de Duván Vergara no son solo una expresión emocional. Están respaldadas por el rendimiento reciente del equipo. América de Cali ha tenido un arranque sólido en la Liga BetPlay 2025-1, invicto y solo dejando de ganar uno de los 4 partidos disputados. Además, viene de un semestre en el que alcanzó la final de la Copa BetPlay por primera vez en su historia.

Así que recordó una estadística que refuerza su argumento: “La vez pasada estuvimos 16 fechas invictos y los números no mienten”. Ese registro, logrado durante la etapa anterior del proceso, refleja la consistencia que el cuerpo técnico ha intentado mantener pese a las modificaciones en la plantilla.

La paciencia que pide Duván Vergara con Polilla Da Silva

Otra de las razones que mencionó Vergara en defensa de Polilla Da Silva fue el cambio significativo que sufrió el equipo entre una temporada y otra: “Le sacaron 8 jugadores y llegaron 8 nuevos, entonces hay que tenerle paciencia”, explicó. La renovación del plantel ha implicado un proceso de adaptación que, para el delantero, necesita tiempo y comprensión por parte de la afición.

Entre las salidas más sensibles se destacaron jugadores que fueron claves en el esquema anterior, mientras que las nuevas incorporaciones todavía están en proceso de asimilar las ideas del entrenador uruguayo. Pese a ello, América ha logrado sostener su rendimiento, consolidándose en los primeros puestos de la tabla.

La importancia de la unión en el proceso de América de Cali

Duván Vergara también hizo un llamado a la unión, tanto dentro del plantel como hacia la hinchada. “Vamos todos para el mismo lado”, expresó el atacante, enfatizando que, más allá de las diferencias y las críticas, el equipo necesita el apoyo incondicional de su gente para continuar con el buen desempeño.

Esta declaración llega en un momento en el que América de Cali está empezando el año en el que volverá a tener competencia internacional, enfrentando a Junior por la Conmebol Sudamericana. El respaldo público de una de sus figuras más representativas se convierte en un mensaje directo a la hinchada, invitándola a confiar en el proceso liderado por Da Silva.

Duván Vergara, voz autorizada en América de Cali

Desde su regreso a América, Duván Vergara ha sido una pieza fundamental en el esquema del equipo. Su rendimiento, acompañado de su liderazgo dentro del grupo, le ha otorgado un rol de referente tanto para sus compañeros como para los aficionados. Por eso, sus declaraciones adquieren un peso especial en este contexto.

Con 4 partidos disputados, el equipo escarlata ha mostrado solidez y ha mantenido su invicto. Las palabras de Vergara defienden al entrenador y buscan evitar que las críticas desestabilicen el buen momento deportivo del club. Mientras el equipo sigue su camino en la Liga BetPlay, la postura del atacante deja claro que dentro del vestuario hay confianza en el proceso y en las decisiones del cuerpo técnico. El mensaje es claro: los resultados respaldan el trabajo y la paciencia será clave para seguir avanzando en el camino hacia los objetivos de la temporada.