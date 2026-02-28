América de Cali continúa construyendo su plantel para la Liga BetPlay 2026 con fichajes que mezclan juventud, experiencia internacional y proyección. En ese contexto aparece el nombre de Tomás Ángel, delantero colombiano que regresa al país después de su paso por el fútbol de Estados Unidos. Su llegada al equipo escarlata se convierte en una apuesta interesante para reforzar el ataque con un jugador que vivió un proceso de crecimiento fuera del país.

El fichaje también conecta con la idea de David González, un técnico que ha demostrado saber potenciar jugadores jóvenes, tal como pasó con Yeison Guzmán en su momento. América busca talento que pueda adaptarse rápido al ritmo del fútbol colombiano, sumar competencia interna y aportar goles en un semestre en el que el club quiere volver a pelear por títulos.

Quién es Tomás Ángel, nuevo delantero de América de Cali

Tomás Ángel es un delantero colombiano formado en Atlético Nacional, club en el que debutó profesionalmente antes de dar el salto al exterior. Hijo del histórico atacante Juan Pablo Ángel, ha construido su carrera paso a paso, buscando oportunidades para consolidarse.

A comienzos de 2024 fue fichado por Los Angeles FC en la MLS, iniciando así su experiencia en el fútbol internacional. Durante dos temporadas en Estados Unidos sumó minutos en distintos equipos, viviendo un proceso de adaptación que hoy lo trae de regreso al FPC. Con apenas 23 años, llega a América de Cali con experiencia en MLS, ligas asociadas y varios clubes del sistema estadounidense.

Tomás Ángel en Estados Unidos: equipos en los que jugó

Durante su etapa en el exterior, Tomás Ángel defendió los colores de varios equipos. Su recorrido incluyó:

Los Angeles FC (primer equipo)

Los Angeles FC reserva

Phoenix Rising

San Diego FC

Ese camino le permitió adaptarse a distintos estilos de juego, competir en ligas exigentes físicamente y aprender en entornos profesionales de alto nivel. Cada club le dio un rol diferente, desde minutos en el primer equipo hasta continuidad en ligas asociadas, fundamentales para su crecimiento como delantero.

Goles de Tomás Ángel antes de llegar a América de Cali

Los números de Tomás Ángel en el exterior muestran un proceso de adaptación con aporte ofensivo. Sus estadísticas fueron:

Los Angeles FC (primer equipo): 7 partidos, 2 goles.

7 partidos, 2 goles. Los Angeles FC reserva: 5 partidos, 3 goles.

5 partidos, 3 goles. Phoenix Rising: 15 partidos, 3 goles.

15 partidos, 3 goles. San Diego FC: 25 partidos, 4 goles.

En total, disputó 52 partidos oficiales y marcó 12 goles en Estados Unidos. Su última experiencia fue en 2025 con San Diego FC, donde tuvo su mayor continuidad. Estas cifras reflejan una etapa de aprendizaje, en la que sumó experiencia y minutos para llegar más maduro al fútbol colombiano.

Cómo le fue a Tomás Ángel en la MLS y ligas asociadas

El paso por Los Angeles FC marcó el inicio de su etapa internacional. Allí compartió entrenamientos con jugadores experimentados y vivió el ritmo competitivo de la MLS. Aunque no fue titular habitual, logró marcar dos goles con el primer equipo y sumar minutos importantes. En el equipo reserva tuvo más continuidad, anotando tres goles en cinco partidos.

Posteriormente, en Phoenix Rising y San Diego FC encontró regularidad. Esos equipos le permitieron jugar con más frecuencia, algo clave para su desarrollo como delantero joven.

Por qué América de Cali ficha a Tomás Ángel en 2026

La llegada de Tomás Ángel responde a la necesidad del América de Cali de fortalecer su ataque con jugadores jóvenes y versátiles. El equipo ya sumó nombres como Yeison Guzmán, Darwin Machís y Daniel Valencia, y ahora agrega un delantero con experiencia internacional.

David González busca futbolistas con movilidad, capacidad de presión alta y adaptación táctica. Ángel puede jugar como delantero centro o acompañante, ofreciendo variantes ofensivas. Además, el club apuesta por su proyección. Con continuidad en la Liga BetPlay, puede aumentar su cuota goleadora y consolidarse como pieza clave del equipo.

Cómo encaja Tomás Ángel en el proyecto deportivo de América de Cali

El proyecto de América de Cali para 2026 combina experiencia y juventud. Con fichajes como Jean Fernandes, Marlon Torres, Danny Rosero, Carlos Sierra, Yeison Guzmán, Darwin Machís y Daniel Valencia, el equipo suma calidad en todas las líneas.

Tomás Ángel se integra a ese grupo como delantero joven con recorrido internacional. Su experiencia en Estados Unidos puede aportar ritmo, intensidad y adaptación a distintos sistemas tácticos. La competencia interna en el ataque será alta, pero también una oportunidad para crecer. El América necesita goles y Ángel llega con la ilusión de convertirse en protagonista.

El reto de Tomás Ángel en la Liga BetPlay con América de Cali

El regreso al fútbol colombiano representa un desafío importante. La Liga BetPlay exige intensidad, adaptación a canchas difíciles y regularidad. Para Tomás Ángel, América de Cali es la oportunidad de consolidarse en un club grande, con hinchada exigente y objetivos altos. El delantero llega con aprendizaje del exterior y ganas de demostrar su nivel.

Su historia en Estados Unidos, con goles y experiencia en varios equipos, es la base de una nueva etapa en el Pascual Guerrero. América confía en su talento y en su capacidad para aportar en un semestre en el que el club busca volver a ser protagonista en el fútbol colombiano.