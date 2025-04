La historia de Rodrigo Holgado en América de Cali durante el primer semestre de 2024 es un ejemplo de resiliencia y superación. Lo que empezó con dudas sobre su continuidad terminó convirtiéndose en un proceso de consolidación que hoy lo tiene como el máximo goleador del equipo, pieza clave y protagonista en los partidos más importantes.

De no participar en la pretemporada y tener una oferta concreta para salir, a ser la gran figura en el clásico ante Deportivo Cali con gol y asistencia. Así se escribió el camino reciente de un delantero que decidió quedarse a pelear por su lugar y está viviendo su mejor momento en el cuadro escarlata.

El 2025 de Rodrigo Holgado en América de Cali: un inicio lleno de incertidumbre y una posible salida

El semestre para Rodrigo Holgado arrancó entre rumores y dudas. Tras el doloroso cierre de 2024, en el que falló una clara oportunidad en la final de la Copa BetPlay contra Atlético Nacional, su continuidad en América de Cali quedó en entredicho. Las críticas no tardaron en llegar y con ellas la sensación de que su ciclo en el equipo podría haber terminado.

Su ausencia en la pretemporada que el club realizó en Bogotá alimentó aún más las versiones de una posible transferencia. De hecho, la oferta más concreta vino desde Atlético Bucaramanga, equipo que mostró interés real en sumarlo a su proyecto deportivo para la nueva temporada. Por momentos, parecía que su salida era inevitable. El mercado de fichajes lo tenía como uno de los nombres fuertes y su permanencia en América estaba rodeada de incógnitas.

La decisión que cambió la historia de Rodrigo Holgado en América de Cali

En medio de las especulaciones, Rodrigo Holgado tomó una decisión que cambió el rumbo de su historia en América: quedarse y buscar revancha. En entrevista con Win Sports, el delantero aclaró su posición respecto a los rumores: «Se dijeron muchas cosas de mi salida, que yo me quería ir. Muchísimas cosas que no son ciertas. Tuvimos la oportunidad de salir. Lo hablé con mi familia que ama Cali, está contenta de estar acá y yo también. Tomamos la decisión de quedarnos. Me quedaron cosas pendientes acá. El día que me toque irme quiero hacerlo bien».

Holgado también confirmó que la oferta de Atlético Bucaramanga fue real, pero que, después de analizarlo junto a su entorno, optó por seguir en América: «Sabía que llegó esa oferta, pero terminamos decidiendo por quedarnos acá. Lo hablé con mi familia y creo que fue la mejor decisión. El día que me vaya de América, quiero irme bien. Es un club muy grande. En toda mi carrera he luchado mucho para estar en un club tan grande como este y no me quería ir de esa manera».

Con el apoyo del cuerpo técnico y de la directiva, que también manifestaron su interés en su continuidad, Holgado eligió quedarse para saldar su deuda personal con el equipo.

Rodrigo Holgado, de la duda a la consolidación como goleador

La apuesta por quedarse en América no tardó en dar frutos. Rodrigo Holgado encontró su mejor versión en el terreno de juego y rápidamente se transformó en el goleador del equipo. En 16 partidos disputados entre la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, anotó 8 goles y sumó 2 asistencias.

Sus goles en la liga fueron frente a Llaneros (doblete), Santa Fe, Deportivo Pereira, Alianza Petrolera, Boyacá Chicó y Deportivo Cali. En la Copa Sudamericana, se hizo presente en la red ante Racing de Montevideo. A eso se suman dos asistencias, ambas en los clásicos frente al Deportivo Cali, donde su protagonismo fue absoluto. En el reciente en el Pascual Guerrero, marcó y asistió (2-0).

En el clásico más reciente en el Pascual Guerrero, Rodrigo Holgado abrió el marcador con un gol de cabeza y luego asistió para el segundo tanto de América. Su actuación fue vital para el triunfo y ratificó su papel de líder ofensivo dentro del plantel.

La revancha personal que soñaba Rodrigo Holgado

Rodrigo Holgado transformó la frustración inicial en motivación. Cada partido disputado, cada gol celebrado, cada asistencia aportada, son el reflejo de un jugador que eligió quedarse a construir su historia en América de Cali. Hoy, Holgado es mucho más que el delantero que erró una opción en una final. Es el máximo goleador del semestre, el jugador que respondió en los momentos que más se necesitaba y que supo convertir las dudas en convicción dentro de la cancha.

La historia reciente de Rodrigo Holgado en América es un recordatorio de que, en el fútbol y en la vida, muchas veces la mejor respuesta a la crítica es seguir trabajando, creyendo y dejando que los resultados hablen.