El partido entre Junior y América de Cali en Barranquilla dejó una polémica que todavía se comenta en la Liga BetPlay 2026. Más allá del resultado 2-1 a favor del equipo barranquillero, el cierre del encuentro generó reclamos del técnico escarlata, David González, por lo que consideró una falta de claridad en el tiempo de reposición.

La molestia del entrenador se centró en los minutos finales. El árbitro anunció seis minutos de adición, pero el partido se extendió más allá del 90+12. En ese lapso se sancionó un penalti para Junior, convertido por el equipo local, que terminó definiendo el resultado. Tras el partido, González habló de “incongruencia” en el manejo del tiempo.

Junior vs América de Cali: qué pasó en el final del partido

El duelo en el estadio Romelio Martínez tuvo un cierre inusual. El tablero marcó 6 minutos de reposición, pero el partido continuó varios minutos más.

En el 90+8 se sancionó un penalti a favor de Junior por una falta de Andrés Mosquera Guardia sobre Guillermo Paiva. El cobro significó el gol que selló la victoria del equipo local.

El contexto generó la reacción del técnico escarlata. América de Cali, que había luchado el empate en Barranquilla, terminó perdiendo en un cierre polémico que generó debate entre hinchas y analistas.

La queja de David González por el tiempo de reposición

Tras el partido, David González habló en rueda de prensa y explicó su inconformidad. El entrenador cuestionó la falta de claridad en la información sobre el tiempo adicional.

Sus palabras fueron claras:

“Al final del partido estaba un poco falto de respuestas en cuanto a la reposición que se había dado. El cuarto árbitro no fue claro cuando le pregunté si los 6 minutos contaban desde el minuto 90 o desde que se había sacado el tablero. No me supo dar respuesta y lo que me contestó es que íbamos hasta el minuto 52. Llega el minuto 52, luego llega el 53 y no pasa absolutamente nada”.

González también explicó lo que le dijeron los árbitros asistentes:

“El línea me dice que es que no era hasta el 52 sino hasta el 53. Luego cuando habló con el central, me dice que había dado un poco más por una jugada en la que Kevin Angulo se queda tirado en el piso. Y de hecho, si ven la grabación, yo estoy regañando a Kevin por no haberse quedado acostado. Él cae e inmediatamente se para. No duró 5 segundos en el piso. Pero bueno, es la incongruencia con que algunas cosas se manejan de una forma y otras, con distintos personajes, se manejan de otra”.

América de Cali y la polémica del penalti ante Junior

El penalti en el minuto 90+8 cambió el partido. América de Cali había sostenido el empate en Barranquilla, pero la sanción y el tiempo adicional generaron controversia.

El entrenador escarlata insistió en que la falta de claridad fue el problema principal. Explicó que recibió información distinta del cuarto árbitro, del asistente y del juez central.

“Nosotros tendríamos que haber dejado que el partido terminara en el 1-1. Demasiadas cosas para hablar sobre la reposición, de cuándo se sacó el tablero, cuántos minutos dijo el central, cuántos dijo el cuarto árbitro y cuántos dijo el línea, porque me dijeron 3 cosas distintas. Ahí es donde uno dice, ‘¿Qué pasa acá?’. Me les arrimo y les digo de buena manera, aconsejándoles que se pusieran de acuerdo entre ellos y no dieran informaciones distintas”.

David González y el mensaje tras la derrota de América de Cali

La queja de David González no fue solo por el resultado. El entrenador habló de la necesidad de coherencia en el manejo arbitral. Para él, la falta de claridad genera desconfianza en los equipos. América de Cali necesita reglas claras en momentos decisivos, especialmente en partidos cerrados.

El técnico insistió en que habló con respeto con los árbitros y que su intención era entender la situación. Sin embargo, la explicación que recibió no lo dejó satisfecho.

América de Cali 2026: impacto de la polémica en la Liga BetPlay

La derrota en Barranquilla golpea al equipo escarlata en la tabla. América de Cali compite en un torneo muy parejo y cada punto cuenta.

El plantel, que se reforzó con jugadores como Yeison Guzmán, Darwin Machís y Daniel Valencia, busca pelear arriba en la Liga BetPlay 2026. Perder en un cierre polémico genera frustración.

Sin embargo, el equipo debe pasar la página rápido. El calendario exige resultados inmediatos y el cuerpo técnico trabaja en mantener la concentración en lo deportivo.