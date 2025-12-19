América de Cali empezó a agitar el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026 con movimientos que apuntan tanto a la renovación como a la experiencia. Tras quedar eliminado en los cuadrangulares y cerrar oficialmente su participación en la Liga BetPlay, el club activó la fase de análisis profundo del plantel, evaluando salidas, necesidades puntuales y posibles refuerzos que encajen en el nuevo proyecto deportivo.

En ese escenario aparece una posibilidad que despierta expectativa entre los hinchas y el entorno del club: el regreso de un bicampeón. América no solo busca talento, sino también futbolistas que conozcan la presión, la historia reciente del equipo y el camino hacia los títulos. A partir de ahí, un nombre volvió a instalarse en el radar escarlata.

Marlon Torres, el bicampeón que vuelve al radar del América de Cali

Terminada la temporada 2025, comenzó a tomar fuerza el nombre de Marlon Torres, defensor central barranquillero de 29 años, como una de las alternativas que analiza América de Cali para reforzar su zaga en 2026. El interés surgió con más fuerza luego de que el jugador disputara la final de la Liga BetPlay con Deportes Tolima, un escenario que volvió a ponerlo en la vitrina del fútbol colombiano.

Torres es un futbolista con historia en el club. Hizo parte del plantel campeón de Liga BetPlay 2019 y 2020, siendo un integrante activo de una de las etapas más exitosas del América en la última década. Su posible regreso no es casual: responde a una búsqueda puntual de experiencia, liderazgo y conocimiento del ADN competitivo escarlata.

La primera etapa de Marlon Torres en América de Cali

Marlon Torres llegó al América de Cali en una etapa de reconstrucción que terminó desembocando en títulos. Durante su primera etapa en el club, que se extendió hasta el año 2022, el zaguero se consolidó como una opción confiable en la defensa, destacándose por su juego aéreo, fortaleza física y lectura táctica.

Fue parte activa del equipo que rompió la larga sequía de títulos en 2019 y que repitió campeonato en 2020. En ese proceso, Torres no solo aportó desde lo futbolístico, sino también desde la estabilidad defensiva que caracterizó a esos equipos campeones. Ese antecedente es clave para entender por qué su nombre vuelve a escena en este mercado.

El recorrido de Marlon Torres tras su salida de América de Cali

Luego de cerrar su ciclo con el América, Marlon Torres continuó su carrera en el fútbol colombiano. Tuvo un paso por Independiente Santa Fe, donde estuvo durante un semestre, antes de encontrar continuidad en Deportes Tolima.

Desde mediados de 2023, Torres hace parte del conjunto ibaguereño, club con el que ha mantenido regularidad y protagonismo. Con Tolima disputó torneos locales y fue parte del proceso que lo llevó a competir en instancias definitivas, incluyendo la reciente final de la Liga BetPlay. Ese recorrido le permitió sostener vigencia competitiva y mantenerse en un nivel alto, factor que hoy resulta atractivo para el América.

Por qué América de Cali analiza el regreso de Marlon Torres como refuerzo

El interés del América de Cali en Marlon Torres responde a varias necesidades concretas del plantel para 2026:

Experiencia en partidos decisivos: Torres sabe lo que es jugar finales, cuadrangulares y partidos con presión alta. Ese conocimiento es valioso para un equipo que busca volver a competir por títulos.

Torres sabe lo que es jugar finales, cuadrangulares y partidos con presión alta. Ese conocimiento es valioso para un equipo que busca volver a competir por títulos. Conocimiento del club y rápida adaptación: Al tratarse de un futbolista que ya estuvo en la institución, su adaptación sería inmediata, sin procesos largos de ajuste al entorno.

Al tratarse de un futbolista que ya estuvo en la institución, su adaptación sería inmediata, sin procesos largos de ajuste al entorno. Refuerzo para una zaga en reestructuración: Con varias salidas confirmadas y contratos por definirse, América evalúa reforzar su defensa central con perfiles probados.

Con varias salidas confirmadas y contratos por definirse, América evalúa reforzar su defensa central con perfiles probados. Edad ideal para rendimiento inmediato: Con 29 años, Marlon Torres se encuentra en un punto de madurez futbolística que le permite rendir desde el primer día.

La situación contractual de Marlon Torres con Deportes Tolima

Uno de los aspectos determinantes de esta posible operación es la situación contractual del jugador. Marlon Torres tiene contrato vigente con Deportes Tolima hasta mediados de 2026, lo que implica que su regreso al América no podría darse como agente libre.

Cualquier movimiento requerirá una negociación entre clubes, ya sea por una transferencia definitiva o por una fórmula alternativa que satisfaga a Tolima. Por ahora, lo que se maneja es que existen conversaciones y que el América analiza la viabilidad económica y deportiva de la operación, sin que haya un acuerdo cerrado.

Este punto es clave, ya que el club escarlata evalúa cada inversión con cautela dentro de su planificación financiera para la próxima temporada.

Un regreso que conecta con la memoria reciente del hincha escarlata

Para la afición del América de Cali, el nombre de Marlon Torres está asociado directamente a los años de gloria reciente. Su posible retorno no solo se analiza desde lo futbolístico, sino también desde lo simbólico: recuperar a un bicampeón que conoce el peso de la camiseta y que ya respondió cuando el club lo necesitó.

Ese vínculo emocional no define por sí solo una contratación, pero sí suma en un equipo que busca reconstruirse sin perder identidad ni referentes reconocibles.

América de Cali y su estrategia en el mercado de fichajes 2026

El análisis del regreso de Marlon Torres se enmarca dentro de una estrategia más amplia del América de Cali para este mercado. El club apunta a equilibrar renovación y experiencia, apostando por jugadores que reduzcan el margen de error y eleven el nivel competitivo del plantel.

Con varias salidas confirmadas y otras en evaluación, cada fichaje será determinante. La posible vuelta de un bicampeón refleja una intención clara: reforzar el equipo con futbolistas que ya saben lo que es ganar con América y que pueden aportar desde el primer día.

Por ahora, la operación está en estudio y negociación. El mercado apenas comienza, pero el nombre de Marlon Torres ya volvió a escena, y su regreso podría convertirse en uno de los movimientos más significativos del América de Cali rumbo a la temporada 2026.