Tomás Ángel ya es oficialmente jugador de América de Cali y su llegada no fue producto del azar. El delantero colombiano, que venía de jugar en el fútbol de Estados Unidos, explicó en su video de presentación las razones que lo llevaron a elegir al cuadro escarlata. Sus palabras dejaron claro que la decisión pasó por confianza, proyecto deportivo y la convicción de asumir un reto grande en su carrera.

En un mercado en el que América buscaba fortalecer su ataque, la llegada de Tomás Ángel representa una apuesta por juventud, proyección y hambre competitiva. El jugador reveló detalles de la conversación con el técnico David González y lanzó un mensaje directo a la hinchada escarlata, prometiendo entrega total en esta nueva etapa.

Por qué Tomás Ángel eligió a América de Cali

En el video publicado para su presentación, Tomás Ángel explicó qué lo motivó a firmar con América de Cali. Sus palabras reflejan una decisión pensada y alineada con su momento profesional.

“Decidí América de Cali porque estaba buscando una oportunidad de tener más continuidad, un lugar en el que pudiera seguir mejorando como jugador y la llamada con David González (el técnico) me convenció un montón. También Marcela (Gómez, la presidenta). Me dieron mucha confianza y eso lo estaba buscando. Preferí salir del lugar de comodidad en el que estaba para venir a jugar. Es un plus venir a un equipo grande”.

El delantero dejó claro que priorizó un proyecto donde pudiera tener protagonismo. América le ofreció confianza y un entorno competitivo, algo clave tras su paso por el fútbol estadounidense.

La llamada de David González que convenció a Tomás Ángel

Uno de los puntos determinantes fue la conversación con el entrenador David González. Tomás Ángel destacó que el técnico le explicó con claridad cómo encajaba en su sistema de juego.

“Me explicó su sistema de juego, de cómo me veía. Me había visto en Colombia y le llamó la atención tener un jugador como yo en su sistema. Es un sistema que me favorece. Le gusta jugar al buen fútbol. Es reiterar la confianza que me dio”.

El delantero valoró que el técnico conociera sus características y tuviera una idea clara sobre su rol en el equipo. Esa claridad fue decisiva para aceptar la oferta del América. David González ha demostrado saber potenciar jugadores ofensivos, como ocurrió con Yeison Guzmán. Ahora apuesta por Tomás Ángel dentro de su estructura táctica.

América de Cali como proyecto deportivo para Tomás Ángel

El atacante reconoció que salir de su zona de comodidad fue parte del proceso. En Estados Unidos tenía estabilidad, pero buscaba continuidad y mayor protagonismo. América de Cali aparece como un equipo grande del fútbol colombiano, con exigencia, presión y objetivos claros.

Ese entorno competitivo es el que el jugador quería asumir. El club, por su parte, suma a un delantero joven con experiencia internacional, dispuesto a pelear un puesto y a adaptarse al sistema del entrenador.

La promesa de Tomás Ángel al hincha escarlata

Uno de los momentos más destacados del video fue el mensaje directo a la hinchada. Tomás Ángel habló con claridad sobre su compromiso con el club.

“Al hincha escarlata le diría que lo voy a entregar todo. Siempre esperen de mí hasta la última gota de sudor. Para mí también es un reto grande vestir esta camiseta y lo voy a hacer con el mayor de los respetos y el profesionalismo con el que me caracterizo. Espero que el fin de esta historia sea bonito, con muchos goles y títulos, que es lo más importante para el club”.

El delantero entiende el peso de la camiseta. América de Cali es un club con historia, títulos y una hinchada exigente. Su promesa apunta a entrega, profesionalismo y ambición por ganar campeonatos.

Tomás Ángel y el reto de competir en el ataque de América

El América de Cali 2026 ha sumado nombres importantes en ofensiva. Yeison Guzmán atraviesa un gran momento, Daniel Valencia ya marcó goles importantes y Darwin Machis aporta experiencia internacional.

En ese contexto, Tomás Ángel deberá ganarse un lugar. La competencia interna será alta, pero también es una oportunidad para crecer. Su perfil encaja en un sistema que busca movilidad, presión alta y buen trato de balón. David González quiere un equipo protagonista, que juegue bien y tenga variantes en ataque.

El inicio de una nueva historia en América de Cali

La llegada de Tomás Ángel a América de Cali marca el inicio de una etapa que el propio jugador define como un reto grande. Eligió al club por confianza, proyecto y ambición deportiva.

La llamada de David González fue el punto de quiebre. La promesa al hincha escarlata deja claro su compromiso. América de Cali suma así un delantero con ganas de demostrar, dispuesto a salir de su zona de comodidad y decidido a construir una historia que, como él mismo dijo, espera que termine con muchos goles y títulos para el club.